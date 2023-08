BMW 5 Series và i5 2024 bản “khác lạ” ra mắt tại Trung Quốc

Ra mắt tại Trung Quốc với trục cơ sở dài hơn, các tính năng độc quyền. Mẫu sedan cao cấp có màn hình Theater 31,1 inch cho hàng ghế sau. BMW 5 Series 2024 mới cho thị trường Bắc Mỹ và châu Âu vào tháng 5 năm nay và nhà sản xuất ôtô hiện đã ra mắt phiên bản sedan cao cấp cho thị trường Trung Quốc. BMW 5 Series và i5 2024 mới có một số tính năng dành riêng cho hị trường tỷ dân Trung Quốc và cả hai mẫu xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy Dadong do liên doanh BMW-Brilliance điều hành. Với chiều dài 199,2 inch, 5 Series 2024 đã dài hơn so với người tiền nhiệm nhưng đối với Trung Quốc, chiếc sedan này sẽ chỉ được bán dưới dạng một mẫu xe trục cơ sở dài. Thật không may, BMW không cung cấp thông tin về kích thước của nó nhưng xét đến việc 5 Series Li thế hệ trước dài hơn mẫu tiêu chuẩn khoảng 5,1 inch, phiên bản 2024 có thể dài khoảng 204 inch. Chiều dài tăng lên ảnh hưởng tích cực đến chiều dài cơ sở của xe và do đó, có nhiều chỗ để chân hơn cho hành khách ngồi phía sau. uy nhiên, đây không phải là cải tiến duy nhất so với 5 Series tiêu chuẩn – Trung Quốc cũng có màn hình toàn cảnh 31,1 inch với độ phân giải 8K và kết nối 5G, vay mượn từ 7 Series hàng đầu. Các tính năng khác có sẵn cho cả kiểu xe chạy bằng động cơ đốt trong và người anh em chạy hoàn toàn bằng điện của nó bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu bốn vùng và hệ thống âm thanh cao cấp Bower & Wilkins. Thông số kỹ thuật của xe tại Trung Quốc cũng không khác gì bản quốc tế, mặc dù đèn pha LED mới và hệ thống chiếu sáng đường viền của lưới tản nhiệt hình quả thận ở phía trước không phải là mới, nhưng mẫu xe này được trang bị tiêu chuẩn đèn chiếu sáng số “5” độc quyền trên thị trường. Phần đèn chiếu sáng số “5” nằm trong khu vực của đường gấp khúc Hofmeister trên cột C và phát xung màu xanh lam nhạt trên i5 khi xe đang sạc. Trên 5 Series có động cơ đốt trong, số sáng màu trắng. BMW sẽ sớm bán gia đình 5 Series mới tại Trung Quốc. Kể từ khi bắt đầu sản xuất chiếc sedan trong nước, hơn hai triệu chiếc đã được giao cho khách hàng. Riêng giai đoạn 2020 - 2022, hãng xe BMW đã bán khoảng 530.000 ôtô cho khách hàng Trung Quốc. Mức giá xe BMW 5 Series và i5 2024 hiện vẫn chưa được công bố chính thức tại thị trường này. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan hạng sang BMW 5 Series 2024 mới.

