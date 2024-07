Top 8 động vật sắp tuyệt chủng do tác động của con người

1. Cá sấu Ấn Độ: Loài cá sấu dài nhất, sống ở các sông ngòi Ấn Độ. Là một trong những loài vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, hiện chỉ còn khoảng 235 con do bị săn bắt quá nhiều. (Ảnh: tumblr) 2. Khỉ vòi: Loài khỉ với bụng và mũi lớn, sống ở đảo Borneo. Số lượng giảm 50% trong 40 năm qua do phá rừng. (Ảnh: x.com) 3. Cua dừa: Loài vật chân đốt lớn nhất, có thể trèo cây hái dừa. Chúng đang gần như tuyệt chủng, chỉ còn sống trong các khu bảo tồn. (Ảnh: Wikipedia) 4. Vẹt Kakapo: Loài vẹt “béo” nhất, không còn khả năng bay, sống ở New Zealand. Hiện chỉ còn 128 con. (Ảnh: WIRED) 5. Dugong: Bò biển khổng lồ, bị săn bắt lấy thịt và dầu. Hiện chỉ còn tồn tại ở một số vùng biển Thái Bình Dương và bờ biển phía Đông châu Phi. (Ảnh: earth.com) 6. Loris: Động vật có vú sống ở Sri Lanka, mắt to, có khả năng nhìn đêm. Chúng bị săn bắt nhiều và gần như tuyệt chủng. (Ảnh: Wildlife.net) 7. Nhện Gooty: Chỉ tìm thấy ở Ấn Độ, có màu sắc bắt mắt. Nguy cơ tuyệt chủng cao do bị săn bắt để làm vật nuôi. (Ảnh: shopmrpetvn) 8. Markhor: Sơn dương hoang dã với sừng xoắn, sống ở Afghanistan và lân cận. Dù số lượng tăng lên đáng kể từ năm 2015, chúng vẫn bị đe dọa do săn bắt. (Ảnh: quora) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hoảng với loài động vật bốc mùi nhất quả đất.

