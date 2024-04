Bugatti Bolide giá 114,5 tỷ đồng đã hoàn tất, sắp đến tay đại gia

Sau quá trình dài chạy thử nghiệm, đo đạc và tính toán các thông số trên đường đua, chiếc Bugatti Bolide triệu đô bản thương mại đã chính thức hoàn thiện và thương hiệu sẽ sớm tiến hành sản xuất thương mại và bàn giao tới tay khách hàng. Theo Bugatti, nếu những người chủ sở hữu nào của Bolide đủ “can đảm” để cầm lái chiếc Hypercar này trên đường đua, họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác lái một chiếc xe Công thức 1. Bugatti Bolide bản thương mại của Bolide vẫn sẽ được giữ nguyên thiết kế khí động học ấn tượng của chiếc xe ban đầu, tuy nhiên Bolide thương mại sẽ có thay đổi về thiết lập động cơ cũng như mức công suất đầu ra. Động cơ của Bolide thương mại sẽ có khả năng sản sinh công suất ở mức 1578 mã lực, mô-men xoắn 1,600 Nm và chạy bằng xăng RON 98 thay vì động cơ trên phiên bản Concept có khả năng sản sinh công suất 1824 mã lực và chạy bằng nhiên liệu 110 Octan. Nhiên liệu RON 98 được lựa chọn bởi chủ xe có thể dễ dàng mua trên khắp thế giới thay vì nhiên liệu 110 Octan dành cho đường đua. Theo chia sẻ từ tay đua chuyên nghiệp của thương hiệu Bugatti, Andy Wallace cho biết hiệu năng của Bolide ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những chiếc xe khác mà ông từng lái, có khả năng vượt trội nhưng vẫn dễ dàng xử lý ở mức giới hạn. Ông chia sẻ: “Cảm giác khi bạn ra khỏi một góc cua, nhấn ga và trải nghiệm sức mạnh của xe chính là một yếu tố không mẫu xe nào có thể so sánh được”. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua Công thức 1, chiếc hypercar này có thể tạo ra lực ép lên đến 1,8 tấn ở cánh gió phía sau và 800 kg ở bộ cánh gió phía trước ở tốc độ 320 km/h. Cả hai bộ phận này đều có thể điều chỉnh nhiều cấp độ khác nhau bằng tay. Điều đặc biệt nhất của cụm chi tiết này là các “bong bóng” với chiều cao 5 mm được làm nổi. Theo hãng sản xuất siêu xe đến từ Pháp, các “bong bóng” khí động học này sẽ giúp giảm 10% lực kéo lại và 17% lực nâng do luồng gió qua xe tạo nên. Việc giảm hai lực tiêu cực nói trên sẽ mang đến cho bộ cánh gió phía sau luồng gió “sạch” hơn để tối ưu hóa lực ép. Mẫu xe Bolide thương mại sẽ có công suất thấp hơn phiên bản Concept khi từng được công bố với sức mạnh 1.826 mã lực với tốc độ tối đa theo lý thuyết là trên 480 km/h. Tuy nhiên theo thử nghiệm, phiên bản thương mại sẽ có tốc độ tối đa khoảng 380 km/h. Bugatti chỉ ra rằng tốc độ đó nhanh hơn kỷ lục tốc độ F1 hiện tại. Khả năng xử lý khi vào cua của mẫu Hypercar này cũng khá ấn tượng khi đã được các kỹ sư tinh chỉnh một cách kỹ lưỡng. Được biết, giá xe Bugatti Bolide từng được công bố sẽ ở mức lên đến 4,7 triệu USD (khoảng 114,5 tỷ đồng), tùy thuộc vào việc người mua có lựa chọn thêm các trang bị riêng biệt. Toàn bộ 40 chiếc Bolide đều đã được bán hết và sẽ dần được bàn giao tới tay khách hàng trong thời gian tới. Xem chi tiết siêu phẩm Bugatti Bolide triệu đô.

Sau quá trình dài chạy thử nghiệm, đo đạc và tính toán các thông số trên đường đua, chiếc Bugatti Bolide triệu đô bản thương mại đã chính thức hoàn thiện và thương hiệu sẽ sớm tiến hành sản xuất thương mại và bàn giao tới tay khách hàng. Theo Bugatti, nếu những người chủ sở hữu nào của Bolide đủ “can đảm” để cầm lái chiếc Hypercar này trên đường đua, họ hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm giác lái một chiếc xe Công thức 1. Bugatti Bolide bản thương mại của Bolide vẫn sẽ được giữ nguyên thiết kế khí động học ấn tượng của chiếc xe ban đầu, tuy nhiên Bolide thương mại sẽ có thay đổi về thiết lập động cơ cũng như mức công suất đầu ra. Động cơ của Bolide thương mại sẽ có khả năng sản sinh công suất ở mức 1578 mã lực, mô-men xoắn 1,600 Nm và chạy bằng xăng RON 98 thay vì động cơ trên phiên bản Concept có khả năng sản sinh công suất 1824 mã lực và chạy bằng nhiên liệu 110 Octan. Nhiên liệu RON 98 được lựa chọn bởi chủ xe có thể dễ dàng mua trên khắp thế giới thay vì nhiên liệu 110 Octan dành cho đường đua. Theo chia sẻ từ tay đua chuyên nghiệp của thương hiệu Bugatti, Andy Wallace cho biết hiệu năng của Bolide ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những chiếc xe khác mà ông từng lái, có khả năng vượt trội nhưng vẫn dễ dàng xử lý ở mức giới hạn. Ông chia sẻ: “Cảm giác khi bạn ra khỏi một góc cua, nhấn ga và trải nghiệm sức mạnh của xe chính là một yếu tố không mẫu xe nào có thể so sánh được”. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua Công thức 1, chiếc hypercar này có thể tạo ra lực ép lên đến 1,8 tấn ở cánh gió phía sau và 800 kg ở bộ cánh gió phía trước ở tốc độ 320 km/h. Cả hai bộ phận này đều có thể điều chỉnh nhiều cấp độ khác nhau bằng tay. Điều đặc biệt nhất của cụm chi tiết này là các “bong bóng” với chiều cao 5 mm được làm nổi. Theo hãng sản xuất siêu xe đến từ Pháp, các “bong bóng” khí động học này sẽ giúp giảm 10% lực kéo lại và 17% lực nâng do luồng gió qua xe tạo nên. Việc giảm hai lực tiêu cực nói trên sẽ mang đến cho bộ cánh gió phía sau luồng gió “sạch” hơn để tối ưu hóa lực ép. Mẫu xe Bolide thương mại sẽ có công suất thấp hơn phiên bản Concept khi từng được công bố với sức mạnh 1.826 mã lực với tốc độ tối đa theo lý thuyết là trên 480 km/h. Tuy nhiên theo thử nghiệm, phiên bản thương mại sẽ có tốc độ tối đa khoảng 380 km/h. Bugatti chỉ ra rằng tốc độ đó nhanh hơn kỷ lục tốc độ F1 hiện tại. Khả năng xử lý khi vào cua của mẫu Hypercar này cũng khá ấn tượng khi đã được các kỹ sư tinh chỉnh một cách kỹ lưỡng. Được biết, giá xe Bugatti Bolide từng được công bố sẽ ở mức lên đến 4,7 triệu USD (khoảng 114,5 tỷ đồng), tùy thuộc vào việc người mua có lựa chọn thêm các trang bị riêng biệt. Toàn bộ 40 chiếc Bolide đều đã được bán hết và sẽ dần được bàn giao tới tay khách hàng trong thời gian tới. Xem chi tiết siêu phẩm Bugatti Bolide triệu đô.