Kia Ravy, xe cắm trại dễ thương chỉ hơn 500 triệu đồng

Cách đây không lâu, chúng ta từng biết đến sự tồn tại của một mẫu RV nhỏ gọn mà tiện nghi của người Hàn Quốc mang tên Hyundai Porest. Hôm nay, chung ta sẽ tìm hiểu về một mẫu xe cắm trại nhỏ gọn cực kỳ khác cũng có xuất xứ Hàn Quốc, lần này là làm dựa trên xe Kia - tạm gọi là Kia Ravy mới. Cụ thể hơn, một công ty chuyên chế tạo motorhome Hàn Quốc mang tên Daon TNT quyết định rằng cắm trại với một phương tiện nhỏ bé là nhu cầu thực sự cần thiết, vậy nên họ nỗ lực cho ra đời một phương tiện độc đáo gọi là Ravy, chế tạo dựa trên xe đô thị cỡ nhỏ Kia Ray. Chỉ được bán ở thị trường nội địa Hàn Quốc, Ravy có chiều dài chỉ gần 3,6 mét, khiến nó ngắn hơn gần 60 cm so với Kia Soul, và ngắn hơn khoảng 25 cm so với bản Mini Cooper hatchback 2 cửa. Nhỏ bé là vậy, Daon TNT đã khéo léo sắp xếp những trang bị tiện nghi bên trong cho xe cắm trại Kia Ravy. Bên trong không gian tưởng chừng chật hẹp của xe có một ngăn bếp mini, một giường ngủ, một nguồn điện, và không gian cất giữ tất cả những công cụ cắm trị thiết yếu. Với ghề ngồi phía trước có thể gập phẳng, toàn bộ không gian cabin có thể chuyển đổi thành một không gian ngủ khá rộng rãi. Với phần nóc mở lên cao và trải đệm riêng, Ravy có chỗ cho 4 người ngủ trên mặt lý thuyết. Chiếc xe có cửa thông thường ở phía trước, cửa sập ở phía sau, và cửa trượt phía sau bên hành khách, qua đó tạo lối ra vào tiện dụng cho mọi người. Cùng với những trang bị trên, chiếc xe cắm trại tí hon của Hàn Quốc này còn có hệ thống ánh sáng nội thất bằng đèn LED, một ổ điện cắm máy sưởi, và một bộ pin dự phòng. Mặc dù có vết tiếp xúc giữa 4 bánh xe nhỏ xíu, nhưng Ravy lại cao hơn hầu hết xe độ thị với chiều cao khoảng 1,7 mét, cao hơn gần 10 cm so với Kia Soul. Khi hàng ghế trước ở vị trí bình thường, khoang phía sau cung cấp một môi trường giống như ghế sofa để người ngồi thư giãn và ngắm hoàng hôn. Chậu bếp dạng trượt giúp hoàn thiện trải nghiệm xe van cắm trại truyền thống theo kiểu tí hon. Nhà sản xuất cho biết công suất của xe là chỉ 75 mã lực từ động cơ xăng 1.0 lít, vừa đủ cho một chiếc xe nhỏ gọn. Giá xe Kia Ravy là từ 25,6 triệu won (tương đương 522 triệu đồng). Video: Kia Ravy, xe cắm trại dễ thương tại Hàn Quốc.

