Bóc giá "xế sang" Lexus LX570 biển xanh 80A ở Tân Sơn Nhất

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh chiếc xe sang Lexus biển xanh 80A-666.68 bị khóa bánh, phủ đầy bụi nằm ở tầng 3 tại bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ngoài ra, trên kính xe còn được gắn bảng cảnh báo "Xe của quý khách tạm thời bị khóa bánh do đậu sai quy định. (Ảnh N.V.Q.). Qua tìm hiểu, chiếc xe ôtô hạng sang biển số xanh này được gửi ở bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất từ nhiều tháng qua và không có ai đến nhận nên đã bị khóa bánh và dán bảng cảnh báo ở đầu xe. Đơn vị quản lý vận hành bãi giữ xe trong sân bay là Công ty CP đầu tư TCP. (Ảnh: Vũ Phượng/Thanh Niên). Theo báo Thanh Niên, trong khi làm việc với Cục CSGT và Đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, ban đầu chủ xe trả lời vòng vo, rối ren, không rõ ràng. Nguồn tin cũng xác nhận, biển xanh 80A-666.6X này được cấp cho một doanh nghiệp có trụ sở trên đường Lê Văn Lương, Q.Thanh Xuân, Hà Nội (như tin đã đưa trước đó). (Ảnh: Vũ Phượng/Thanh Niên). Qua kiểm tra dữ liệu, bước đầu xác định chiếc xe này lúc gắn biển xanh, lúc thì biển trắng ra vào Cảng nên công an đang tiếp tục làm việc. Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện cho hay, biển xanh 80A-666.6X được đăng ký vào tháng 5/2016 theo Thông tư 15 của Bộ Công an. Đến cuối năm 2016, Cục CSGT có Thông tư 64, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, không cấp biển xanh cho doanh nghiệp nên thu hồi tất cả biển xanh đã cấp trước đó. (Ảnh: Vũ Phượng/Thanh Niên). Cũng theo thông tin từ báo Thanh niên, Cục CSGT mới thu hồi được biển xanh của xe Lexus này vào tháng 5/2019. Tuy nhiên, một nguồn tin khác của Thanh Niên xác nhận, biển xanh 80A-666.6X được cấp cho xe Lexus LX570 đời 2015 màu đen. Trước đó, xe chưa từng đăng ký biển trắng. Và từ khi bị thu hồi biển xanh đến nay, chủ xe cũng chưa đi đăng ký xe lại. Từ khi có mặt tại thị trường ôtô Việt Nam, Lexus LX570 vẫn là một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn được nhiều đại gia Việt quan tâm, đáng chú ý là về độ bền bỉ và giữ giá thì nó cũng luôn được đề cao. LX570 cạnh tranh với các đối thủ như Mercedes-Benz GL-Class, Audi Q7, Cadillac Escalade nhưng đối thủ lớn nhất chính là người đồng hương Infiniti QX80. Về ngoại thất, Lexus LX570 2015 cũ có diện mạo khá bắt mắt với phần đầu xe được thiết kế góc cạnh. Các thiết kế này vẫn được Lexus sử dụng trong các thế hệ tiếp theo, dù chỉ có một vài thay đổi nhỏ ở các phiên bản nâng cấp. Nhìn chung, đây là phiên bản đánh dấu một bước chuyển mình lớn so với các thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt là phần lưới tản nhiệt được thiết kế táo báo, cá tính không còn vẻ "cục mịch". Bên trong cabin, ngoài nội thất da cao cấp - bảng điều khiển trung tâm bố trí lại với các nút điều khiển liên quan tới chức năng lái bao gồm: lựa chọn chế độ lái, chức năng hỗ trợ vượt địa hình và tính năng kiểm soát ổn định thân xe được chia thành một khu vực điều khiển riêng, tách biệt. Vô lăng 3 chấu trên xe được bọc da, đi kèm tính năng nhớ vị trí. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ Analog loại Optitron cao cấp tốc độ cao với những chi tiết mạ bạc, đi kèm với màn hình trung tâm 4,2 inch. Chính giữa bảng taplo là màn hình 12,3 inch mới với thiết kế sắc cạnh đa chức năng. Xe cũng được tích hợp hệ thống đèn LED chiếu sáng khu vực để chân và mở cửa tự động khi chạm vào tay nắm. Hệ thống giải trí ngoài âm thanh vòm 19 loa Mark Levinson 3 chiều, còn tích hợp với tính năng Bluetooth và AV trên điện thoại di động... Hàng ghế sau của xe tích hợp màn hình giải trí độ phân giải cao cỡ 11,6 inch. Trang bị an toàn bao gồm; hệ thống theo dõi cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) sử dụng sóng ra-đa và chức năng cảnh báo điểm mù khi lùi (Rear Cross Traffic Alert) phát hiện và thông báo khi phương tiện khác tiến đến vùng không gian xe sẽ lùi... LX570 được trang bị động cơ lớn nhất từng có trên xe hạng sang Lexus. Động cơ V8 5.7L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp với dải tỷ số truyền rộng và sát nhau, cho công suất cực đại 367 mã lực/5600vòng/phút & Mô men xoắn 530Nm/3200 vòng/phút. Hộp số tự động đa chế độ và lẫy chuyển số trên vô lăng cho phép chuyển số bằng tay. 5 chế độ lái trên xe, gồm: Normal, Eco, Comfort, Sports và Sports +.Giá xe Lexus LX570 phiên bản mới nhất đang được bán chính hãng tại Việt Nam ở mức khoảng 8,34 tỷ đồng. Những chiếc xe được sản xuất vào năm 2015 như trong bài viết mặc dù đã lăn bánh khá lâu nhưng vẫn có giá lên tới hơn 5 tỷ, thâmk chí là 6 tỷ đồng (tuỳ vào tình trạng xe). Đây được xem là mức giá khá cao so với một chiếc xe sang đã qua sử dụng. Video: Lexus LX570 đầu biển xanh 80A, đuôi đeo biển trắng.

