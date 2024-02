BYD Qin Plus EV điện siêu rẻ chỉ 374 triệu đồng, đấu ôtô xăng dầu

Hãng BYD đã mở đầu cho cuộc chiến giá xe với ôtô dùng động cơ đốt trong khi tung ra phiên bản giá rẻ mới mang tên Glory Edition của 2 mẫu xe Qin Plus và Chaser 05 tại thị trường Trung Quốc vào hôm qua, ngày 19/2/2024. Mức giá xe BYD Qin Plus EV 2024 mới đều có giá khởi điểm chỉ 79.800 Nhân dân tệ (khoảng 272 triệu đồng). BYD Qin Plus 2024 chạy điện là mẫu xe có 2 phiên bản, bao gồm plug-in hybrid (Qin Plus DM-i) và thuần điện (Qin Plus EV). Trước thời điểm năm 2024, giá bán khởi điểm của 2 phiên bản này lần lượt là 99.800 Nhân dân tệ (340 triệu đồng) và 129.800 Nhân dân tệ (442 triệu đồng). Lần đầu tiên ra mắt thị trường vào hồi tháng 3/2021, xe điện BYD Qin Plus DM-i ban đầu có giá dao động từ 105.800 - 145.800 Nhân dân tệ. Sang tháng 2/2023, hãng BYD tung ra phiên bản Champion Edition của Qin Plus DM-i với giá chỉ tương đương xe dùng động cơ đốt trong với mục tiêu phá vỡ thị trường xe xăng dầu truyền thống. Giá bán của BYD Qin Plus DM-i Champion Edition vì thế mà giảm xuống chỉ còn 99.800 Nhân dân tệ. Đây là lần đầu tiên có một mẫu xe plug-in hybrid DM-i của BYD có giá dưới 100.000 Nhân dân tệ. So với bản Champion Edition, BYD Qin Plus DM-i Glory Edition mới ra mắt thậm chí còn rẻ hơn đến 20.000 Nhân dân tệ. Trong khi đó, BYD Qin Plus EV Glory Edition mới có giá khởi điểm chỉ từ 109.800 Nhân dân tệ (374 triệu đồng). Tuy rẻ hơn nhưng BYD Qin Plus phiên bản Glory Edition lại không hề bị cắt trang bị. Thậm chí, phiên bản này còn được bổ sung 2 tính năng quan trọng mới, bao gồm điều khiển bằng giọng nói thông minh và ngắt điện thông minh. Bên cạnh đó là màu sơn ngoại thất White Glaze Green mới. BYD Qin Plus DM-i Glory Edition có thể chạy được 120 km mà không tốn một giọt xăng. Trong khi đó, BYD Qin Plus EV Glory Edition được trang bị mô-tơ điện mạnh 134 mã lực và 180 Nm. Mô-tơ điện này kết hợp cùng pin có dung lượng 48 kWh hoặc 57,6 kWh, mang đến phạm vi di chuyển lần lượt 420 km và 510 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia phân tích thị trường, việc ra mắt phiên bản Glory Edition mới của BYD sẽ đồng nghĩa với phát súng đầu tiên mở màn cho cuộc chiến giá xe của năm Giáp Thìn 2024. Động thái của BYD có thể sẽ kích hoạt chuỗi phản ứng cho toàn bộ các mẫu xe thuộc phân khúc ô tô cỡ C khác tại thị trường Trung Quốc. Đồng thời, trận đấu quyết định giữa BYD Qin Plus trước 3 đối thủ truyền thống bán rất chạy tại Trung Quốc là Nissan Sylphy, Volkswagen Lavida và Toyota Corolla cũng chính thức bắt đầu. Giá bán tại đại lý dành cho 3 mẫu xe mang thương hiệu Nissan, Volkswagen và Toyota hiện thấp nhất là 79.800 Nhân dân tệ. Vào hồi tháng 11/2023, BYD từng giảm giá 10.000 Nhân dân tệ cho Qin Plus Champion Edition trong thời gian giới hạn. Điều này đã lập tức khiến Nissan và Toyota phải giảm giá theo. Trong khi đó, BYD Chaser 05 là mẫu xe đã được tung ra thị trường vào hồi tháng 3/2022 với giá khởi điểm 119.800 Nhân dân tệ. Vào hồi tháng 4/2023, xe được bổ sung phiên bản Champion Edition với giá chỉ còn 101.800 Nhân dân tệ. So với bản Champion Edition, BYD Chaser 05 Glory Edition mới rẻ hơn đến 22.000 Nhân dân tệ. Trong tháng 1/2024 vừa qua, hãng BYD đã bán được tổng cộng 201.493 chiếc xe năng lượng mới NEV (thuật ngữ chung để chỉ các mẫu xe plug-in hybrid, xe điện và xe chạy bằng pin nhiên liệu hydro tại Trung Quốc). Trong đó, có 21.767 chiếc BYD Qin và 3.450 chiếc Chaser 05. Vào hồi quý IV năm 2023, BYD đã từng vượt qua Tesla để trở thành hãng bán được nhiều xe điện nhất thế giới. Có vẻ như hãng xe Trung Quốc này đã muốn giữ đà tăng trưởng đó ngay từ đầu năm 2024. Video: Chi tiết BYD Qin Plus EV chạy điện siêu rẻ.

