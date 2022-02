BYD Yuan Plus - crossover chạy điện hát karaoke, chỉ từ 21.000 USD

Thị trường xe điện ở Trung Quốc vẫn giữ đà tăng trưởng nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Tesla, cùng với các chi nhánh địa phương của nhiều nhà sản xuất xe lâu đời, đang phải vất vả cạnh tranh với danh sách những mẫu xe điện nội địa ngày một đông đảo từ các công ty xe Trung Quốc, và một trong những công ty mạnh nhất hiện tại là BYD hay Build Your Dreams. Với mẫu xe crossover không phát khí thải mới nhất của mình, Yuan Plus, thương hiệu này đang cho thấy một sự nâng cấp toàn diện, đặc biệt là trang bị và những tính năng tích hợp trong. Nhìn từ bên ngoài, BYD Yuan Plus 2022 mới trông có vẻ như là một chiếc xe điện nhạt nhẽo, phổ thông khác từ Trung Quốc với thiết kế khá đẹp nhưng thiếu cá tính riêng. Tuy nhiên, nhìn từ những gì có trong video trải nghiệm xe mới từ kênh “Wheelsboy”, ta thấy nội thất của Yuan Plus tỏ ra rất thú vị với những tính năng kỳ lạ mà BYD đã lắp đặt ngay từ nhà máy. Yuan Plus tuân theo triết lý thiết kế được gọi là Dragon Face 3.0 và nói chung, mẫu crossover giống như được truyền cảm hưng bởi “thể dục âm nhạc”. Mới nghe qua thì điều này có vẻ vô nghĩa, nhưng một khi vào bên trong xe, bạn sẽ nhận thấy có rất nhiều điểm nhấn tương ứng với triết lý này. Lấy ví dụ các cửa gió bên dưới màn hình xoay trung tâm, chúng trông giống như là những quả tạ ở phòng tập gym. Trên mỗi tấm ốp cửa, bạn cũng sẽ tìm thấy 3 sợi dây giống như dây đàn guitar, và mỗi dây sẽ phát một nốt nhạc khác nhau khi bạn kéo nhẹ chúng. Thế nhưng, tính năng kỳ lạ nhất của mẫu crossover chạy điện hoàn toàn này là chức năng karaoke tích hợp sẵn. Nó đi kèm với một micrô đặt dưới bệ tỳ tay trên cụm điều khiển trung tâm phía trước, cho phép bạn đăng nhập vào các bài hát yêu thích thông qua hệ thống âm thanh của xe. Đây chắc hẳn là một trong những tính năng có sẵn từ nhà máy kỳ lạ nhất mà chúng ta từng được thấy, song nó đáp ứng đúng khẩu vị của nhiều người tiêu dùng Trung Quốc vào lúc này. Ngoài nội thất khác lạ, BYD Yuan Plus của Trung Quốc không phải là một mẫu xe điện vượt trội hay đột phá gì về mặt công nghệ. Dù vậy, nó cung cấp khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7,3 giây. Ở phiên bản này, sức mạnh đến từ một mô tơ điện duy nhất được gắn ở phía trước, mang lại công suất cực đại 201 mã lực và 310 Nm mô-men xoắn. Tùy thuộc vào bộ pin, mẫu crossove này có thể đi được quãng đường từ 430 - 510 km được đo bằng quy trình kiểm tra phạm vi xe điện nội địa của Trung Quốc. Video: BYD Yuan Plus - crossover chạy điện thêm tính nắng hát karaoke.

