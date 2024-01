Brixton Crossfire Mini 125 - đối thủ Honda MSX giá 55 triệu tại Việt Nam

Thương hiệu xe Áo Brixton thường được giới biker Việt biết tới một thời bởi những mẫu môtô côn tay dáng hoài cổ có động cơ 125, 150 hoặc 250cc và Brixton Crossfire Mini 125 mới được xem là một cái tên khá lạ lẫm. Tuy nhiên hãng xe này còn có các sản phẩm khác ở những mức phân khối cao hơn, hoặc minibike cỡ nhỏ tại một số thị trường Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Mới đây, mẫu minibike Brixton Crossfire Mini 125 côn tay hiện cũng đã được phân phối tại Việt Nam. Ngay từ tên gọi, có thể thấy rõ chiếc xe côn tay Brixton Crossfire Mini 125 về Việt Nam thuộc dòng sản phẩm thiết kế tân hoài cổ của hãng xe môtô mang thương hiệu Áo. Cần nói thêm rằng hãng cũng có một chiếc Crossfire 125 khác, nhưng mẫu này sử dụng động cơ DOHC khác biệt và có cấu hình bánh trước/sau 17 inch của mô tô truyền thống. Trong khi đó Brixton Crossfire Mini 125 là một chiếc minibike bánh 12 inch với mâm khá giống với đối thủ đình đến từ Nhật Bản là Honda MSX 125 và lốp gai. So với những mẫu Brixton từng được biker Việt biết tới trước đây, Crossfire Mini 125 có thiết kế hiện đại hơn nhờ phuộc USD, đèn pha LED choá tròn trước. Đặc trưng của dòng Crossfire là bình xăng vuông vức, dập nổi hình chữ C đã được Brixton đem lên chiếc minibike này. Các tấm ốp 2 bên thân và yên cũng được tạo hình "ton-sur-ton" với bình xăng, tạo cho toàn bộ thân xe vẻ liền khối. Cung cấp sức mạnh cho Brixton Crossfire Mini 125 là động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, công suất gần 11 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,6Nm đi kèm số côn tay 5 cấp. Khối động cơ này vốn do Honda thiết kế, sau đó được Brixton và nhiều hãng xe Trung Quốc khác mua bản quyền và sử dụng cho nhiều mẫu môtô khác nhau đang bán ra thị trường. Dù không thiếu sự độc đáo, nhưng thương hiệu lạ và giá xe Brixton Crossfire Mini 125 lên tới 55 triệu đồng sẽ khiến nó rất "kén khách". Tại Việt Nam, Brixton Crossfire Mini 125 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda MSX chính hãng giá 50 triệu đồng, Benelli TFT 125 giá 45 triệu đồng. Video: Đánh giá nhanh Brixton Crossfire Mini 125 tại Việt Nam.

Thương hiệu xe Áo Brixton thường được giới biker Việt biết tới một thời bởi những mẫu môtô côn tay dáng hoài cổ có động cơ 125, 150 hoặc 250cc và Brixton Crossfire Mini 125 mới được xem là một cái tên khá lạ lẫm. Tuy nhiên hãng xe này còn có các sản phẩm khác ở những mức phân khối cao hơn, hoặc minibike cỡ nhỏ tại một số thị trường Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Mới đây, mẫu minibike Brixton Crossfire Mini 125 côn tay hiện cũng đã được phân phối tại Việt Nam. Ngay từ tên gọi, có thể thấy rõ chiếc xe côn tay Brixton Crossfire Mini 125 về Việt Nam thuộc dòng sản phẩm thiết kế tân hoài cổ của hãng xe môtô mang thương hiệu Áo. Cần nói thêm rằng hãng cũng có một chiếc Crossfire 125 khác, nhưng mẫu này sử dụng động cơ DOHC khác biệt và có cấu hình bánh trước/sau 17 inch của mô tô truyền thống. Trong khi đó Brixton Crossfire Mini 125 là một chiếc minibike bánh 12 inch với mâm khá giống với đối thủ đình đến từ Nhật Bản là Honda MSX 125 và lốp gai. So với những mẫu Brixton từng được biker Việt biết tới trước đây, Crossfire Mini 125 có thiết kế hiện đại hơn nhờ phuộc USD, đèn pha LED choá tròn trước. Đặc trưng của dòng Crossfire là bình xăng vuông vức, dập nổi hình chữ C đã được Brixton đem lên chiếc minibike này. Các tấm ốp 2 bên thân và yên cũng được tạo hình "ton-sur-ton" với bình xăng, tạo cho toàn bộ thân xe vẻ liền khối. Cung cấp sức mạnh cho Brixton Crossfire Mini 125 là động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, công suất gần 11 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,6Nm đi kèm số côn tay 5 cấp. Khối động cơ này vốn do Honda thiết kế, sau đó được Brixton và nhiều hãng xe Trung Quốc khác mua bản quyền và sử dụng cho nhiều mẫu môtô khác nhau đang bán ra thị trường. Dù không thiếu sự độc đáo, nhưng thương hiệu lạ và giá xe Brixton Crossfire Mini 125 lên tới 55 triệu đồng sẽ khiến nó rất "kén khách". Tại Việt Nam, Brixton Crossfire Mini 125 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda MSX chính hãng giá 50 triệu đồng, Benelli TFT 125 giá 45 triệu đồng. Video: Đánh giá nhanh Brixton Crossfire Mini 125 tại Việt Nam.