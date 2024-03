Ra mắt Audi Q6 e-tron 2024 từ 1,9 tỷ đồng, chạy 625 km/lần sạc

Được đánh giá là mẫu xe đại diện cho bước tiến điện hóa, Audi Q6 e-tron 2024 mới sở hữu rất nhiều công nghệ mới. Trong đó, đáng chú ý là cụm đèn chiếu sáng ban ngày và đèn hậu được trang bị công nghệ Digital Light. Về cơ bản, ngoài khả năng chiếu sáng vượt trội, cụm đèn này còn có khả năng tương tự máy chiếu giúp phát đi thông tin từ xe đến người đi đường và các xe xung quanh. Bên cạnh đó, SUV điện Audi Q6 e-tron cũng cung cấp cho người dùng khả năng tùy biến giao diện đèn. Thiết kế ngoại thất của Q6 e-tron 2024 là sự pha trộn những đường cong mềm mại với những điểm nhấn cơ bắp. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt Singleframe bịt kín, kết hợp với hốc gió hai bên và cản trước to bản, đem lại vẻ ngoài thể thao cho mẫu crossover điện này. Trong khi đó, điểm nhấn ở phía sau của mẫu xe này là cụm đèn hậu mảnh mai vắt ngang qua cửa cốp và cánh gió đặt ở nóc xe. Audi Q6 e-tron 2024 được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 18 inch, trong khi phiên bản S có bộ mâm 19 inch. SQ6 e-tron có các điểm nhấn giả nhôm và bộ mâm 20 inch kết hợp với kẹp phanh màu đen. Bên cạnh đó, hãng xe Đức cũng cung cấp bộ phụ kiện với huy hiệu, viền cửa sổ và các chi tiết khác được sơn tối màu. Về kích thước, Q6 e-tron 2024 có chiều dài 4.771 mm, rộng 1.993 mm và cao 1.648 mm, với chiều dài cơ sở dài 2.899 mm. Để so sánh, mẫu xe này có chiều dài tổng thể lớn hơn Q4 e-tron 180 mm. Ở bên trong, mẫu crossover thuần điện này có cụm màn hình kép bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí 14,5 inch. Hệ thống tin giải trí được tích hợp Android Automotive và trợ lý ảo. Ngoài ra, Hãng xe Đức còn bố trí một màn hình 10,9 inch đặt phía trước ghế phụ và có chế độ riêng tư. Màn hình khách này cũng có thể sử dụng hỗ trợ người lái điều hướng. Màn hình HUD của mẫu xe này được trang bị công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR). Trường nhìn của nội dung AR này tương ứng với đường chéo khoảng 2,2 m tính từ góc nhìn của người lái. Các điểm nổi bật khác bao gồm đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 22 loa và khoang chở hàng rộng rãi. Cốp sau chứa được 526 lít hành lý, nhưng có thể tăng lên 1.529 lít bằng cách gập hàng ghế sau xuống. Khi mua Audi Q6 e-tron, khách hàng có thể lựa chọn nội thất ốp gỗ bạch dương, bạch đàn hoặc nhôm xước. Trong khi đó, người dùng mua bản S được trang bị nội thất bọc chất liệu Elastic Melange – một loại vải làm từ 100% polyester tái chế. Về khả năng vận hành, Q6 e-tron bản Mỹ công suất 422 mã lực. Con số đó có thể tăng lên 456 mã lực với hệ thống kiểm soát khởi động và điều này cho phép chiếc crossover tăng tốc từ 0-96 km/h trong khoảng 5 giây. Audi cho biết vận tốc tối đa mà xe có thể đạt tới là 210 km/h. Tại các thị trường khác, Q6 e-tron chỉ có công suất là 382 mã lực. Với mức công suất thấp hơn, Q6 e-tron bản quốc tế phải mất tới 5,9 giây mới có thể tăng tốc từ 0-96 km/h, nhưng tốc độ tối đa vẫn là 210 km/h. Trong khi đó, bản hiệu suất cao SQ6 e-tron có công suất 483 mã lực và 510 mã lực nếu bật tính năng kiểm soát khởi động. Nhờ tăng thêm sức mạnh, bản này có khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 4,2 giây trong khi tốc độ tối đa tăng thêm 20 km/h so với bản tiêu chuẩn. Nằm bên dưới gầm xe là cụm pin có dung lượng 100 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa là 625 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe cũng được tích hợp sạc nhanh DC 270 kW. Nó cho phép mẫu xe này có thể đi được quãng đường lên tới 255 km sau 10 phút sạc và tăng dung lượng pin từ 10-80% trong khoảng 21 phút. Xe sẽ được mở bán tại Đức vào quý III năm nay, đi kèm mức giá xe Audi Q6 e-tron 2024 dao động từ 74.700 - 93.800 Euro (khoảng 1,9- 2,4 tỷ đồng). Video: Giới thiệu SUV điện Audi Q6 e-tron 2024 mới.

