BMW X7 mới tại Việt Nam giảm cả trăm triệu đồng

Mặc dù BMW X7 2019 mới được điều chỉnh giảm giá mạnh, nhưng hiện tại vẫn cao hơn một chút so với các xe nhập tư nhân đang có giá bán từ 6,8 tỷ đồng hay cao hơn nữa tùy thuộc vào “đồ chơi” options đi kèm. Trước đó, BMW X7 nhập khẩu tư nhân còn được đưa về nước sớm hơn so với X7 nhập chính hãng. Trên thực tế, giá bán của xe sang BMW nhập chính hãng thường có một mức chênh kha khá so với xe nhập tư nhân bên ngoài. Ngoài việc tăng tính cạnh tranh với xe nhập tư, BMW X7 mới giảm giá còn thu hút thêm một lượng khách hàng Việt đang quan tâm đến phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn trong mùa mua sắm cuối năm. Là mẫu SUV hạng sang mới nhất của BMW, X7 có thiết kế khác biệt lớn so với các dòng X thấp hơn. Xe có ngoại hình hầm hố hơn nhờ gói trang bị M Sport. Kích thước X7 mới với chiều dài tổng thể 5.151 mm, chiều cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. Trọng lượng của BMW X7 xDrive40i M Sport lên tới hơn 2,3 tấn.Đáng chú ý là BMW X7 thế hệ mới có khoảng sáng gầm xe 221mm, khả năng lội qua vùng nước sâu 500mm (tốc độ 7km/h), góc tới 25 độ, góc thoát 22,2 độ. Xe sở hữu lưới tản nhiệt “quả thận” đặc trưng của BMW lớn nhất trước nay trong lịch sử. Đèn pha thiết kế lớn và hài hòa hơn so với trước đây, trong đó có tùy chọn trang bị đèn pha Laser siêu sáng (tầm xa tới 600 mét, gấp đôi đèn full-LED). Ở phần đuôi, BMW không trang bị đèn hậu chạy dài hết phương ngang như trào lưu hiện nay mà thay vào đó, 2 đèn hậu cũng chạy mảnh theo phương ngang và được “bắc cầu” bằng một thanh nẹp mạ chrome bóng sáng tinh tế. Ở bên hông, điểm nhấn là đường nẹp mạ chrome bóng chạy theo mép dưới cửa xe và ăn liền với phần bẻ góc năng động ngay sau hốc bánh trước. Thiết kế phương ngang của X7 trông hài hòa đẹp mắt và khung cửa sổ đồng nhất 3 ô cửa tạo cảm giác thân xe kéo dài, cũng như Mercedes GLS hay LX570. BMW trang bị các mâm xe cỡ lớn, từ 20 đến 22-inch giúp ngoại hình X7 trông khỏe khoắn đúng chất thể thao của BMW. Khách hàng cũng có những tùy chọn mẫu thiết kế mâm. BMW X7 2019 tiêu chuẩn có cấu hình 7 chỗ ngồi, nhưng chiếc xe này chỉ có 6 chỗ ngồi, hàng ghế thứ 2 vì thế rộng rãi hơn. Vật liệu da cao cấp xuất hiện khắp nơi, kết hợp các đường thêu dạng kim loại tương phản đậm chất SUV hạng sang của hãng xe xứ Baravia. Các trang bị bên trong xe như màn hình giải trí 10,25 inch, đồng hồ công-tơ-mét 12,3 inch LCD, da cao cấp, núm xoay iDriver, hệ thống ra lệnh bằng cử chỉ... tất cả đều góp mặt trên SUV hạng sang X7 đời mới. Ngoài ra, BMW X7 tại Việt Nam còn sở hữu trang bị cặp màn hình giải trí kích thước lớn cho hàng ghế thứ hai, cửa sổ trời toàn cảnh với đèn LED... Cùng với tiện nghi cao cấp là nhiều trang bị công nghệ tiên tiến khác rất hấp dẫn khác dành cho khách hàng như; cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm sau, cảnh báo va chạm trước, phát hiện người đi bộ với tính năng phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo xe phía sau, cảnh báo vượt quá tốc độ... Về truyền động, BMW X7 2019 tại Việt Nam thuộc phiên bản xDrive40i giống như chiếc xe chính hãng đang bán ra. Do đó, "trái tim" của xe vẫn là khối động cơ i6 tăng áp kép 3.0L cho ra công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đối thủ ngang hàng BMW X7 tại Việt Nam là Mercedes-Benz GLS. Dòng SUV cỡ lớn của Mercedes-Benz có nhiều phiên bản hơn, với giá khởi điểm chỉ từ hơn 4,2 tỷ đồng. Bản cao cấp GLS 500 có giá hơn 7,8 tỷ đồng. Thế hệ mới của GLS hứa hẹn về Việt Nam vào đầu năm sau với giá dự kiến từ 4,8 tỷ đồng cho phiên bản GLS 450. Video: Chi tiết BMW X7 mới tại Việt Nam.

