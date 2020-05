BMW X7 2020 "xách tay" về Việt Nam rẻ hơn chính hãng 1 tỷ đồng

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân vừa đưa về nước chiếc BMW X7 2020 mới. Đáng chú ý, chiếc xe được chào bán với mức giá chỉ khoảng hơn 6 tỷ đồng, tức thấp hơn tới 1 tỷ đồng so với xe chính hãng và điều đặc biệt là các trang bị trên xe không những không thua kém xe nhập chính hãng mà còn có phần vượt trội hơn nhiều. Tại các địa lý chính hãng, giá xe BMW X7 2020 mặc dù đã được các đại lý giảm đến 350 triệu đồng (giảm giá bán từ 7,499 tỷ đồng còn 7,149 tỷ đồng). Đây là mức giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay của X7 chính hãng, tuy nhiên nó vẫn đắt hơn nhiều so với những mẫu xe nhập khẩu tư nhân đang bán ra. Hiện tại, BMW X7 thế hệ mới tại Việt Nam đang chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ đối thủ đồng hương Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC nhập chính hãng vừa ra mắt đang được phân phối với giá bán từ 4,909 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Có thể thấy, mức giá của Mercedes-Benz GLS thế hệ mới đang hấp dẫn nhất nếu so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, trong đó bao gồm dòng BMW X7. Hiện tại, giá xe BMW X7 xDrive40i chính hãng sau khi giảm vẫn cao hơn 2,240 tỷ đồng nếu so với GLS 450 4MATIC. Kể từ khi ra mắt lần đầu tại Việt Nam hồi đầu tháng 7 năm ngoái đến nay, BMW X7 phân phối chính hãng phải chịu sức ép rất lớn về giá bán đối với xe nhập tư nhân có giá khoảng hơn 6 tỷ đồng (hoặc cao hơn tùy options đi kèm). Ngoài ra, những chiếc BMW X7 2020 tại các đại lý tư nhân mặc dù cũng là bản xDrive40i nhưng là xe dành cho thị trường Mỹ. Xe có gói ngoại thất M Sport với bộ cản hầm hố. Vành xe 5 chấu kép kích thước 22 inch của M, kết hợp bộ phanh M hiệu suất cao bên trong. Cụm đèn chiếu sáng trước Adaptive LED. Cụm đèn hậu LED hoàn toàn. Bên trong nội thất, xe được người bán cho biết đây là bản "full option". Ngoài một số trang bị giống xe chính hãng như đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm 12,3 inch, bộ đôi màn hình 10,2 inch phía sau, điều hoà tự động 5 vùng, ghế massage hay cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge thì chiếc BMW X7 này có sự khác biệt nhờ hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins (cao cấp hơn Harman Kardon), vô-lăng M và trần xe bọc da lộn. Đối với xe nhập tư, cấu hình 6 chỗ đã trở nên quen thuộc. Chiếc BMW X7 2020 phiên bản xDrive40i M Sport này được bố trí 6 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ 2 có 2 ghế tách biệt với lối đi vào phía sau "sang chảnh" hơn. Là mẫu SUV hạng sang mới nhất của BMW, X7 có thiết kế khác biệt lớn so với các dòng X thấp hơn. Xe có ngoại hình hầm hố hơn nhờ gói trang bị M Sport. Kích thước X7 mới với chiều dài tổng thể 5.151 mm, chiều cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.105 mm. Trọng lượng của BMW X7 xDrive40i M Sport lên tới hơn 2,3 tấn. Chiếc xe nhập về lần này vẫn là phiên bản xDrive40i nên động cơ là loại 6 xy-lanh, dung tích 3 lít, công suất 340 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đây hiện là loại động cơ có mặt trên tất cả xe BMW X7 đã về Việt Nam trước đây. Với nhiều tiện nghi hơn cùng mức giá thấp hơn 1 tỷ đồng, chiếc BMW X7 2020 này đang tạo sức ép lên xe chính hãng. Đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay với mẫu SUV này, trong khi trang bị trên xe là "full option". Tuy nhiên, theo dự kiến, trong thời gian tới, BMW X7 chính hãng cũng sẽ được bổ sung trang bị như vành 22 inch, loa Bowers & Wilkins... cùng mức giá hứa hẹn giảm hàng trăm triệu đồng. Video: So sánh BMW X7 2020 và Mercedes-Benz GLS thế hệ mới.

