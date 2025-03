Dân chơi 9x bán Mercedes-AMG G63 chạy xuyên lục địa 9,7 tỷ

Mới đây, một chiếc Mercedes-AMG G63 đời 2021 đang được rao bán với mức giá 9,7 tỷ đồng. Xe đã lăn bánh hơn 30.000 km. Dựa vào hình ảnh rao bán, có thể nhận thấy đây là chiếc G63 đình đám từng thuộc sở hữu của một dân chơi nổi tiếng trong giới phượt tại Việt Nam, nhờ vào màu sơn đặc trưng và các trang bị ngoại thất. Chiếc Mercedes-AMG G63 nổi tiếng này thuộc về anh Ngô Kỳ Phong, một tay chơi xe đình đám trong nước. Anh được biết đến với những hành trình phượt đường dài ấn tượng, bao gồm các chuyến xuyên lục địa từ châu Á sang châu Âu. Chiếc Mercedes-AMG G63 phượt xuyên lục địa này đã đồng hành cùng anh trên nhiều hành trình quốc tế, bao gồm 3 lần đi Lào, 4 lần sang Thái Lan và 7-8 lần đến Campuchia. Dù đã trải qua nhiều chuyến đi xa, ngoại thất xe vẫn giữ được vẻ mới mẻ, các chi tiết bóng bẩy và không có dấu hiệu xuống cấp đáng kể. Điểm đặc biệt của chiếc G63 đời 2021 này nằm ở màu sơn trắng toàn bộ, bao gồm cả thân xe, cản trước và mâm xe. Theo chủ nhân, sắc độ màu trắng của chiếc xe này khác biệt hoàn toàn so với các mẫu G63 màu trắng khác tại Việt Nam. Theo anh Phong cho biết, màu sắc của chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 này có sắc độ khác biệt so với những chiếc G63 màu trắng khác đang có mặt trong nước, thậm chí có thể là độc nhất tại Việt Nam. Bên trong, nội thất của xe có tông màu đỏ/đen thể thao, đi kèm nhiều trang bị cao cấp như màn hình đôi 12,3 inch trên bảng táp-lô, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, dàn âm thanh Burmester, hệ thống sưởi/làm mát ghế trước, màn hình giải trí cho hàng ghế sau. So với nhiều chiếc G63 cũ khác trên thị trường, khoang nội thất của xe vẫn được giữ gìn tốt, ghế da căng và không có dấu hiệu xuống cấp đáng kể dù là xe xuất xưởng từ 2021 và đã lăn bánh hơn 30.000km.. Mercedes-AMG G 63 2021 được trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cung cấp công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 9 cấp, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây và tốc độ tối đa giới hạn ở 210 km/h. Ngoài ra, xe còn đi kèm gói AMG Driver Package, giúp nâng tốc độ tối đa lên 240 km/h. Chủ xe chia sẻ, đây có thể là chiếc G63 duy nhất tại Việt Nam có gói tùy chọn này, vì hãng chỉ cung cấp cho những khách hàng có chứng chỉ đào tạo AMG. Đặc biệt, xe có 1 chìa khoá để mở giới hạn tốc độ tối đa 240 km/h. Video: Lý do Mercedes-AMG G63 bán chạy tại Việt Nam?

