BMW X6 2020 thế hệ mới bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Sau 7 tháng kể từ khi hãng BMW giới thiệu thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới cho X6 hồi tháng 7 năm ngoái. Đến nay, BMW X6 thế hệ mới đã “rục rịch” về Việt Nam, khi các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc. Hiện tại Phiên bản và giá xe BMW X6 2020 vẫn chưa được THACO BMW tiết lộ. Khả năng cao, BMW X6 thế hệ mới sắp tới sẽ được phân phối tại Việt Nam phiên bản: sDrive40i và xDrive40i. Cả hai phiên bản “40i” này sử dụng động cơ 6cyl thẳng hàng dung tích 3.0L tăng áp cho công suất tối đa 335 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 447Nm. Làm so sánh, X6 “40i” mạnh hơn khoảng 33hp + 47 Nm so với thế hệ cũ. Sự khác biệt giữa hai phiên bản “sDrive” và “xDrive” nằm ở hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh toàn thời gian (xDrive). Theo công bố của BMW, X6 sDrive40i có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây, trong khi bản xDrive40i có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,4 giây. Tất cả phiên bản X6 thế hệ mới đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống treo phía trước sử dụng tay đòn kép, trong khi phía sau là đa liên kết (5 điểm). Bên cạnh đó, BMW còn cung cấp gói tùy chọn off-road sử dụng hệ thống treo treo khí nén (two-axle air suspension) và khóa vi sai cầu sau điện tử M Sport, bên canh cung cấp 4 chế độ vận hành gồm: Snow, Sand, Gravel và Rocks. Tại thị trường Mỹ, BMW X6 2020 mới có giá bán khởi điểm từ 64.000 USD (khoảng 1,48 tỷ đồng). Hiện tại, thế hệ cũ của X6 tại Việt Nam đang được phân phối chính hãng duy nhất phiên bản xDrive 35i đi kèm với giá bán 3,969 tỷ đồng. Bước sang thế hệ thứ 3, BMW X6 2020 đã chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm mới có tên gọi BMW Cluster Architecture (CLAR) chia sẻ chung với “người anh em” BMW X5 (G05). Ngoài ra, X6 cũng được đổi mới thiết kế theo hướng góc cạnh và cơ bắp hơn trước. Phần đầu xe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt hình quả thận cỡ lớn tạo hình 3D tương tự X7 hay 7 Series, đèn pha và đèn hậu mới sắc sảo hơn trước. Nội thất X6 thế hệ mới mang nhiều điểm tương đồng về bố cục so với “người anh em” X5 thế hệ mới, nếu không muốn nói nó chia sẻ rất nhiều từ X5 (G05). BMW X6 2020 được trang bị khoang lái kỹ thuật số BMW Live Cockpit sử dụng màn hình hỗ trợ lái 12,3 inch đi kèm với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch đa kết nối. Sau khi được bán ra, BMW X6 2020 sẽ làm đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đang được phân phối tại tại Việt Nam như: Mercedes-Benz GLE Coupe, Audi Q8 hay mới đây là Porsche Cayenne Coupe. Video: Chi tiết BMW X6 2020 thế hệ mới.

