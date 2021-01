Bộ đôi "bò già" Lamborghini Gallardo khoe dáng ở Sài Gòn

Lamborghini Gallardo thế hệ thứ nhất được ra mắt lần đầu vào năm 2003, tức là cách đây gần hai thập kỷ. Cùng với thiết kế xuyên suốt 10 năm phát triển của mình, những chiếc Gallardo vẫn luôn mang một vẻ đẹp rất “riêng”. Đó có lẽ chính là cái nét đẹp của sự giản đơn, những đường nét mềm mại đầy sức quyến rũ trên mẫu xe đầu thế kỉ 21 này. Gallardo thế hệ đầu tiên có thiết kế “khác xa” so với sự thể thao, hầm hố cũng những cải tiến triệt để về mặt khí động học như những chiếc xe sau này. Thế hệ đầu tiên được thiết kế với những đường nét mềm mại cùng phần cản trước với hai hốc gió nhỏ, phần đuôi sau với khuếch tán được chi làm 3 phần với đèn hậu vuông cổ điển. Siêu xe Lamborghini Gallardo thế hệ đầu tiên sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên, có dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 510 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 309 km/h. Chiếc xe này mang trên mình một số chi tiết độ cực kỳ ấn tượng như bộ mâm được cấu tạo từ 3 mảnh V.I.P Edition, trong nhánh AP3LX. Phiên bản V.I.P được thiết kế lại với các cấu hình chấu mới, thiết kế trục mâm cũng như các bề mặt lắp ráp, từ đó tạo ra mẫu mâm hoàn toàn mới lạ. Để sở hữu bộ mâm “hàng thửa” này, chủ sở hữu đã phải bỏ ra số tiền lên tới gần 400 triệu Đồng. Lamborghini Gallardo nhận được sự nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2008 với phiên bản Gallardo LP560-4 trước khi được nâng cấp lần cuối vào năm 2012 và kết thúc vòng đời chỉ 1 năm sau đó. Chiếc Lamborghini Gallardo Spyder Performante chính là phiên bản mui trần hiệu năng cao thuộc thế hệ thứ hai của Gallardo. Chiếc xe này chỉ mới được đưa về thị trường Việt Nam cách đây không lâu và tính đến nay vẫn là chiếc LP570-4 Performante Spyder duy nhất tại Việt Nam. Chiếc xe được mang trên mình lớp áo ngoại thất màu trắng đặc trưng cùng hai đường kẻ họa tiết dọc nắp capo, thêm vào đó chính là logo Performante hai bên hông xe màu xanh nổi bật. Phiên bản này sở hữu phần cản trước với hai hốc gió lớn được mở rộng, líp hông mới cùng phần khuếch tán sau được thiết kế lại. Chiếc xe còn được trang bị phần cánh gió cố định ở nắp động cơ phía sau giúp tăng lực ép, nâng cao hiệu quả vận hành cho xe, Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante được giới thiệu lần đầu vào tháng 11 năm 2010, muộn hơn một chút so với phiên bản coupe Superleggera. Vì phải bổ sung thêm cơ chế đóng/mở mui phức tạp, khối lượng của biến thể mui xếp lên đến 1.485 kg, tuy nhiên vẫn nhẹ hơn 65 kg so với chiếc Gallardo Spyder tiêu chuẩn. Để đóng mở mui, chiếc xe sẽ mất khoảng 23 giây cho một lần thực hiện. Xe sử dụng bộ mâm có dạng 5 chấu kép sơn màu nòng súng và làm từ hợp kim nhôm có khối lượng nhẹ. Ẩn phía sau là cùm phanh được sơn màu xanh lá cây khá nổi bật, kết hợp với đĩa phanh thép. Đĩa phanh tiêu chuẩn có kích thước 365 mm ở bánh trước và 356 mm ở bánh sau. Nếu được trang bị tuỳ chọn là bộ phanh đĩa gốm carbon, đĩa phanh trước sẽ có kích thước là 380 mm. Lamborghini Gallardo LP570-4 Spyder Performante được trang bị khối động cơ V10 hút khí tự nhiên, có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 540 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Kết hợp với hộp số bán tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD, “siêu bò” mui trần chỉ mất 3,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và có tốc độ tối đa 325 km/h. Chiếc Lamborghini Gallardo cuối cùng lăn bánh khỏi dây chuyền là một chiếc Gallardo 560-2 50th Anniversario phiên bản kỷ niệm. Tổng cộng đã có 14.022 chiếc Gallardo lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của Lamborghini, trở thành mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của “bò tót”. Kế nhiệm Gallardo là Huracan LP610-4, mẫu xe này hiện đang trên đà lật đổ kỷ lục của người tiền nhiệm với doanh số luôn ở mức cao nhất Video: Siêu xe Lamborghini Gallardo mui trần độc nhất Việt Nam.

