Cận cảnh Honda Avancier "hàng hiếm" trên phố Hà Nội

Mẫu xe SUV Honda Avancier vốn chỉ được ra mắt dành cho thị trường Trung Quốc nên việc nó xuất hiện tại Việt Nam gây không ít tò mò cho người đi đường. Bởi lẽ dòng xe crossover cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam hiện tại là CR-V nên một chiếc xe to lớn xuất hiện trên phố khiến nó trở nên nổi bật. Chiếc Honda Avancier tại Hà Nội này không được đăng ký biển số tại Việt Nam mà mang biển kiểm soát Lào. Do vậy dĩ nhiên chiếc xe này sẽ chưa có kế hoạch phân phối chính hãng tại Việt Nam trong thời gian tới. Honda Avancier mới lần đầu ra mắt vào năm 2016 tại một triển lãm ôtô Trung Quốc., nó cũng là một sản phẩm của liên doanh Guangzhou-Honda. Xe có thiết kế đặc trưng như những mẫu xe mới khác của Honda như cụm đèn LED nối liền lưới tản nhiệt chrome, đèn hậu LED tạo hình chữ C... Ở phiên bản mới, thân xe SUV Honda Avancier sẽ dài hơn một chút với tổng số đo ở mức 4.858 mm. Ngoài ra, một số tùy chọn màu sơn mới cũng xuất hiện trên model 2020 tại thị trường qauee nhà - Trung Quốc. Ở Honda Avancier 2020 mới, các thanh lưới tản nhiệt nằm ngang thay vì dạng tổ ong như chiếc xe trong bài viết này, các bộ cản góc cạnh hơn, hệ thống 4 ống xả kiểu mới, cụm đèn hậu dạng LED tân thời và bộ mâm hợp kim với thiết kế mới, các chi tiết còn lại vẫn giữ nguyên so với đời cũ. Honda Avancier là chiếc crossover lai coupe hạng trung sử dụng chính nền tảng khung gầm chia sẻ với mẫu sedan Honda Accord. Do vậy, xe có kích thước khá lớn và không gian nội thất rộng rãi. Mặc dù đủ sức “nhét” thêm 1 hàng ghế thứ 3 nhưng Avancier chỉ được thiết kế kiểu xe 5 chỗ ngồi. Bên trong khoang lái, một số tính năng – trang bị mới trên xe bao gồm hỗ trợ đổ đèo, sạc không dây, cốp mở điện, hệ thống lọc không khí plasma, đèn pha tự động và các nâng cấp trên hệ thống âm thanh. Honda Avancier 2020 sẽ có thêm một số lựa chọn về các bề mặt trang trí và chất liệu hoàn thiện, cũng như hệ thống thông tin giải trí Honda Connect 2.0 mới. Công nghệ an toàn trên mẫu xe Honda Avancier khá đầy đủ với camera 360 độ, cảm biến xung quanh xe có hỗ trợ tự động lùi vào điểm đỗ... Xe được trang bị 2 lựa chọn động cơ là máy 4 xi lanh 1.5 lít Turbo, sản sinh công suất cực đại 193 mã lực hoặc động cơ 4 xi lanh 2.0 lít Turbo, đi kèm với sức mạnh 272 mã lực. Hai động cơ này kết hợp lần lượt với hộp số CVT và hộp số tự động 9 cấp. Hệ dẫn động được trang bị là loại 4 bánh toàn thời gian AWD. Trước đó, từng có một số cá nhân rao bán Honda Avancier biển Lào với giá bán khoảng 700 đến 800 triệu đồng. Để lưu hành xe biển Lào tại Việt Nam phải có đủ 7 loại giấy tờ khác nhau. Người sử dụng xe cần lên cửa khẩu mỗi tháng để đóng phí (250.000 đồng) tạm nhập tái xuất. Bởi Avancier được làm riêng cho thị trường Trung Quốc, mẫu xe này gần như không có cơ hội được bán chính hãng tại Việt Nam. Việc mua bán xe biển ngoại quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý. Video: Chi tiết SUV Honda Avancier 2020 thế hệ mới.

