Cả dàn xe sang Mercedes-Benz tiền tỷ đổ bộ về Hà Nội

Triển lãm Mercedes-Benz Fascination tại thủ đô Hà Nội với chủ đề “Emotions”, sự kiện khắc họa 4 tôn chỉ nhân văn mà thương hiệu Mercedes-Benz hướng đến: Tôn trọng (Respect), Yêu thương (Love), Tin tưởng (Trust) và Thuận tiện (Ease). 4 mẫu xe chủ lực của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) bao gồm C-/E-/S-Class và GLC sẽ “hóa thân” vào từng tính cách trong những bối cảnh thân thuộc với khách hàng. Bên cạnh các gian trưng bày "Respect", "Love", "Trust" và "Ease", Fascination 2019 còn có khu vực dành riêng cho các quý cô "She’s Mercedes", khu vực khách VIP, khu vực Khách hàng doanh nghiệp, góc trẻ em và khu vực tương tác Kỹ thuật số. Đáng chú ý, MBV thiết kế riêng một khu vực dành riêng cho xe đã qua sử dụng chính hãng "Mercedes-Benz Certified", trưng bày nhiều mẫu xe "như mới" Đáng chú ý nhất tại triển lãm Fascination 2019 lần này, liên doanh xe sang Đức đã chính thức giới thiệu mẫu xe sang Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới. Cụ thể, MBV đã trình làng E-Class mới với 3 phiên bản, bao gồm E 200, E 200 Sport và E 350 AMG. E-Class hiện đang là xe sang hạng cỡ trung được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, MBV luôn chủ động nâng cấp nhằm tạo ra thêm giá trị cho khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh cho E-Class. Vào tháng 4/2018, các phiên bản E 200/E 250 đã được cập nhật màn hình giải trí mới, kích thước12,3 inch, chất lượng hiển thị HD cùng giao diện tiếng Việt nhằm mang đến sự thân thiện trong quá trình thao tác. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất bao gồm Trắng Polar, Đen Obsidian, Đỏ Hyacinth và Xanh Cavansite, cùng với 2 gam màu nội thất là Đen và Nâu Saddle. Mỗi phiên bản đi kèm với một thiết kế ốp gỗ cao cấp riêng biệt, được nghiên cứu và phối màu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia của Mercedes-Benz.Dòng xe Mercedes-Benz E-Class vốn nổi tiếng với sự sang trọng, tiện nghi và độ an toàn vượt trội. Giờ đây, E-Class còn mạnh mẽ và thể thao hơn bao giờ hết, đi cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn so với cấu hình và trang bị. Chính thức được MBV giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào cuối tháng 4/2016 với 2 phiên bản GLC 250 và GLC 300, mẫu xe thể thao đa dụng này luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và tạo nên những kỷ lục doanh số “vô tiền khoáng hậu” trên thị trường xe sang. Dự kiến triển lãm Fascination 2019 sẽ đón chào vị khách hàng thứ 8.000 của mẫu xe thể thao đa dụng này. Dù ra mắt sau cùng nhưng phiên bản GLC 200 đã nhanh chóng chiếm được nhiều thiện cảm của khách hàng. Rất nhiều khách hàng đã chọn mua GLC 200 là chiếc xe đầu tiên trong đời. Có hơn một nửa khách hàng sở hữu GLC 200 đã nâng cấp từ các thương hiệu CUV/SUV phổ thông. Tại sự kiện này, MBV cũng giới thiệu ông Brad Kelly - người sẽ chính thức trở thành Tổng Giám đốc của Mercedes-Benz Việt Nam. Trước khi nhậm chức, ông Kelly từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh Mercedes-Benz Úc & New Zealand từ năm 2014, giúp doanh số của thị trường này tăng trưởng từ 28.000 xe lên 40.000 xe. Ông Kelly bắt đầu làm việc tại Tập đoàn Daimler từ năm 2008 với cương vị Trưởng phòng Kinh doanh cấp cao, chuyên trách khách hàng doanh nghiệp. Trước đó ông từng có thời gian dài quản lý tại một tập đoàn đa quốc gia chuyên về cho thuê xe. Ông Brad Kelly sẽ làm việc tại Văn phòng của Mercedes-Benz Việt Nam ở Gò Vấp, TP HCM. Ông Brad Kelly chia sẻ: “Trở thành Tổng Giám đốc của Mercedes-Benz Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn lao và xen lẫn sự hào hứng dành cho tôi. Tôi rất mong đợi để làm việc cùng đội ngũ xuất sắc tại MBV, những người đã mang đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quá khứ và cùng họ kiến tạo tương lai cho MBV”. Triển lãm thường niên Mercedes-Benz Fascination 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, Hà Nội (ICE) từ ngày hôm nay 11/7 đến hết ngày 14/07/2019. Tại đây sẽ xuất hiện hàng chục mẫu xe sang tiền tỷ mang thương hiệu Mercedes-Benz dành cho các khách hàng lựa chọn. Video: Mercedes-Benz Fascination 2019 chính thức khai màn.

Triển lãm Mercedes-Benz Fascination tại thủ đô Hà Nội với chủ đề “Emotions”, sự kiện khắc họa 4 tôn chỉ nhân văn mà thương hiệu Mercedes-Benz hướng đến: Tôn trọng (Respect), Yêu thương (Love), Tin tưởng (Trust) và Thuận tiện (Ease). 4 mẫu xe chủ lực của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) bao gồm C-/E-/S-Class và GLC sẽ “hóa thân” vào từng tính cách trong những bối cảnh thân thuộc với khách hàng. Bên cạnh các gian trưng bày "Respect", "Love", "Trust" và "Ease", Fascination 2019 còn có khu vực dành riêng cho các quý cô "She’s Mercedes", khu vực khách VIP, khu vực Khách hàng doanh nghiệp, góc trẻ em và khu vực tương tác Kỹ thuật số. Đáng chú ý, MBV thiết kế riêng một khu vực dành riêng cho xe đã qua sử dụng chính hãng "Mercedes-Benz Certified", trưng bày nhiều mẫu xe "như mới" Đáng chú ý nhất tại triển lãm Fascination 2019 lần này, liên doanh xe sang Đức đã chính thức giới thiệu mẫu xe sang Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới. Cụ thể, MBV đã trình làng E-Class mới với 3 phiên bản, bao gồm E 200, E 200 Sport và E 350 AMG. E-Class hiện đang là xe sang hạng cỡ trung được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, MBV luôn chủ động nâng cấp nhằm tạo ra thêm giá trị cho khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh cho E-Class. Vào tháng 4/2018, các phiên bản E 200/E 250 đã được cập nhật màn hình giải trí mới, kích thước12,3 inch, chất lượng hiển thị HD cùng giao diện tiếng Việt nhằm mang đến sự thân thiện trong quá trình thao tác. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất bao gồm Trắng Polar, Đen Obsidian, Đỏ Hyacinth và Xanh Cavansite, cùng với 2 gam màu nội thất là Đen và Nâu Saddle. Mỗi phiên bản đi kèm với một thiết kế ốp gỗ cao cấp riêng biệt, được nghiên cứu và phối màu kỹ lưỡng bởi các chuyên gia của Mercedes-Benz. Dòng xe Mercedes-Benz E-Class vốn nổi tiếng với sự sang trọng, tiện nghi và độ an toàn vượt trội. Giờ đây, E-Class còn mạnh mẽ và thể thao hơn bao giờ hết, đi cùng mức giá cực kỳ hấp dẫn so với cấu hình và trang bị. Chính thức được MBV giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào cuối tháng 4/2016 với 2 phiên bản GLC 250 và GLC 300, mẫu xe thể thao đa dụng này luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng và tạo nên những kỷ lục doanh số “vô tiền khoáng hậu” trên thị trường xe sang. Dự kiến triển lãm Fascination 2019 sẽ đón chào vị khách hàng thứ 8.000 của mẫu xe thể thao đa dụng này. Dù ra mắt sau cùng nhưng phiên bản GLC 200 đã nhanh chóng chiếm được nhiều thiện cảm của khách hàng. Rất nhiều khách hàng đã chọn mua GLC 200 là chiếc xe đầu tiên trong đời. Có hơn một nửa khách hàng sở hữu GLC 200 đã nâng cấp từ các thương hiệu CUV/SUV phổ thông. Tại sự kiện này, MBV cũng giới thiệu ông Brad Kelly - người sẽ chính thức trở thành Tổng Giám đốc của Mercedes-Benz Việt Nam. Trước khi nhậm chức, ông Kelly từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kinh doanh Mercedes-Benz Úc & New Zealand từ năm 2014, giúp doanh số của thị trường này tăng trưởng từ 28.000 xe lên 40.000 xe. Ông Kelly bắt đầu làm việc tại Tập đoàn Daimler từ năm 2008 với cương vị Trưởng phòng Kinh doanh cấp cao, chuyên trách khách hàng doanh nghiệp. Trước đó ông từng có thời gian dài quản lý tại một tập đoàn đa quốc gia chuyên về cho thuê xe. Ông Brad Kelly sẽ làm việc tại Văn phòng của Mercedes-Benz Việt Nam ở Gò Vấp, TP HCM. Ông Brad Kelly chia sẻ: “Trở thành Tổng Giám đốc của Mercedes-Benz Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn lao và xen lẫn sự hào hứng dành cho tôi. Tôi rất mong đợi để làm việc cùng đội ngũ xuất sắc tại MBV, những người đã mang đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quá khứ và cùng họ kiến tạo tương lai cho MBV”. Triển lãm thường niên Mercedes-Benz Fascination 2019 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế, Hà Nội (ICE) từ ngày hôm nay 11/7 đến hết ngày 14/07/2019. Tại đây sẽ xuất hiện hàng chục mẫu xe sang tiền tỷ mang thương hiệu Mercedes-Benz dành cho các khách hàng lựa chọn. Video: Mercedes-Benz Fascination 2019 chính thức khai màn.