Chi tiết BYD Song Pro DM-i 2023 “sang, xịn, mịn” chỉ 441 triệu đồng

Mới đây, hãng xe BYD vừa tung ra những hình ảnh chính thức về mẫu SUV cỡ C của mình, chiếc BYD Song Pro DM-i 2023 mới đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. So với mẫu 2022 hiện đang bán trên thị trường, phiên bản này có điểm nhấn lớn nhất là thiết kế mặt trước. Cụ thể, hình ảnh do hãng xe Trung Quốc chia sẻ cho thấy, mẫu xe SUV BYD Song Pro DM-i 2023 không còn sử dụng kiểu lưới tản nhiệt với các thanh ngang dài, xếp thành 5 tầng cùng với 1 thanh nẹp mạ crôm, nối liền 2 đèn pha LED với nhau như bản cũ. Ngoài ra, xe mới có lưới tản nhiệt ma trận, với các nan nhỏ dính vào nhau. Chưa hết, ngoài cùng lưới tản nhiệt còn có các tấm ốp nhựa màu đen bao phủ bên ngoài, tăng thêm sự hầm hố cho xe. Chưa hết, cản trước và 2 hốc gió bên hông của BYD Song Pro DM-i 2023 đã được tạo hình lại mới mẻ, nhằm dễ nhận biết cho phiên bản dự kiến sẽ có tên gọi là Champion Edition. So với phiên bản hiện tại đang bán ra thị trường, BYD Song Pro DM-i 2023 không chỉ có mặt tiền mới mẻ, mà xe còn có thêm trang bị la-zăng thể thao, 5 chấu kép đẹp mắt, và sau cùng là khuếch tán mới, giúp xe năng động hơn hẳn so với BYD Song Pro 2022. Việc BYD Song Pro DM-i 2023 - SUV cỡ C "sang, xịn, mịn" - được tung ảnh chính thức trước ngày ra mắt cũng sẽ làm các đối thủ như Toyota Corolla Cross, Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson và Mitsubishi Outlander, đứng ngồi không yên. Các tin đồn trên mạng xã hội ở Trung Quốc còn cho biết lô hàng đầu tiên của mẫu xe mới BYD Song Pro DM-i 2023 đã đến các đại lý và có thể ra mắt ngay trong tháng 5/2023 này. Mức giá xe BYD Song Pro DM-i 2023 theo giới chuyên môn nhận đính sẽ bán ra khởi điểm khoảng 130.000 nhân dân tệ (tương đương 441 triệu đồng). Hệ truyền động của xe sẽ có động cơ plug-in hybrid với động cơ xăng, 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, hút khí tự nhiên do BYD sản xuất có công suất 109 mã lực và một động cơ điện truyền động có công suất 145 kW, khoảng 194 mã lực. Thông số kỹ thuật của pin chưa được công bố. Video: Xem chi tiết BYD Song Pro DM-i 2023 mới.

