Ngắm Lexus LX700h đặc biệt hơn 2,9 tỷ đồng cho các golfer

Theo đó, Lexus LX700h bản bản đặc biệt này chỉ được sản xuất giới hạn đúng 10 chiếc nhằm kỷ niệm 10 chiến thắng của tay golf chuyên nghiệp Hideki Matsuyama tại US Tour. Lexus LX700h Hideki Matsuyama Edition mới sở hữu ngoại thất màu Manganese Luster bóng bẩy, đi cùng bộ mâm hợp kim rèn 22 inch màu đen thể thao. Màu ngoại thất của xe được chính tay golf Matsuyama lựa chọn để đồng bộ với chiếc xe hỗ trợ của anh. Về nội thất, khoang cabin của Lexus LX700h bản đặc biệt này nổi bật với tông màu đen trắng chủ đạo. Nhiều chi tiết trên xe được bọc da semi-aniline trắng, kết hợp với đường chỉ may màu vàng, cùng các chi tiết ốp gỗ Black Ash cao cấp. Trên bảng điều khiển trung tâm của xe còn có một tấm biển đặc biệt có chữ ký của Matsuyama. Khách hàng mua xe sẽ được tặng một túi golf phiên bản giới hạn, được thiết kế giống với chiếc túi mà Matsuyama đã sử dụng trong chiến thắng US Tour lần thứ 10 của mình. Cung cấp sức mạnh cho LX700h Hideki Matsuyama Edition là hệ truyền động hybrid tự sạc với sự kết hợp của động cơ V6 3.5L tăng áp kép với mô-tơ điện, cho công suất tổng hợp 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Hệ truyền động này đi cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 10 cấp. Mức giá xe Lexus LX700h Hideki Matsuyama Edition chỉ được bán tại thị trường Nhật Bản với mức từ 17.000.000 Yên (khoảng 2.93 tỷ đồng). Vì số lượng xe có hạn nên khách hàng muốn mua sẽ phải bốc thăm. Thời gian đăng ký mua xe Lexus LX700h Hideki Matsuyama Edition sẽ bắt đầu từ ngày 6/3 đến 20/3. Theo kế hoạch xe sẽ bàn giao cho khách hàng vào khoảng tháng 5/2025. Video: Giới thiệu SUV hạng sang Lexus LX700h 2025.

