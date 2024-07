Cận cảnh Honda Dash 125 - xịn hơn Future và RSX, giá 32 triệu đồng

Dễ sử dụng, tiết kiệm kinh tế và tiện ích là những lợi thế mà các dòng xe số cỡ nhỏ của Honda đang chinh phục được đông đảo người dùng ở Đông Nam Á. Nếu ở Việt Nam có các dòng xe số nổi tiếng như Future 125 Fi, tại Thái Lan có Wave 125 Fi, thì Honda Dash 125 2024 mới đã chính thức được cập nhật ở Malaysia. Về cơ bản, mẫu xe máy Honda Dash 125 2024 không có nhiều khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm đặc biệt là Honda Malaysia đã bổ sung cho Dash 125 bộ phận bảo vệ ngón chân giúp việc lái xe thoải mái và phong cách thể thao hơn. Ngoài ra, Honda Dash 125 mới cũng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Dash 125 có lối thiết kế hầm hố với phần yếm đầy góc cạnh và được vuốt nhọn từ mặt trước cho tới đuôi xe. Nhờ đó, kiểu dáng của Honda Dash 125 trông thể thao hơn hẳn các mẫu xe số trên thị trường, mang hơi hướng mạnh mẽ của dòng xe côn tay Winner X. Những tính năng vượt trội khác cũng tô điểm cho Honda Dash 125 tại Malaysia bao gồm bảng đồng hồ kết hợp analog kỹ thuật số, hệ thống chiếu sáng LED cho tất cả các đèn, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan. Những đường sọc trang trí trên thân xe cũng giúp tăng thêm sự thể thao và hiện đại. Ngoài ra, các trang bị lái tiêu chuẩn khác trên trên Honda Dash 125 như hệ thống treo được thiết kế tốt và phanh đĩa trước/sau phản ứng nhanh, góp phần rất lớn mang lại trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái cho người dùng. Hệ thống treo của Honda Dash 125 hiệu quả có khả năng hấp thụ tốt các chấn động từ mặt đường, từ đó tăng độ ổn định và thoải mái khi lái. Xe có chiều cao yên là 767mm, dung tích bình xăng 4 lít và trọng lượng ướt là 105 kg, những con số phù hợp với vóc dáng của người châu Á. Sức mạnh xe đến từ bộ động cơ đơn xi lanh, dung tích 124,9cc, làm mát bằng không khí, 2 valve, cho công suất tối đa 9,85 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,54 Nm. Sức mạnh này nổi trội hơn so với Honda Future 125 Fi ở Việt Nam. Giá xe Honda Dash 125 2024 hiện đang chào bán tại đại lý ở Malaysia là 6.449 RM (tương đương 32 triệu đồng). Xe có 3 màu sắc Đỏ kẹo, Xanh ngọc trai và Vàng. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe này sẽ thông qua các đại lý tư nhân và có giá bán không hề rẻ. Video: Giới thiệu xe máy số Honda Dash tại Malaysia.

