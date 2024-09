Tận thấy BYD M6 "bằng xương, bằng thịt" sắp bán ở Việt Nam

BYD Việt Nam xác nhận sẽ ra mắt mẫu M6 trong tháng 10. Đây là sản phẩm tiếp theo được thương hiệu ôtô Trung Quốc mang về Việt Nam. Về ngoại hình, mẫu xe MPV điện BYD M6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.710 x 1.810 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.800 mm. BYD M6 2025 mới được định vị ở nhóm MPV 7 chỗ với kích thước nhỉnh hơn so với Mitsubishi Xpander (4.595 x 1.790 x 1.750 mm) hay Hyundai Stargazer (4.460 x 1.780 x 1.695 mm). Mâm xe kích thước 17 inch mang họa tiết nan chữ Y . Mặt ca lăng của M6 giữ nguyên thiết kế tương tự những mẫu SUV của hãng như Atto 3 hay Tang với cặp đèn pha LED đặt ở 2 viền nắp ca pô cùng dải ốp màu bạc có tên thương hiệu ngay trung tâm. Cản trước được cắt xẻ góc cạnh, mạ chrome. Đuôi xe sở hữu dải đèn hậu full LED, nối với nhau bằng một dải chrome tăng hiệu ứng thẩm mỹ. Khác với Dolphin hay Atto 3, tên thương hiệu đặt ở trung tâm đuôi xe đã được viết theo ký hiệu quốc tế là "BYD" thay vì "Build Your Dreams". Khoang hành lý của BYD M6 đạt 180 lít, kém 59 lít so với Innova Cross. Khi gấp hàng ghế cuối, kích thước khoang có thể đạt 580 lít, nhỏ hơn gần một nửa so với Mitsubishi Xpander (tối đa 1.600 lít). Nội thất của mẫu MPV này vẫn có nhiều công nghệ với màn giải trí trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay ngang, dọc tương tự trên Dolphin. Bệ trung tâm được trang bị cần số điện tử, một số phím chức năng và sạc không dây. Vô lăng là loại D-cut 3 chấu bọc giả da với các phím chức năng, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold. Xe có thể được khởi động, mở/khóa thông qua thẻ NFC hoặc chìa khóa thông minh. Tại Trung Quốc, xe được trang bị 2 tùy chọn động cơ điện dẫn động cầu trước. Bản thấp hơn sản sinh công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Ở bản cao cấp, motor điện cho công suất 204 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,6 giây. Sức mạnh của khối động cơ được truyền từ pin Blade lithium iron phosphate (LFP) dung lượng 55,4-71,8 kWh tùy phiên bản, ứng với phạm vi hoạt động khoảng 420 hoặc 530 km/lần sạc. Tại Thái Lan, BYD M6 phiên bản Dynamic có giá khởi điểm 829.900 baht (615 triệu đồng), trong khi phiên bản Extended với pin lớn hơn có giá 929.900 baht (689 triệu đồng). Hiện vẫn chưa có thông tin về giá xe BYD M6 2025 khi được bán tại thị trường Việt Nam. Theo các nhân viên tư vấn bán hàng ở các đại lý BYD tại Việt Nam cho biết, mẫu MPV M6 của hãng xe điện Trung Quốc đã được lên kế hoạch bán tại Việt Nam và sẽ sớm về nước để chiếm ưu thế trong phân khúc MPV đang “hot” tại Việt Nam thời gian gần đây. Video: Giới thiệu xe MPV điện BYD M6 2025 mới.

