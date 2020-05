"Chuyên cơ mặt đất" Lexus LX570 độ 4 chỗ, hơn 10 tỷ ở Hà thành

Lexus LX570 tại Việt Nam có biệt danh "chuyên cơ mặt đất" bởi xe được trang bị những công nghệ, tiện nghi hàng đầu phân khúc. Đây là chiếc SUV được những ông chủ hay doanh nhân thành đạt lựa chọn với độ sang trọng và đẳng cấp riêng đến từ thương hiệu xe sang Nhật Bản. Ngoài xe chính hãng, người dùng Việt còn nhiều lựa chọn đến từ các đại lý tư nhân với các biến thể khác nhau, trong đó bản Lexus LX570 Super Sport 2020 mới với những cải tiến ngoại thất giúp xe trẻ trung hơn. Không chỉ vậy, Lexus LX570 Super Sport còn có bản độ Trung Đông từ hãng MBS nổi tiếng. Lexus LX570 Super Sport 2020 độ 4 ghế VIP có phần ngoại thất không khác biệt so với những bản có 3 hàng ghế. Xe vẫn sử dụng hệ thống khung gầm cũ với kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.080 x 1.980 x 1.865 (mm), chiều dài cơ sở 2.850 , khoảng sáng gầm xe 225 mm. Ngoài ra, mẫu SUV đầu bảng của Lexus vẫn còn đó ngoại hình hầm hố, cứng cáp và trẻ trung hơn nhờ những cách tân so với bản tiêu chuẩn. Về ngoại hình, Lexus LX570 bản độ 4 chỗ MBS vẫn sở hữu lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng nhưng sử dụng mặt lưới là những đường cắt ấn tượng hơn thay vì thanh ngang truyền thống. Trung tâm mặt ca-lăng là logo thương hiệu cùng tích hợp camera trước. Hệ thống chiếu sáng trên Lexus LX570 Super Sport 2020 là dạng Full-Led với tính năng bật/tắt tự động, điều chỉnh theo góc đánh lái và khả năng rửa đèn áp lực cao. Ngoài ra, đèn LED định vị ban ngày hình móc câu được tích hợp, trong khi đó đèn sương mù hạ thấp hình chữ "L" quay ngược. Trên phiên bản độ này, xe sử dụng bộ mâm 10 chấu kích thước 21 inch mang đến vóc dáng cao ráo. Mẫu xe đến từ Nhật Bản có phần bậc/lên xuống gắn cố định, tay nắm cửa bọc crom với tính năng mở cửa thông minh. Hơn nữa, gương chiếu hậu trên xe có kết hợp đèn xi-nhan LED, camera lề cùng tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, chống chói tự động, cảnh báo điểm mù. Lexus LX570 Super Sport 2020 sử dụng cụm đèn hậu LED có thiết kế đặc trưng với "dàn sao" nhỏ bên trong mang đến hiệu ứng thị giác rất ấn tượng. Do không được trang bị ống xả đôi nên phiên bản đến từ Trung Đông này được bổ sung thêm ốp cản sau có tạo hình ống xả giả giúp chiếc xe cân đối hơn. Ở phần này, chiếc SUV này được trang bị cảm biến/camera lùi. Bên trong chiếc Lexus LX570 này đã được loại bỏ 3 hàng ghế truyền thống và thay vào đó là 2 hàng ghế với chỉ vỏn vẹn 4 chỗ ngồi với các chức năng ghế hiện đại, đồng nhất như nhau. Khách hàng có thể tuỳ chọn màu da bò hoặc màu trắng kem tuỳ sở thích với da Nappa cao cấp. Mỗi ghế trên phiên bản độ đến từ Trung Đông này đều có bệ đỡ đùi với khả năng điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Theo hãng độ MBS, 4 ghế trên xe đều được trang bị tính năng sưởi, thông gió và massage 12 điểm. Ngoài ra, trên mỗi ghế của Lexus LX570 còn có bảng điều khiển nhỏ được tích hợp với 19 chế độ có thể điều chỉnh mang đến trải nghiệm khác biệt nhất cho người dùng. Xe vẫn sử dụng vô-lăng bọc da kết hợp ốp gỗ đặc trưng của model mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, cụm đồng hồ phía sau vẫn là dạng cơ truyền thống. Lexus LX570 Super Sport 2020 sử dụng khối động cơ V8, dung tích 5.7L mang đến công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV của thương hiệu Nhật Bản vẫn có 5 chế độ lái gồm: Eco/Comfort/Normal/Sport S/Sport S+. Lexus LX570 bản bản độ Trung Đông 4 ghế VIP MBS tại Việt Nam vẫn duy trì phần cốp mở điện kiểu vỏ sò tương tự "người anh em" Toyota Land Cruiser. Mặc dù 7 chỗ nhưng khoang hành lý của LX570 vẫn tương đối rộng rãi. Sở dĩ Lexus LX570 có biệt danh là "Chuyên cơ mặt đất" là bởi vì xe sở hữu không gian dành cho những ông chủ với trải nghiệm tiện nghi sang trọng hàng đầu phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Được biết, giá xe Lexus LX570 Super Sport 2020 bản độ Trung Đông 4 ghế VIP MBS tại Việt Nam khoảng gần 10 tỷ đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn chính hãng gần 2 tỷ đồng. Xe được một đại lý tư nhân tại Hà Nội nhập về theo yêu cầu của khách hàng yêu tích dòng xe này.

Video: Lexus LX570 Super Sport black edition 2020 tại Việt Nam.

Lexus LX570 tại Việt Nam có biệt danh "chuyên cơ mặt đất" bởi xe được trang bị những công nghệ, tiện nghi hàng đầu phân khúc. Đây là chiếc SUV được những ông chủ hay doanh nhân thành đạt lựa chọn với độ sang trọng và đẳng cấp riêng đến từ thương hiệu xe sang Nhật Bản. Ngoài xe chính hãng, người dùng Việt còn nhiều lựa chọn đến từ các đại lý tư nhân với các biến thể khác nhau, trong đó bản Lexus LX570 Super Sport 2020 mới với những cải tiến ngoại thất giúp xe trẻ trung hơn. Không chỉ vậy, Lexus LX570 Super Sport còn có bản độ Trung Đông từ hãng MBS nổi tiếng. Lexus LX570 Super Sport 2020 độ 4 ghế VIP có phần ngoại thất không khác biệt so với những bản có 3 hàng ghế. Xe vẫn sử dụng hệ thống khung gầm cũ với kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.080 x 1.980 x 1.865 (mm), chiều dài cơ sở 2.850 , khoảng sáng gầm xe 225 mm. Ngoài ra, mẫu SUV đầu bảng của Lexus vẫn còn đó ngoại hình hầm hố, cứng cáp và trẻ trung hơn nhờ những cách tân so với bản tiêu chuẩn. Về ngoại hình, Lexus LX570 bản độ 4 chỗ MBS vẫn sở hữu lưới tản nhiệt con suốt đặc trưng nhưng sử dụng mặt lưới là những đường cắt ấn tượng hơn thay vì thanh ngang truyền thống. Trung tâm mặt ca-lăng là logo thương hiệu cùng tích hợp camera trước. Hệ thống chiếu sáng trên Lexus LX570 Super Sport 2020 là dạng Full-Led với tính năng bật/tắt tự động, điều chỉnh theo góc đánh lái và khả năng rửa đèn áp lực cao. Ngoài ra, đèn LED định vị ban ngày hình móc câu được tích hợp, trong khi đó đèn sương mù hạ thấp hình chữ "L" quay ngược. Trên phiên bản độ này, xe sử dụng bộ mâm 10 chấu kích thước 21 inch mang đến vóc dáng cao ráo. Mẫu xe đến từ Nhật Bản có phần bậc/lên xuống gắn cố định, tay nắm cửa bọc crom với tính năng mở cửa thông minh. Hơn nữa, gương chiếu hậu trên xe có kết hợp đèn xi-nhan LED, camera lề cùng tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương, chống chói tự động, cảnh báo điểm mù. Lexus LX570 Super Sport 2020 sử dụng cụm đèn hậu LED có thiết kế đặc trưng với "dàn sao" nhỏ bên trong mang đến hiệu ứng thị giác rất ấn tượng. Do không được trang bị ống xả đôi nên phiên bản đến từ Trung Đông này được bổ sung thêm ốp cản sau có tạo hình ống xả giả giúp chiếc xe cân đối hơn. Ở phần này, chiếc SUV này được trang bị cảm biến/camera lùi. Bên trong chiếc Lexus LX570 này đã được loại bỏ 3 hàng ghế truyền thống và thay vào đó là 2 hàng ghế với chỉ vỏn vẹn 4 chỗ ngồi với các chức năng ghế hiện đại, đồng nhất như nhau. Khách hàng có thể tuỳ chọn màu da bò hoặc màu trắng kem tuỳ sở thích với da Nappa cao cấp. Mỗi ghế trên phiên bản độ đến từ Trung Đông này đều có bệ đỡ đùi với khả năng điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Theo hãng độ MBS, 4 ghế trên xe đều được trang bị tính năng sưởi, thông gió và massage 12 điểm. Ngoài ra, trên mỗi ghế của Lexus LX570 còn có bảng điều khiển nhỏ được tích hợp với 19 chế độ có thể điều chỉnh mang đến trải nghiệm khác biệt nhất cho người dùng. Xe vẫn sử dụng vô-lăng bọc da kết hợp ốp gỗ đặc trưng của model mới nhất hiện nay. Tuy nhiên, cụm đồng hồ phía sau vẫn là dạng cơ truyền thống. Lexus LX570 Super Sport 2020 sử dụng khối động cơ V8, dung tích 5.7L mang đến công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Mẫu SUV của thương hiệu Nhật Bản vẫn có 5 chế độ lái gồm: Eco/Comfort/Normal/Sport S/Sport S+. Lexus LX570 bản bản độ Trung Đông 4 ghế VIP MBS tại Việt Nam vẫn duy trì phần cốp mở điện kiểu vỏ sò tương tự "người anh em" Toyota Land Cruiser. Mặc dù 7 chỗ nhưng khoang hành lý của LX570 vẫn tương đối rộng rãi. Sở dĩ Lexus LX570 có biệt danh là "Chuyên cơ mặt đất" là bởi vì xe sở hữu không gian dành cho những ông chủ với trải nghiệm tiện nghi sang trọng hàng đầu phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Được biết, giá xe Lexus LX570 Super Sport 2020 bản độ Trung Đông 4 ghế VIP MBS tại Việt Nam khoảng gần 10 tỷ đồng, cao hơn bản tiêu chuẩn chính hãng gần 2 tỷ đồng. Xe được một đại lý tư nhân tại Hà Nội nhập về theo yêu cầu của khách hàng yêu tích dòng xe này.

Video: Lexus LX570 Super Sport black edition 2020 tại Việt Nam.