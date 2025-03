Tận thấy dàn xe đặc chủng của lực lượng công an Việt Nam

Từ chiều 7/3/2025 vừa qua, nhiều người đi đường quanh khu vực Hồ Gươm bất ngờ khi chứng kiến dàn xe đặc chủng của lực lượng Công an Việt Nam xuất hiện trên phố đi bộ. Sự kiện này không chỉ của người dân, mà còn cả nhiều du khách nước ngoài đến chiêm ngưỡng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 77 năm Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong số các phương tiện xuất hiện tại sự kiện, nổi bật là S5 - mẫu xe bọc thép chống đạn do Hàn Quốc sản xuất, được trang bị cho lực lượng Cảnh sát Cơ động. Xe có thể chở từ 8-10 người, mang theo nhiều loại vũ khí, cùng với các lỗ bắn ở hai bên thân. Đặc biệt, bánh xe bọc thép S5 có thể tiếp tục di chuyển với vận tốc khoảng 50 km/h ngay cả khi bị trúng đạn, đồng thời có khả năng chống chịu được 0,5 kg thuốc nổ TNT. Nóc xe có thể gắn súng hoặc ống phóng quả nổ, hỗ trợ tác chiến trong các tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, dòng xe chỉ huy Hummer H2 do GM (Mỹ) sản xuất cũng thu hút sự chú ý. Mẫu xe chống đạn này được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chỉ huy tác chiến, phục vụ tại các khu vực an ninh phức tạp, tham gia truy bắt đối tượng có vũ khí nóng và bảo vệ yếu nhân. Ngoài ra,chiếc xe chỉ huy Hummer H2 còn là phiên bản đặc chủng khi được trang bị lớp vỏ xe và kính chống đạn, khi xe bị đạn bắn thủng lốp vẫn có thể chạy được và có trang bị thêm súng đại liên RPK. Chiếc Ford F-550 Super Duty, mẫu xe chống bạo động được tích hợp thang nâng cũng góp mặt. Xe có bệ ngắm tác chiến tầm cao, kính chắn gió chống đạn và hệ thống camera giám sát, hỗ trợ quan sát và xử lý tình huống trong điều kiện thực địa phức tạp. Một mẫu xe "hàng khủng" đặc biệt khác là chiếc bọc thép lội nước bánh hơi, không chỉ phục vụ nhiệm vụ chiến đấu mà còn có thể hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai. Ngoài ra còn có Ram 2000 của Mỹ - mẫu xe chuyên dụng trong các nhiệm vụ chống khủng bố và trấn áp đối tượng sử dụng vũ khí nóng. Xe có thiết kế thấp, trọng lượng nhẹ để tăng tính cơ động, giúp triển khai nhanh chóng tới các điểm nóng. Các xe chống bạo loạn của công an Việt Nam xuất hiện lần này đều có kích thước lớn, bao gồm cả xe phun nước với vòi phun áp lực cao, phục vụ nhiệm vụ giải tán đám đông, chống bạo loạn hoặc chữa cháy. Xe còn được trang bị hệ thống camera trước, sau và hai bên, giúp người điều khiển dễ dàng quan sát toàn cảnh khi tác chiến. Hàng loại các mẫu xe đặc chủng như xe bọc thép, xe cỡ nhỏ chuyên dụng và các loại xe hậu cần... cho lực lượng công an nhân dân Việt Nam cũng đã được mang đến phố đi bộ Hồ Gươm trưng bày lần này. Một số mẫu ôtô đặc chủng được gắn nhiều ăng-ten cũng xuất hiện làm nhiệm vụ. Đây là các mẫu ôtô phá sóng đặc chủng hộ tống xe chở khách VIP, được sử dụng để vô hiệu hoá thiết bị điều khiển từ xa, bảo vệ sự an toàn cho đoàn xe trong các sự kiện cấp cao. Cuối cùng là đội hình môtô đặc chủng Yamaha FJR1300P của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Đây là mẫu xe môtô touring thường được sử dụng để hộ tống nguyên thủ quốc gia khi sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Video: Xem dàn xe đặc chủng hiện đại tại Lễ tổng duyệt kỷ niệm 50 năm Cảnh sát cơ động (Nguồn: VTV24).

