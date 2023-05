BYD Han DM-i Champion Edition 2023 "hết xăng" vẫn chạy được 200km

Vào tháng 3 đầu năm nay, hãng xe BYD đã cho ra mắt chiếc xe Han EV Genesis Edition mới rất thời trang với bộ áo xanh Glacier Blue đẹp mắt, đây là màu xanh băng. Đến nay, hãng xe Trung Quốc lại tiếp tục đưa màu áo này lên chiếc sedan hạng sang cỡ trung của mình nhưng lần này là bản PHEV, mang tên gọi BYD Han DM-i Champion Edition 2023 mới. BYD Han DM-i 2023 bản Champion Edition có sự khác biệt rõ ràng nhất so với các bản còn lại đang bán ra trên thị trường chính là việc ngoại thất xe được bổ sung thêm màu sơn mới là Glacier Blue. Nhờ vào màu xanh băng mà ngoại hình của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 đã trở nên lôi cuốn và bắt mắt hơn. Một số trang tin của Trung Quốc còn tự tin khẳng định, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có thể trở thành chiếc xe bán chạy nhất của dòng xe Han-Series. Để làm được điều này, ngoài màu sơn mới, ngoại hình của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 cũng phải có những thứ khác thu hút người dùng. Nếu là lần đầu nhìn thấy BYD Han DM-i Champion Edition 2023, bạn sẽ có liên tưởng chiếc xe Trung Quốc này rất giống thiết kế của các mẫu xe Audi. Đầu tiên chính là cụm đèn pha LED của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có thiết kế rất bắt mắt, và nhìn chung, nó khá tương đồng với Audi A4. Tiếp đến, chiếc sedan hạng sang cỡ trung của BYD có lưới tản nhiệt lớn, với nan 3D ghép lại với nhau, viền trên cùng được mạ crôm nhưng 2 bên hông lại là nhựa màu đen. Hốc gió 2 bên hông của sedan hạng sang cỡ trung BYD Han DM-i Champion Edition 2023 cũng đã được thiết kế lại so với bản cũ. Phần đầu xe của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 thiết kế hoàn toàn khác biệt so với xe thuần điện. Bên sườn, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có tay nắm cửa thò thụt, la-zăng đa chấu và bộ nẹp sườn màu đen tạo điểm nhấn trên nền sơn xanh băng. Vòng ra phía sau, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có cụm đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe, khuếch tán sau hay cản sau tương tự như bản xe điện. Kích thước của xe bao gồm chiều dài 4.975 mm, chiều rộng 1.910 mm và chiều cao 1.495 mm với chiều dài cơ sở 2.920 mm. Vì chỉ tập trung vào màu sơn mới và giá bán, nên nội thất của xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 không có nhiều thay đổi, nhưng màu da bọc ghế sang trọng hơn. Điểm nhấn của các mẫu xe BYD Han chính là màn hình giải trí trung tâm có kích thước lên đến 15,6 inch có thể xoay được. Các tính năng khác của nó là bộ chọn số có thể thu vào, bảng đồng hồ LCD lớn và vô lăng hai chấu có đáy phẳng. Dù không có nhiều thay đổi về mặt ngoài nhưng BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có một số nâng cấp đáng giá ở bên trong, cụ thể, xe được trang bị chức năng phím NFC tương thích với cả điện thoại chạy hệ điều hành iOS và Android. Nó cũng có màn hình W-HUD hiển thị tốc độ, thông tin xe, thông tin điều hướng, sau cùng là việc phiên bản BYD Han DM-i có hệ thống treo FSD tự động điều chỉnh lực giảm xóc, ngoài ra, tay treo và cần lái của Han DM-i Champion Edition được làm bằng nhôm. So với phiên bản động cơ thuần điện ra mắt vào tháng 3 vừa qua, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 lại có hệ truyền động plug-in hybrid tức xăng kết hợp với điện. Điều này giúp cho xe mạnh mẽ hơn, người dùng cũng an tâm về việc nạp nhiên liệu, vì độ phủ sóng của các trạm xăng sẽ dày đặc hơn so với trạm sạc điện. Nằm bên dưới của chiếc sedan hạng sang cỡ trung BYD Han DM-i Champion Edition 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, tăng áp tạo ra công suất tối đa 139 mã lực, ngoài ra, nó còn có một động cơ điện được gắn trên trục trước sẽ bơm ra công suất tối đa 197 mã lực. Hệ truyền động này giúp BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 7,9 giây. Đối với pin, người mua xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có hai tùy chọn là pin LFP 18,3 kWh cho phạm vi chạy điện 121 km, nếu muốn quãng đường di chuyển bằng mô tơ điện nhiều hơn, bạn có thể chọn loại pin LFP 30,7 kWh cho phạm vi chạy lên đến 200 km. Khi sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, xe có thể chạy được quãng đường dài 1.260 km. Phạm vi giá xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 tại thị trường Trung Quốc khá đa dạng, nếu chọn pin LFP 18,3 kWh, mức giá của xe sẽ dao động từ 189.800 nhân dân tệ đến 219.800 nhân dân tệ, tương đương 636 triệu đồng cho đến 737 triệu đồng. Còn nếu muốn nâng cấp lên viên pin lớn hơn là pin LFP 30,7 kWh, mức giá sẽ tăng đáng kể khi từ 239.800 nhân dân tệ đến 249.800 nhân dân tệ, tương đương 803 triệu đồng cho đến 837 triệu đồng. Nhìn chung, giá bán của xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 mềm hơn bản xe điện. Video: Chi tiết BYD Han DM-i Champion Edition 2023.

Vào tháng 3 đầu năm nay, hãng xe BYD đã cho ra mắt chiếc xe Han EV Genesis Edition mới rất thời trang với bộ áo xanh Glacier Blue đẹp mắt, đây là màu xanh băng. Đến nay, hãng xe Trung Quốc lại tiếp tục đưa màu áo này lên chiếc sedan hạng sang cỡ trung của mình nhưng lần này là bản PHEV, mang tên gọi BYD Han DM-i Champion Edition 2023 mới. BYD Han DM-i 2023 bản Champion Edition có sự khác biệt rõ ràng nhất so với các bản còn lại đang bán ra trên thị trường chính là việc ngoại thất xe được bổ sung thêm màu sơn mới là Glacier Blue. Nhờ vào màu xanh băng mà ngoại hình của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 đã trở nên lôi cuốn và bắt mắt hơn. Một số trang tin của Trung Quốc còn tự tin khẳng định, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có thể trở thành chiếc xe bán chạy nhất của dòng xe Han-Series. Để làm được điều này, ngoài màu sơn mới, ngoại hình của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 cũng phải có những thứ khác thu hút người dùng. Nếu là lần đầu nhìn thấy BYD Han DM-i Champion Edition 2023, bạn sẽ có liên tưởng chiếc xe Trung Quốc này rất giống thiết kế của các mẫu xe Audi. Đầu tiên chính là cụm đèn pha LED của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có thiết kế rất bắt mắt, và nhìn chung, nó khá tương đồng với Audi A4. Tiếp đến, chiếc sedan hạng sang cỡ trung của BYD có lưới tản nhiệt lớn, với nan 3D ghép lại với nhau, viền trên cùng được mạ crôm nhưng 2 bên hông lại là nhựa màu đen. Hốc gió 2 bên hông của sedan hạng sang cỡ trung BYD Han DM-i Champion Edition 2023 cũng đã được thiết kế lại so với bản cũ. Phần đầu xe của BYD Han DM-i Champion Edition 2023 thiết kế hoàn toàn khác biệt so với xe thuần điện. Bên sườn, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có tay nắm cửa thò thụt, la-zăng đa chấu và bộ nẹp sườn màu đen tạo điểm nhấn trên nền sơn xanh băng. Vòng ra phía sau, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có cụm đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe, khuếch tán sau hay cản sau tương tự như bản xe điện. Kích thước của xe bao gồm chiều dài 4.975 mm, chiều rộng 1.910 mm và chiều cao 1.495 mm với chiều dài cơ sở 2.920 mm. Vì chỉ tập trung vào màu sơn mới và giá bán, nên nội thất của xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 không có nhiều thay đổi, nhưng màu da bọc ghế sang trọng hơn. Điểm nhấn của các mẫu xe BYD Han chính là màn hình giải trí trung tâm có kích thước lên đến 15,6 inch có thể xoay được. Các tính năng khác của nó là bộ chọn số có thể thu vào, bảng đồng hồ LCD lớn và vô lăng hai chấu có đáy phẳng. Dù không có nhiều thay đổi về mặt ngoài nhưng BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có một số nâng cấp đáng giá ở bên trong, cụ thể, xe được trang bị chức năng phím NFC tương thích với cả điện thoại chạy hệ điều hành iOS và Android. Nó cũng có màn hình W-HUD hiển thị tốc độ, thông tin xe, thông tin điều hướng, sau cùng là việc phiên bản BYD Han DM-i có hệ thống treo FSD tự động điều chỉnh lực giảm xóc, ngoài ra, tay treo và cần lái của Han DM-i Champion Edition được làm bằng nhôm. So với phiên bản động cơ thuần điện ra mắt vào tháng 3 vừa qua, BYD Han DM-i Champion Edition 2023 lại có hệ truyền động plug-in hybrid tức xăng kết hợp với điện. Điều này giúp cho xe mạnh mẽ hơn, người dùng cũng an tâm về việc nạp nhiên liệu, vì độ phủ sóng của các trạm xăng sẽ dày đặc hơn so với trạm sạc điện. Nằm bên dưới của chiếc sedan hạng sang cỡ trung BYD Han DM-i Champion Edition 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, tăng áp tạo ra công suất tối đa 139 mã lực, ngoài ra, nó còn có một động cơ điện được gắn trên trục trước sẽ bơm ra công suất tối đa 197 mã lực. Hệ truyền động này giúp BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 7,9 giây. Đối với pin, người mua xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 có hai tùy chọn là pin LFP 18,3 kWh cho phạm vi chạy điện 121 km, nếu muốn quãng đường di chuyển bằng mô tơ điện nhiều hơn, bạn có thể chọn loại pin LFP 30,7 kWh cho phạm vi chạy lên đến 200 km. Khi sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, xe có thể chạy được quãng đường dài 1.260 km. Phạm vi giá xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 tại thị trường Trung Quốc khá đa dạng, nếu chọn pin LFP 18,3 kWh, mức giá của xe sẽ dao động từ 189.800 nhân dân tệ đến 219.800 nhân dân tệ, tương đương 636 triệu đồng cho đến 737 triệu đồng. Còn nếu muốn nâng cấp lên viên pin lớn hơn là pin LFP 30,7 kWh, mức giá sẽ tăng đáng kể khi từ 239.800 nhân dân tệ đến 249.800 nhân dân tệ, tương đương 803 triệu đồng cho đến 837 triệu đồng. Nhìn chung, giá bán của xe BYD Han DM-i Champion Edition 2023 mềm hơn bản xe điện. Video: Chi tiết BYD Han DM-i Champion Edition 2023.