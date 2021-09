Cận cảnh Honda CBR150R 2021, chỉ từ 70,99 triệu tại Việt Nam

Honda CBR150R thể thao là một trong những mẫu xe khối nhỏ đình đám đến từ Nhật Bản, ngay từ khi ra mắt, đã thu hút nhiều người dùng. Sức hấp dẫn đến từ những điểm mạnh vượt trội ở diện mạo được lấy cảm hứng từ những mẫu xe phân khối lớn “đàn anh” thể thao cùng sự nhanh nhẹn và dễ dàng trong điều khiển, đáp ứng được tối đa nhu cầu sử dụng của đối tượng khách hàng. Mẫu xe được áp dụng khái niệm “kiểm soát toàn diện”. Đây là cơ sở cho sự phát triển từng bộ phận của xe để hướng đến một mục tiêu tổng thể là cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn cho người sử dụng, mang đến niềm vui và sự phấn khích trong trải nghiệm như với các mẫu xe phân khối lớn thể thao. Mới đây, Honda CBR150R 2021 mới đã chình thức trình làng với những thay đổi đột phá, vượt xa những mong đợi của khách hàng Việt Nam. Việc giới thiệu mẫu xe mở đầu cho dòng sản phẩm xe môtô thể thao cỡ nhỏ của hãng, đồng thời đem lại một trong những lựa chọn tốt nhất trong phân khúc, kích hoạt những trải nghiệm và cảm xúc thú vị mới cho những tín đồ đam mê tốc độ... Cảm hứng thiết kế của CBR150R được lấy từ mẫu xe phân khối lớn danh tiếng là CBR1000RR-R Fireblade. Ấn tượng chung về diện mạo của mẫu xe là sự mạnh mẽ và đậm tính thể thao như người “đàn anh”. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị của khách hàng, Honda có sự tinh chỉnh trong từng đường nét để tạo độ nhỏ gọn và sắc nét cần thiết. Diện mạo thế hệ hoàn toàn mới được hình thành với sự linh hoạt và ấn tượng, phù hợp nhu cầu di chuyển của đối tượng khách hàng. Toàn bộ đường nét thiết kế tổng thể mẫu xe được hình thành có độ nhô về phía trước với mong muốn gây ấn tượng về hình ảnh một tay đua cầm lái đang sẵn sàng xuất phát cho một màn tranh tài gay cấn. Mặt trước của CBR150R thế hệ mới nổi bật với hệ thống đèn LED được tách thành 2 tầng với đèn ban ngày ở phía trên và đèn chiếu xa, chiếu gần ở phía dưới. Đèn hậu được chia thành 2 tầng, kết hợp chiếu sáng cùng tín hiệu dừng khẩn cấp ESS khi có dấu hiệu phanh khẩn cấp từ người điều khiển, giúp phương tiện phía sau có thể phản ứng kịp thời tốt hơn trong tình huống xấu. Ốp bên hông của CBR150R cũng được khoét sâu phần hốc gió và để lộ ra các góc cạnh sắc bén cho cảm giác đa tầng, sắc sảo của dàn áo. Thiết kế này hạn chế được lực cản của gió và nhờ đó tản nhiệt tốt hơn cho động cơ. Đồng thời tránh luồng gió tiếp xúc mạnh vào người điều khiển, hạn chế tối đa mệt mỏi trên hành trình dài. Cụm đồng hồ màu kỹ thuật số LCD được bố trí hiển thị các thông số kỹ thuật như tốc độ, vòng tua máy, thời gian, báo xăng và xi nhan cho khách hàng dễ dàng quan sát lựa chọn sử dụng khi vận hành xe trên đường. Ốp bình xăng CBR150R thế hệ mới được cắt gọn lại hình thành nên nhiều góc nhọn sắc nét hơn nhưng khi nhìn từ góc độ người lái lại mang đến cảm giác thoáng cùng góc lái rộng hơn. Một trong những nâng cấp nổi bật nhất của thế hệ mới CBR150R đến từ phuộc trước được chuyển từ kiểu ống lồng sang hành trình ngược Upside down đến từ thương hiệu Showa danh tiếng với sơn mạ vàng, giúp toàn bộ phần trước xe trở nên cứng cáp, nổi bật hơn so với những thế hệ cũ. Bằng việc trang bị hệ thống giảm xóc này, giờ đây CBR150R sẽ mang đến một trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng trên cả những đoạn đường gồ ghề, dằn xóc. Cánh gió ốp sườn được thay đổi thiết kế hoàn toàn mới với những đường cắt mạnh mẽ mang tính khí động học cao, gợi vẻ thể thao như những mẫu xe phân khối lớn. CBR150R được trang bị bộ vành kích thước 17 inch kết hợp với lốp cao su kích cỡ 100/80 ở phía trước và 130/70 ở phía sau. “Trái tim” của CBR150R chính là khối động cơ dung tích 150cc xy-lanh đơn, trục cam đôi DOHC, làm mát bằng dung dịch, có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 12,6 kW tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,7 Nm tại 7.000 vòng/phút. Bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều Assist & Slipper Clutch vốn thường chỉ được trang bị trên các mẫu xe phân khối lớn nay được trang bị trên một mẫu xe côn tay cỡ nhỏ như CBR150R giúp ngăn cho lốp sau không bị trượt do phanh động cơ gây ra trong quá trình chuyển số mạnh. Người lái có thể trải nghiệm thao tác ly hợp nhẹ nhàng hơn so với các phiên bản trước. Với những đặc trưng sức mạnh, CBR150R được hy vọng trở thành một chiến hữu thành thị đích thực. Bên cạnh thiết kế mang đậm dấu ấn của các mẫu xe phân khối lớn thể thao cùng động cơ mạnh mẽ, CBR150R còn được ưu ái trang bị một số công nghệ cao cấp nhằm nâng cao giá trị sử dụng và đem lại trải nghiệm sử dụng vượt trội cho khách hàng. Điểm nhấn nổi bật nhất đến từ hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho cả bánh trước và sau đi kèm với tín hiệu dừng khẩn cấp ESS vốn thường áp dụng trên các mẫu xe phân khối lớn, đem lại trải nghiệm tốc độ cao phấn khích mà vẫn an tâm hơn bao giờ hết. Bình xăng dung tích lớn 12L giúp khách hàng luôn tự tin trên mỗi chuyến đi xa. Xe sẽ được bán chính thức tại các đại lý do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ 02/11/2021. Ngay từ thời điểm ra mắt vào ngày 29/9/2021, khách hàng có thể đặt trước mẫu xe tại HEAD hoặc qua website chính thức của Honda Việt Nam. Giá xe Honda CBR150R 2021 với 03 phiên bản lần lượt là 70,99 triệu; 71,99 triệu và 72,49 triệu đồng. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 3 năm và 30.000 km. Video: Giới thiệu Honda CBR150R 2021 nhập chính hãng Việt Nam.

