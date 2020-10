Bugatti Chiron Pur Sport hơn 81 tỷ đồng, giới hạn 60 chiếc

“Mặc dù gặp phải những thử thách lớn trong vài tháng qua do ảnh hưởng của COVID-19 nhưng chúng tôi vẫn đang bám sát được kế hoạch của mình và đã có thể cho khách hàng của mình trải nghiệm chiếc Bugatti Chiron Pur Sport mới của họ lần đầu tiên”, Stephan Winkelmann, giám đốc của Bugatti chia sẻ. “Bạn phải tự mình trải nghiệm chiếc xe và nhận ra được sự đặc biệt của nó để có thể biết được đội ngũ của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ ra sao. Những khách hàng giờ đây đã có thể lái chiếc Bugatti Chiron đặc biệt này trên đường đua Bilster Berg và sau đó là trải nghiệm việc sử dụng hàng ngày mẫu xe này sẽ ra sao trên đường phố công cộng”. Với Chiron Pur Sport, Bugatti đã hướng những chiếc siêu xe của mình đi theo một hướng mới đó là sự đa năng trên đường đua. Để có thể biến những chiếc xe vốn rất nhanh trên đường thẳng trở nên linh động, hãng xe hơi đến từ Pháp đã phải tinh chỉnh lại gần như toàn bộ các chi tiết cơ khí trên xe đồng thời thiết kế lại ngoại thất để cải thiện khả năng khí động học. Nói về hệ dẫn động, Bugatti đã cải tiến động cơ W16 dung tích khủng của xe với khả năng vận hành ở tốc độ cao hơn 200 vòng/phút so với trước, đạt từ 6.700 vòng/phút đến 6.900 vòng/phút. Cùng với đó, hộp số của xe cũng được điều chỉnh với tỉ số truyền nhỏ hơn 15% giúp xe có thể tăng tốc nhanh hơn, đạt 100 km/h trong 2,3 giây. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe chỉ tốn 5,5 giây để đạt 200 km/h từ vị trí đứng yên và mất 3,4 giây để tăng tốc từ 60 km/h lên 120 km/h ở số bốn, thay vì 7,4 giây như trên những phiên bản Chiron khác. “Chúng tôi phải sử dụng các thiết lập này vì chỉ chúng mới có thể tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với khung gầm và khả năng khí động học, khiến chiếc xe trở nên nhanh hơn”, giám đốc bộ phận phát triển của Bugatti, ông Stefan Ellrott chia sẻ. Hệ thống khí động học trên Chiron Pur Sport được nâng cấp với bộ chia gió mới ở đầu cũng như các lỗ thoát khí trên vòm bánh xe. Phía sau, Bugatti trang bị cho xe bộ cánh gió chữ X cỡ lớn, dài 1,9 mét kết hợp cùng bộ khuếch tán lớn bên dưới nhằm giúp xe ổn định hơn. Mặc dù to lớn hơn Chiron thông thường nhưng phiên bản này lại nhẹ hơn đến 50 kg. Khung gầm được cải tiến trong khi hệ thống treo sở hữu góc camber của bánh trước được chỉnh âm 2,5 độ nhằm mang đến khả năng vận hành tối ưu. Cùng với đó, Bugatti cũng đã phát triển thêm các khớp treo mới, giúp chúng phù hợp hơn với các chi tiết nâng cấp. Hệ thống treo còn sở hữu bộ lò xo mới với độ cứng 166 N/mm ở bánh trước và 200 N/mm ở bánh xe sau, tạo sự cứng chắc cần thiết nhưng không làm mất đi tính thoải mái của những chiếc Bugatti. Những tinh chỉnh của hệ thống treo trong lúc vận hành có thể được máy tính của xe hoàn thành một cách tự động trong chưa đầy 6 mili giây. Bên cạnh ba chế thông thường, Chiron Pur Sport sở hữu thêm chế độ ESC Sport+. Ở chế độ này, các hệ thống kiểm soát lực kéo trên xe sẽ can thiệp ít hơn, đồng thời kích hoạt chế độ kiểm soát trượt bánh nhằm mang đến cảm giác phấn khích hơn cho người cầm lái. “Với Chiron Pur Sport, chúng tôi đã phát triển một chiếc hyper car đặc biệt dành cho cả đường đua và đường phố. Nó mang lại cảm giác lái tuyệt vời dù có là nơi đâu. Tôi vui mừng rằng những khách hàng đầu tiên đã có thể chia sẻ cảm giác tuyệt vời đó với chúng tôi”, ông Winkelmann chia sẻ. Bugatti đã bắt đầu sản xuất Chiron Pur Sport tại Molsheim, Pháp và những chiếc xe đầu tiên sẽ lăn bánh ra khỏi nhà máy trong thời gian tới. Giá bán cho mẫu xe này ở mức 3 triệu Euro (khoảng hơn 81 tỷ đồng) và sẽ chỉ có 60 chiếc được sản xuất. Video: Bugatti Chiron Pur Sport ông hoàng tốc độ chuyển sang chạy track.

