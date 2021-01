Boxstar XL - xe van cắm trại "ngập tiện nghi", từ 1,6 tỷ đồng

Một trong những nguyên chính khiến ngày càng có nhiều người yêu thích xe van cắm trại là vì sự tự do, tiện ích biến “mọi nơi thành nhà” mà chúng cung cấp. Công ty Knaus của Đức là một trong những nhà cung cấp xe van cắm tốt nhất trên thị trường lúc này, và sản phẩm Boxstar XL 2021 mới của họ chính là tất cả những gì một người đam mê phiêu lưu mong đợi. Tương tự như những sản phẩm khác của Knaus, mẫu nhà di động Boxstar XL mang tới một trong những không gian nội thất chu toàn nhất mà bạn từng thấy. Trên thực tế, chúng ta khó có thể tìm thấy một mẫu xe van nào khác đủ sức cạnh tranh với hơn 80 năm kinh nghiệm của đội ngũ tại Knaus. Nhưng xe van Boxstar XL 2021 có những điểm rất khác biệt so với những gì công ty thường sản xuất trước đây. Thứ nhất, mẫu xe cắm trại này có hai sơ đồ không gian nội thất để lựa chọn, mỗi sơ đồ có chiều dài 599 cm, chiều rộng bên trong 187 cm, và khoảng không bên trong cao tới 238 cm. Sự khác biệt giữa hai sơ đồ là số lượng cửa sổ được lắp đặt, cách giường được sắp xếp bên trong, và kích thước giường. Tuy nhiên, dù bạn chọn cách bố trí nào, không nội thất của Boxstar XL luôn đủ cho 5 người lớn. Về ngoại thất, nó cơ bản là một chiếc xe van và không có gì thực sự đáng nói. Điểm đáng lưu ý duy nhất là cabin lớn được lắp thêm ở phía trên. Quan trọng hơn, căn phòng phụ này tạo ra một không gian hoàn hảo cho một bộ giường ngủ nữa, và Knaus biết rõ điều đó. Ở bên trong, Boxstar XL có nhiều không gian và trang bị hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Hơn nữa, mọi ngóc ngách trong xe đều có thể làm nơi chứa đồ đạc hoặc ẩn chứa một công năng hữu dụng cho người ở. Để hoàn thiện vai trò của một chiếc xe cắm trại, Boxstar XL đương nhiên có tích hợp một không gian bếp tiện ích. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy một bếp 2 lò đốt với bề mặt bằng kính và một bồn rửa đơn kèm vòi nước. Tùy thuộc vào sơ đồ nội thất bạn chọn, bạn sẽ nhận được một tủ lạnh 70 lít hoặc một tủ lạnh 90 lít, thừa đủ chứa đồ ăn cho một bữa cơm gia đình. Phòng tắm cũng được trang bị mọi thứ bạn cần để có một chuyến đi sạch sẽ. Phòng tắm được trang bị toilet khép kín, buồng tắm vòi sen với bệ rửa tay và gương trượt, và tất nhiên cả hệ thống bình nóng lạnh đáp ứng mọi thời tiết. Căn phòng này cũng có một số chỗ cất giữ đồ đạc, và nhiều thiết bị điện tử tiện nghi khác. Với tất cả những gì nói ở trên, ta có thể dự đoán rằng một chiếc xe van cắm trại Boxstar XL sẽ mang một cái giá tương ứng. Cụ thể, người mua sẽ cần chi ra ít nhất 57.000 euro (tương đương 1,6 tỷ đồng) để có được một phương tiện đáp ứng nhu cầu sống tự do, hòa mình vào thiên nhiên mà vẫn tiện nghi như tại nhà. Video: Chi tiết Boxstar XL - xe van cắm trại "ngập tiện nghi".

