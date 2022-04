Cận cảnh Ford Ranger 2023 "bản full không che" tại Việt Nam

Những hình ảnh về mẫu xe bán tải Ford Ranger 2023 mới dành cho thị trường Việt Nam đã được các trang mạng xã hội đăng tải. Bối cảnh chụp hình là khuôn viên nhà máy Ford Hải Dương. Chiếc xe không được bao bọc bởi bất kỳ lớp ngụy trang nào. Chiếc xe bán tải Ford Ranger 2023 phủ sơn trắng thuộc phiên bản Wildtrak được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong chứa thanh ngang dài. Điểm nhấn đặc biệt nữa là gương chiếu hậu màu đen và bộ mâm sơn màu xám tro đậm chất thể thao. Nguồn tin nội bộ cho thấy, bản Ford Ranger XLS 2023 có thiết kế ngoại thất đơn giản với cụm đèn pha pha/cos halogen, lưới tản nhiệt thiết kế thon gọn, bộ mâm phủ sơn xám trắng và gương chiếu hậu đồng màu thân xe. So với thế hệ cũ, Ford Ranger 2023 có sự thay đổi mạnh mẽ. Nhiều chi tiết khiến người dùng nghĩ ngay đến Maverick và F-150 thế hệ mới. Cụm đèn hình chữ C ban ngày. Thùng chở hàng lớn hơn nhờ tăng thêm 50 mm chiều rộng và tăng thêm 50 mm trục dài cơ sở. Bên trong khoang nội thất có thêm ổ cắm AC 400 walt. So với các đối thủ, Ford Ranger 2023 tỏ rõ ưu thế khi so sánh về nội thất. Các trang bị gồm: Đồng hồ Full-LCD kích thước 12,4 inch, màn hình giải trí trung tâm đặt dọc kích thước từ 10,1 - 12 inch, hệ thống giải trí SYNC 4. Đặc biệt, khi kích hợp xe chạy chế độ off-road, màn hình trung tâm sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cỗ máy vận hành. Bảng táp-lô thiết kế hiện đại. Xe trang bị hốc gió điều hòa đậm phong cách. Cụm điều khiển trung tâm được cải tiến theo hướng gọn gàng. Vô lăng bọc da, phanh tay điện tử. Tại thị trường Thái, mẫu xe bán tải của Ford cung cấp cho người dùng 2 tùy chọn về động cơ gồm: Động cơ dầu 2.0L, tăng áp kép; Động cơ dầu 2.0L, tăng áp đơn. Cả hại động cơ đều kết hợp với hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp và hộp số tự động 10 cấp. Xe có tới 6 chế độ lái bao gồm: Normal, Eco, Slippery, Mud/Ruts, Tow/Haul và Sand. Hiện các đại lý bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho Ford Ranger 2023, thời gian giao xe dự kiến vào quý III năm nay. Xe vẫn được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước nhằm tận dụng những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. Giá xe Ford Ranger 2023 tạm tính quanh mốc 650 triệu đồng, cao hơn 20 triệu đồng. Trong khi đó, bản Wildtrak có giá khoảng 960 triệu đồng, tăng gần 30 triệu đồng so với giá hiện tại. Video: Giới thiệu xe bán tải Ford Ranger thế hệ mới.

