Cận cảnh chiếc Nissan 370Z với gói độ “khủng” nhất Việt Nam

Nissan 370Z xe thể thao là dòng xe hai cửa thuộc dòng Z-car của thương hiệu xe hơi Nhật Bản Nissan. Đây chính là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 6, người kế nhiệm nguyên mẫu 350Z trước đó. Nissan 370Z được ra mắt vào tháng 10/2006 và được trưng bày lần đầu trong khuôn khổ sự kiện hướng tới triển lãm Los Angeles Auto show vào năm 2008. Về thiết kế, Nissan 370Z thế hệ thứ 6 sở hữu những đường nét cá tính và mang đậm tinh thần thể thao. Tuy nhiên, hầu hết các chi tiết trên 370Z đều đã được làm mới so với nguyên mẫu 350Z trước đây. Có thể thấy một số chi tiết nổi bật được “hiện đại hóa” như phần cản trước với đèn chiếu sáng góc cạnh, đèn chiếu sáng sau cũng được thiết kế lại theo phong cách tương tự. Để gia tăng thêm vẻ cá tính và nổi bật, chủ xe đã nâng cấp lại chiếc Nissan 370Z này với bodykit của Nismo. Theo đó, xe được trang bị Fender Carbon bên hông giúp tăng lực ép và thẩm mỹ hơn. Phuộc hơi, rollcage bảo vệ trong xe. Chiếc Nissan 370Z này sở hữu bộ mâm Volk TE37 trứ danh trong làng độ xe, đi cùng bộ phanh hiệu năng cao chính hãng từ phiên bản Nismo. Ở phía sau, xe được nâng cấp ống bô titan custom và cánh gió đến từ hãng độ AMS. Nissan 370Z duy nhất tại Việt Nam được trang bị bodykit Nismo mang màu sơn ngoại thất trắng - đỏ chủ đạo và được nhấn nhá bằng các ký tự từ đầu đến đuôi xe. Về kích thước, so với 350Z, 370Z có chiều dài cơ sở ngắn hơn 100mm, chiều rộng tăng 33mm và chiều cao được giảm xuống khoảng 7,6mm. Nissan 370Z được chế tạo với các vật liệu nhẹ, kích thước nhỏ hơn so với 350Z giúp giảm khối lượng tổng thể của xe. Nguyên bản Nissan 370Z khủng nhất Việt Nam được trang bị khối động cơ V6 3.7 lít hút khí tự nhiên giúp sản sinh công suất tối đa lên tới 332 mã lực và 365 Nm mô-men xoắn. Đi kèm với đó là hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 7 cấp. Video: Ngắm Nissan 370Z Nismo tuyệt đẹp tại Hà Nội.

