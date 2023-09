Cận cảnh BMW 530e 2024 chạy 100 km mà không "ăn" 1 giọt xăng

BMW 5-Series thế hệ mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 5/2023. Ở thị trường châu Âu, mẫu xe hạng sang này có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm 520i, 520d, 530e và 550e xDrive. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Munich 2023, hãng BMW đã mang phiên bản 530e đến trưng bày và giới thiệu. Dự kiến sẽ bán ra thị trường châu Âu vào mùa xuân năm sau, BMW 530e 2024 mới được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, mô-tơ điện mới phát triển, tích hợp vào hộp số tự động 8 cấp, và cụm pin 19,4 kWh. Nhờ đó, mẫu xe này có công suất tổng cộng 295 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Tương tự các mẫu sedan truyền thống trước đây của BMW, 530e cũng dùng hệ dẫn động cầu sau RWD. Sau khi sạc đầy pin, mẫu xe này có thể chạy được từ 87 - 101 km mà không cần dùng động cơ xăng. Thời gian sạc đầy pin cho xe bằng sạc nhanh 7,4 kW là 3 tiếng. Nếu cắm sạc tại nhà, thời gian sạc đầy pin là 9,8 tiếng đồng hồ. Bên ngoài, BMW 530e 2024 chỉ dùng bộ body kit tiêu chuẩn. Điều này được thể hieenjq ua cản trước sơn cùng màu thân xe, tích hợp khe gió hẹp hơn... Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị lưới tản nhiệt đóng kín, trang trí bằng nẹp mạ crôm nằm dọc. Trên cản sau, BMW 530e 2024 được trang trí bằng nẹp mạ crôm hình chữ "L" ở hai góc. Cũng như nhiều mẫu xe PHEV khác, BMW 530e 2024 cũng được giấu kín ống xả, tạo cảm giác gọn gàng khi nhìn từ phía sau. Thêm vào đó, BMW 530e 2024 còn dùng đèn pha và đèn hậu LED. 530e 2024 đi kèm cột C Hofmeister kink đặc trưng của BMW, dập thêm số "5" như dấu hiệu nhận biết cho dòng 5-Series. Ở thế hệ mới, BMW 5-Series 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.060 x 1.900 x 1.515 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 86,4 mm, rộng hơn 33 mm, cao hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 20 mm. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất có khá nhiều điểm chung với các sản phẩm đời mới khác của thương hiệu BMW như vô lăng 2 chấu, màn hình cong cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô hay lẫy gạt chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Màn hình cong của xe tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ điều hành iDrive 8.5 mới nhất của thương hiệu Đức. Theo hãng BMW, xe được trang bị giao diện màn hình, tính năng điều khiển bằng cử chỉ và giọng nói dễ sử dụng hơn. Trên màn hình trung tâm sẽ có những phím tắt QuickSelect mới để người lái truy cập các tính năng thường dùng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Trang bị đáng chú ý còn lại của mẫu sedan hạng sang này là cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge tùy chọn với kích thước dài x rộng lần lượt 838 x 813 mm và đi kèm rèm che nắng. Dù là xe PHEV nhưng BMW 530e 2024 vẫn có khoang hành lý 530 lít, được khẳng định là rộng như ô tô dùng động cơ đốt trong thông thường. Điểm nhấn cuối cùng là hệ thống chuyển làn đường chủ động Active Lane Change dành cho những phiên bản có hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Assistant. Với hai hệ thống này, xe có thể tự lái ở vận tốc lên đến 136 km/h và tự động chuyển làn đường bằng cách theo dõi ánh mắt của người lái. Khi người lái nhìn vào gương ngoại thất bên nào, xe sẽ chuyển làn sang bên đó. Nói cách khác, người lái không cần phải bật đèn báo rẽ như trước. Tất nhiên, hệ thống này chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện chuyển làn an toàn với hệ thống camera luôn quan sát xung quanh xe. Mức giá xe BMW 530e 2024 mới hiện chưa được công bố. Video: Chi tiết BMW 530e 2024 chạy 100 km mà không "ăn" 1 giọt xăng.

