Bugatti sẽ sản xuất 40 xe Bolide, giá bán 107 tỷ đồng

Vào tháng 10/2020, Bugatti Bolide đặc biệt được ra mắt với số lượng chỉ 1 xe trên toàn thế giới, dành riêng cho đường đua chuyên nghiệp. Thế nhưng mới đây, thương hiệu xe đến từ Pháp vừa đưa ra thông báo mới nhất cho biết hãng sẽ sản xuất tổng cộng 40 siêu xe Bugatti Bolide thay vì 1 xe như dự định trước đó. Tương tự như phiên bản ý tưởng ra mắt vào năm ngoái, bản sản xuất siêu xe Bugatti Bolide sẽ sở hữu nhiều chi tiết đặc biệt dành riêng cho xe đua như hốc hút gió tích hợp trên mui xe và ghế lái được bố trí thấp. Tuy nhiên đáng tiếc là 40 chiếc siêu xe Bugatti Bolide sẽ không được trang bị động cơ W16 dung tích 8.0L công suất 1.824 mã lực vốn chỉ được vận hành nhờ nhiên liệu xe đua có độ octane 110. Thay vào đó, động cơ của của Bugatti Bolide vẫn là loại W16 8.0L, nhưng sử dụng xăng Ron 97, sản sinh công suất 1.578 mã lực và 1.600 Nm mômen xoắn cực đại. Dù vậy, Bugatti cho biết hãng đã tiến hành hiệu chỉnh động cơ, giúp tăng vòng tua máy để vận hành mạnh mẽ hơn trên trường đua. Bên cạnh đó, hãng xe Pháp cũng tối ưu hóa hệ thống nạp xả để tăng tốc độ phản hồi động cơ. Được biết, siêu xe Bugatti Bolide được thiết kế nhằm đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế của FIA. Điều này đồng nghĩa rằng xe sẽ tương thích với hệ thống HANS, tự động dập lửa, hệ thống nén nhiên liệu, hệ thống khóa bánh giữa và dây an toàn 6 điểm. Cũng vì vậy mà phiên bản sản xuất của siêu xe Bugatti Bolide sẽ có trọng lượng 1.450 kg, tăng 210 kg so với phiên bản độc nhất ra mắt vào năm ngoái. Nói cách khác, tỷ số trọng lượng/công suất của Bugatti Bolide sẽ ở mức 0,9 kg/mã lực, vẫn ấn tượng hơn so với con số 0.67 kg/mã lực của mẫu xe concept. "Sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi quyết định sẽ tổ chức sự kiện chạy xe độc quyền cho mẫu xe này nhằm đảm bảo môi trường chạy xe an toàn, và giới thiệu đến khách hàng hiệu năng vận hành tuyệt vời của siêu xe Bolide. Cuối cùng, hãng siêu xe Pháp cho biết họ sẽ bắt đầu bàn giao siêu xe Bolide vào năm 2024, giá xe Bugatti Bolide được công bố ở mức 4 triệu EUR (tương đương 107 tỷ đồng). Video: Bugatti Bolide - quái thú chạy track với hiệu suất gây choáng.

