BYD Yuan Plus 2024 từ 391 triệu đồng, rẻ hơn Kia Morning tại Việt Nam

Vào ngày 4/3 vừa qua, hãng xe Trung Quốc BYD đã ký hợp đồng sản xuất xe điện tại Việt Nam đã cho ra mắt chiếc SUV cỡ nhỏ BYD Yuan Plus 2024 mới, với điểm nhấn là giá bán rẻ hơn 16.000 nhân dân tệ, tương đương 53 triệu đồng so với bản trước. Đây là động thái đầu tiên trong năm Giáp Thìn của BYD để tăng doanh số cho Yuan Plus. Cụ thể, chiếc xe này là BYD Yuan Plus Honor Edition, có tổng cộng 5 cấu hình. Mức giá xe BYD Yuan Plus 2024 dao động từ 119.800 đến 147.800 nhân dân tệ (tương đương 391 đến 483 triệu đồng). Ở điểm nhấn, BYD Yuan Plus Honor Edition mang ngoại hình/nội thất của mẫu Black Knight, đồng thời nâng cấp tính năng gọi liên tục bằng giọng nói thông minh cùng dải nhiệt độ rộng và hệ thống bơm nhiệt hiệu suất cao tiêu chuẩn cho toàn bộ dòng xe. Về ngoại hình, chiếc xe này có mặt trước áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của gia đình BYD, với những đường nét đơn giản và mượt mà. Đồng thời, dải chrome chạy dọc mặt trước có in nổi chữ “Yuan” bằng con dấu nhỏ rất tinh tế. Các đường nét bên hông xe khỏe khoắn, vòng eo thân xe năng động, có thiết kế và xếp tầng. Hình dạng vành xe cũng khá độc đáo. Ở kích thước thân xe, tham khảo mẫu xe hiện tại, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe mới lần lượt là 4455mm/1875mm/1615mm và chiều dài cơ sở là 2720mm. Ở đuôi xe, thiết kế đèn hậu dạng xuyên thấu rất dễ nhận biết. Cột C của xe rất độc đáo và sử dụng tấm trang trí hình “vảy rồng” màu bạc trở thành điểm nhấn ở phần đuôi xe. Nội thất của xe BYD Yuan Plus Honor Edition tiếp tục thiết kế hiện tại, được xây dựng với khái niệm "không gian nhịp nhàng". Bảng điều khiển trung tâm của xe mới bố trí hai màu. Thiết kế tinh gọn của bảng điều khiển trung tâm có râu rồng treo lơ lửng ở giữa, được trang bị điều hòa dạng quả tạ ở hai bên, cửa gió và tựa tay trung tâm kiểu máy chạy bộ sảng khoái. Về cấu hình, xe sẽ được trang bị hệ thống kết nối mạng thông minh DiLink, hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh DiPilot, trạm điện di động VTOL… Sau cùng là sức mạnh, BYD Yuan Plus Honor Edition chạy điện sẽ tiếp tục được trang bị động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu gắn phía trước với công suất tối đa 150kW, mô-men xoắn cực đại 310N·m và thời gian tăng tốc 0-100km/h trong 7,3 giây. Về thời lượng pin, hãng sẽ cung cấp cho BYD Yuan Plus 2024 hai phiên bản pin có dung lượng khác nhau là 49,92kWh và 60,48kWh, với phạm vi hành trình tương ứng là 430 km và 510 km. Video: Xem chi tiết SUV điện cỡ nhỏ BYD Yuan Plus 2024.

