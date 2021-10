BMW X6 M 2021 tiền tỷ đầu tiên về nước phục vụ đại gia Việt

Theo tìm hiểu, chiếc BMW X6 M 2021 mới này được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Mỹ, đây cũng là chiếc X6 M thế hệ mới đầu tiên được đưa về nước. So với phiên bản X6 xDrive40i M Sport nhập chính hãng, phiên bản X6 M mang công suất mạnh mẽ và nhiều trang bị hấp dẫn hơn. Trên thị trường, BMW X6 M là một trong những mẫu xe crossover mang công suất mạnh mẽ nhất được nhiều “Bimmer” yêu thích. So với BMW X6 xDrive40i M Sport nhập khẩu chính hãng, ngoại thất X6 M mang ngoại thất thể thao hơn với bodykit M Sport. “Dàn chân” sử dụng bộ mâm M Sport kích thước tiêu chuẩn 21 inch cho lốp trước và 22 inch cho lốp sau, đi cùng với phanh M Sport thể thao. Bên dưới nắp ca-pô BMW X6 M sử dụng động cơ xăng V8 dung tích 4.4L tăng áp kép M TwinPower (twin-turbocharged) cho công suất tối đa 600 mã lực (hoặc 617 mã lực trên phiên bản Competition) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 749Nm tại 1.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (M xDrive) thiết lập thiên về cầu sau, tiêu chuẩn khoá vi sai M để tăng khả năng bám đường và cải thiện khả năng xử lý. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8AT) M Sport cho phép sang số tay thông qua lẫy chuyển số. Động cơ xăng V8 4.4L M TwinPower trên mẫu xe SUV hạng sang này cũng chính là cấu hình động cơ mạnh mẽ nhất được trang bị trên dòng BMW X-Series. BMW X6 M được trang bị Tiêu chuẩn hệ thống treo thích ứng M (Adaptive M Suspension).Nội thất BMW X6 M được trang bị tiêu chuẩn hệ thống Live Cockpit Professional M View gồm màn hình hỗ trợ lái và màn hình giải trí trung tâm kỹ thuật số. Trong đó, màn hình giải trí trung tâm kỹ thuật số “chạy” hệ điều hành iDrive 7.0 Operating System mới nhất, hỗ trợ tính năng trợ lý ảo thông minh (Intelligent Personal Assistant), kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Chưa hết, X6 M còn được trang bị tiêu chuẩn màn hình hiển thị thông tin trên kinh lái (M Head-up Display). Các tính năng an toàn của xe như Cảnh báo va chạm phía trước, Cảnh báo Chệch làn đường, Phát hiện điểm mù chủ động và thông tin giới hạn tốc độ. Bên cạnh Gói hỗ trợ lái (Driving Assistance Professional Package) là tùy chọn với nhiều trang bị an toàn hơn, bao gồm hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang... Hiện chưa rõ mức giá xe BMW X6 M 2021 tại Việt Nam sau thuế. Tại thị trường Mỹ, xe có giá bán khởi điểm từ 109.400 USD (khoảng 2,48 tỷ đồng), mức giá chưa bao gồm thuế phí và các tùy chọn đi kèm. Giá cao, động cơ V8 mạnh mẽ, độc đáo và khác biệt, chiếc BMW X6 M này chỉ phù hợp với những khách hàng “Bimmer” yêu thích lái xe, có điều kiện kinh tế khá giả và rất chịu chơi. Video: Chi tiết BMW X6 M Competition - trùm cuối của dòng X6.

