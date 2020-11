Siêu xe Bugatti Bolide mạnh 1.850 mã lực, chỉ 1.240 kg

Kể từ khi thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen vào năm 1999, mỗi mẫu siêu xe của Bugatti đều sở hữu khối động cơ W16 quad-turbo dung tích 8.0L. Tuy sở hữu những thông số ấn tượng, nhưng các mẫu xe này đều có khối lượng lớn hơn nhiều so với những đối thủ trong cùng phân khúc. Và Bugatti Bolide được phát triển để vượt ra khỏi định kiến này. Ngoại thất của Bolide được lấy cảm hứng từ huyền thoại Bugatti Type 35 – vốn từng được ngài Ettore Bugatti tự tay thiết kế, cùng mẫu máy bay siêu thanh Bell X-1 do phi công Chuck Yeager cầm lái. Điều này có thể được thấy rõ thông qua thiết kế đèn hậu hình chữ X của siêu xe Bugatti Bolide. Giới hâm mộ chỉ có thể nhận biết đây là một chiếc Bugatti thông qua lưới tản nhiệt hình móng ngựa đặc trưng. Hãng xe cho biết chỉ có 40% diện tích bề mặt ngoại thất của xe được sơn màu xanh French Racing, và 60% còn lại là sợi carbon được xử lý bề mặt kỹ lưỡng. Đặc tính khí động học của xe được nâng cao hơn thông qua các khe gió được bố trí khắp mọi nơi, từ đầu xe đến mui xe. Khi di chuyển ở tốc độ thấp, khe gió ở mui xe sẽ ở vị trí mặc định. Chỉ khi di chuyển ở tốc độ cao, chi tiết này sẽ nhô cao lên, giúp giảm bớt lực cản không khí thêm 10% cũng như giảm 17% lực nâng do luồng không khí dưới gầm xe. Phần đuôi xe gây ấn tượng với thiết kế khuếch tán gió lớn nằm ở cản sau, cánh gió khí động học kích thước lớn cùng với hệ thống đèn hậu LED dạng chữ X. Ngoài ra, hệ thống ống xả với 4 ống riêng biệt được đặt cao cũng là một chi tiết đầy phá cách. Luồng không khí dịch chuyển quanh xe cũng được tối ưu nhờ vào cánh lướt gió kích thước lớn này. Khi di chuyển ở vận tốc 320 km/h, lực ép xuống của xe lên đến 1.800 kg và 800 kg ở phần đầu xe. Theo như công bố, chiều cao của Bolide chỉ 995 mm, thấp hơn 300 mm so với phiên bản Chiron tiêu chuẩn. Chiều dài trục cơ sở của xe là 2,75 m, dài hơn khoảng 50 mm so với Chiron. Bugatti không công bố chiều dài tổng thể cũng như chỉ cho biết bề ngang của xe nhỏ hơn so với người anh em Chiron. Trái với vẻ ngoài mạnh mẽ táo bạo, nội thất của Bolide khá tối giản. Người lái di chuyển vào bên trong khoang lái qua thiết kế cửa cánh bướm. Xe được trang bị 2 ghế thể thao cùng hệ thống dây đai an toàn 6 điểm, vô lăng với các phím điều chỉnh quá trình vận hành, bảng đồng hồ kỹ thuật số, các phím bấm trên bệ điều khiển trung tâm thay cho cần số. Ngoài ra, xe vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế với Chiron qua các chi tiết có dạng chữ C. Mọi bề mặt bên trong khoang lái đều sử dụng chất liệu sợi carbon hoặc da lộn màu xanh da trời. Bugatti cho biết khoang xe có thể phù hợp với người lái có chiều cao lên đến 2 m, và tựa chân của hành khách cũng có thể điều chỉnh được. Trọng lượng khô của xe được tối giản hết mức với con số 1.240 kg. Để đạt được điều này, Bugatti đã sử dụng các chất liệu đặc biệt như titanium để làm đinh ốc hoặc các bộ phận khác với công nghệ in 3D, hệ thống phanh và lớp phủ ngoại thất làm từ gốm. Kẹp phanh có khối lượng khoảng 2,4 kg. Bộ mâm thiết kế lạ mắt cũng làm từ một chất liệu khác biệt – magnesium, với khối lượng 7,4 kg ở cầu trước và 8,4 kg ở cầu sau, cùng kết cấu mới cho phép thay lốp nhanh. Bề mặt lốp ở cầu trước và sau của Bolide lần lượt là 340 mm và 400 mm, lớn hơn nhiều so với mức 285 mm và 355 mm của Chiron. Bolide sử dụng cấu trúc dẫn động 4 bánh toàn thời gian của Chiron, tuy nhiên lại sử dụng một thiết kế khung gầm hoàn toàn khác biệt. Khung xe được làm từ sợi carbon theo công nghệ hàng không vũ trụ, cũng như phần khung sườn phía sau làm từ hợp kim có độ bền rất lớn. Trục các-đăng phụ được làm từ titanium và sợi carbon với khả năng chịu nhiệt 260 độ C, nhưng lại có trọng lượng bằng phân nửa chi tiết tương tự trên Chiron. Với tiêu chí thiết kế một chiếc xe có khối lượng tối ưu cùng sức mạnh khủng khiếp từ khối động cơ W16, Bugatti Bolide siêu nhẹ này có công suất 1.600 mã lực, tương tự như mẫu xe Centodieci hay Super Sport 300+. Khi sử dụng nhiên liệu đua có chỉ số octane 110, Bolide sẽ mở khóa được công suất cực đại 1.850 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút và mô men xoắn tối đa 1.850 Nm tại vòng tua 2.000 vòng/phút, đạt tỷ lệ 0,67 kg/mã lực hoặc 1,5 mã lực/kg. Một số nâng cấp các kỹ sư mang đến trên khối động cơ của Bolide như hệ thống 4 turbo được tinh chỉnh lại cánh turbine, hệ thống dầu bôi trơn được tối ưu để có thể vận hành ở tốc độ cao, hệ thống intercooler air-to-air với bộ làm mát trước bằng chất lỏng giúp ổn định luồng không khí vào động cơ ở mức tối ưu nhất, thậm chí còn hiệu quả hơn những mẫu xe đua thể thức 1. Theo các mô hình giả lập của Bugatti, Bolide có thời gian đạt vận tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 2,17 giây, 0 lên 200 km/h trong 4,36 giây, 0 lên 300 km/h trong 7,37 giây, 0 lên 400 km/h trong 12,08 giây và 0 lên 500 km/h trong khoảng 20,16 giây. Hơn thế nữa, Bolide còn có khả năng đạt gia tốc lên mức 2,8 G. Hãng siêu xe Pháp cho biết Bolide chỉ cần 3 phút 7,1 giây để hoàn thành trường đua Le Mans Circuit de la Sarthe, hay 5 phút 23,1 giây cho 1 vòng trường đua Nürburgring Nordschleife. Hiện phiên bản thử nghiệm của Bolide thường được bắt gặp tại trường đua Paul Ricard nước Pháp. Tuy sở hữu những con số ấn tượng kể trên, Bugatti Bolide chỉ là một phiên bản nguyên mẫu thử nghiệm cho những sản phẩm thương mại sau này của hãng. Hãng xe cho biết thời gian phát triển mẫu xe mới này kéo dài trong 8 tháng, và hiện chưa có dự định sản xuất thương mại siêu phẩm này trong thời gian tới. Video: Giới thiệu siêu xe Bugatti Bolide mạnh 1.850 mã lực.

