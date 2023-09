Bugatti Bolide - "quái thú" chạy track có giá tới 101 tỷ đồng

Bugatti Bolide được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2020. Sau 3 năm phát triển, Bolide cuối cùng cũng được hoàn thiện vào tháng 4/2023. Siêu phẩm Bugatti Bolide triệu đô này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 40 chiếc trên toàn cầu, xe có giá bán 4,3 triệu USD (khoảng 101 tỷ đồng). Mặc dù có giá bán vô cùng đắt đỏ, nhưng ngay từ ngày đầu ra mắt, tất cả 40 chiếc Bugatti Bolide đều đã được bán hết. Mới đây, nhà sản xuất ôtô hiệu suất cao của Pháp đã hé lộ một thông tin rất thú vị trên chiếc Bolide. Theo đó, khi trút bỏ lớp vỏ ngoại thất, chiếc siêu xe thuần đua của Bugatti để lộ ra bộ khung liền khối bằng sợi carbon. Dù sử dụng khung gầm Chiron nhưng siêu xe Bugatti Bolide sở hữu khả năng vận hành trong trường đua tốt hơn đáng kể nhờ tỷ lệ công suất/trọng lượng chỉ 0,91 kg/kW. Nhà sản xuất cho biết, “bộ xương” trên Bugatti Bolide không chỉ cứng hơn và khỏe hơn mà còn được phát triển để đạt chuẩn LMH và LMDh của đường đua Le Mans, vốn yêu cầu cao hơn chuẩn an toàn trên ô tô phổ thông. Minh chứng là Bugatti Bolide đã phải trải qua những bài thử nghiệm vô cùng khắt khe. Cụ thể, FIA đã tác động lực tương đương 7,5 tấn lên cột A của Bolide. Chiếc siêu xe hiệu suất cao chỉ được cấp chứng nhận đạt chuẩn khi khung xe không biến dạng quá 50 mm ở điểm tác động. Ngoài ra, kết cấu 100 mm xung quanh khu vực tác động cũng phải chịu được lực tác động nói trên. Chưa hết, Bugatti Bolide còn phải trải qua bài thử lật xe với tải trọng lên tới 12 tấn được đặt lên cột B. Mặc dù phải trải qua rất nhiều “cửa ải” nhưng bộ khung của Bolide thậm chí không có một vết nứt và nó vượt qua các bài đánh giá khác một cách xuất sắc. Để đạt chuẩn an toàn xe đua, Bugatti đã thay đổi một số chi tiết trên Bolide, như hệ thống dây an toàn 6 điểm, bình cứu hỏa, ghế ngồi riêng với hệ thống bảo vệ và cố định đầu người lái. “Trái tim” của Bugatti Bolide hàng hiếm này là khối động cơ W16 dung tích 8.0L có công suất 1.577 mã lực và 1.600Nm mô-men xoắn. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động 2 cầu điều khiển điện tử có khả năng phân bổ lực kéo từng bánh khác nhau. Video: Chi tiết Bugatti Bolide - "quái thú" chạy track.

