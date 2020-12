BMW X5 M và X6 M Competitio First Edition 2021 từ 4,6 tỷ đồng

Trên thế giới, mỗi mẫu BMW X5 M và X6 M Competition First Edition 2021 chỉ có 250 chiếc, hãng xe Đức đã quyết định cung cấp 4 chiếc mỗi mẫu cho thị trường Úc, kèm theo giá bán lần lượt là 264.900 đô la Úc và 273.900 đô la Úc (khoảng 4,629 và 4,787 tỷ đồng). Hiện tại, khách hàng Úc đã có thể đặt mua xe với khoản cọc chỉ 5.000 đô la Úc (khoảng 87 triệu đồng). Đợt giao xe đầu tiên sẽ bắt đầu vào quý I năm 2021. Về cặp xe First Edition mới của BMW, cả hai đều có thể được đặt hàng với màu sơn bạc BMW Individual Frozen Dark Silver và xanh dương BMW Individual Frozen Marina Bay Blue độc quyền, kết hợp cùng mâm xe hợp kim màu đen Jet Black kích thước 21 inch phía trước và 22 inch phía sau. Hãng xe sang Đức cũng đã trang bị cho các mẫu BMW X5 M Competition và X6 M Competition First Edition một loạt các chi tiết bằng sợi carbon, bao gồm vỏ gương chiếu hậu, cánh gió sau và khoang động cơ sợi carbon M. Đối với bên trong, nội thất xe được bọc trong da BMW Individual Merino có cấu hình hai màu độc quyền là bạc Silverstone và xanh dương Midnight Blue, kết hợp trang trí Alcantara màu đen ở các đệm ghế và những đường chỉ khâu tương phản màu cam Sakhir Orange trên các ghế và tấm cửa, cùng một loạt các điểm nhấn bằng sợi carbon. Sức hấp dẫn độc đáo của các mẫu xe phiên bản giới hạn mới nhà BMW tiếp tục được khẳng định bởi trần xe BMW Individual phủ Alcantara. Hoàn thiện vẻ đẹp độc đáo là dòng chữ "First Edition 1/250". Các trang bị tiêu chuẩn khác của SUV hạng sang BMW X5 M Competition và X6 M Competition First Edition 2021 là cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính, tấm chắn nắng phía sau, ghế trước và sau có sưởi, ghế trước thông gió, BMW Drive Recorder... Cung cấp sức mạnh cho BMW X5 / X6 M Competition First Edition tiếp tục là động cơ tăng áp kép V8 4.4L sản sinh công suất 617 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Cả hai đều cần 3,8 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. Video: Chi tiết BMW X5 M và X6 M Competitio First Edition 2021.

