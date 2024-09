Xoài Non đăng hình gợi cảm giữa tin đồn chồng cũ có người mới

Giữa lúc tin đồn chồng cũ là Xemesis có mối quan hệ tình cảm mới, Xoài Non mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh gợi cảm với thiết kế váy cắt xẻ táo bạo ở phần ngực. Đăng kèm với tấm hình nóng bỏng, Xoài Non ghi dòng caption thả thính cực ngọt: “Định mời anh ăn tối… Nhưng lại sợ thành bữa tối của anh”. Ở phần bình luận, cư dân mạng nhanh chóng gọi tên Gil Lê bởi vì ngay sau đó, Gil Lê cũng có động thái đăng tải hình ảnh mới. Điều khiến nhiều người chú ý là chiếc vòng mà nàng Tomboy đang đeo có họa tiết na ná vòng tay Xoài Non trong ảnh mới. Xoài Non và Xemesis từng có một cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ với "đám cưới thế kỷ" đầy xa hoa. Tuy nhiên đến tháng 4 vừa rồi, cả 2 bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi trên mạng xã hội, chỉ cách đó ít tháng, cặp đôi vẫn tương tác qua lại vui vẻ, thậm chí đăng ảnh tay trong tay đầy tình tứ. Hậu ly hôn, Xoài Non từng khiến nhiều người lo lắng khi liên tục bày tỏ trạng thái bất ổn của mình trong một số story đầy ẩn ý. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, cô nàng đã bắt đầu lấy lại được thăng bằng, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Xoài Non cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Từ trước đến nay, cô nàng vẫn luôn là hình tượng hot girl xinh đẹp hàng đầu cõi mạng. Xoài Non và Gil Lê được phát hiện chuyện hẹn hò vào đầu tháng 8 vừa qua. Kể từ đó đến nay, cả hai ngày càng thoải mái hơn trong chuyện công khai tình cảm. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, bón thức ăn, trao cho nhau những ánh nhìn tình tứ,… Hiện tại cặp đôi vẫn nhận về nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng vì quá đẹp đôi. (Ảnh: FBNV)

Giữa lúc tin đồn chồng cũ là Xemesis có mối quan hệ tình cảm mới, Xoài Non mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh gợi cảm với thiết kế váy cắt xẻ táo bạo ở phần ngực. Đăng kèm với tấm hình nóng bỏng, Xoài Non ghi dòng caption thả thính cực ngọt: “Định mời anh ăn tối… Nhưng lại sợ thành bữa tối của anh”. Ở phần bình luận, cư dân mạng nhanh chóng gọi tên Gil Lê bởi vì ngay sau đó, Gil Lê cũng có động thái đăng tải hình ảnh mới. Điều khiến nhiều người chú ý là chiếc vòng mà nàng Tomboy đang đeo có họa tiết na ná vòng tay Xoài Non trong ảnh mới. Xoài Non và Xemesis từng có một cuộc hôn nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ với "đám cưới thế kỷ" đầy xa hoa. Tuy nhiên đến tháng 4 vừa rồi, cả 2 bất ngờ tuyên bố đường ai nấy đi khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi trên mạng xã hội, chỉ cách đó ít tháng, cặp đôi vẫn tương tác qua lại vui vẻ, thậm chí đăng ảnh tay trong tay đầy tình tứ. Hậu ly hôn, Xoài Non từng khiến nhiều người lo lắng khi liên tục bày tỏ trạng thái bất ổn của mình trong một số story đầy ẩn ý. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, cô nàng đã bắt đầu lấy lại được thăng bằng, bắt đầu chăm chỉ làm việc. Xoài Non cũng được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Từ trước đến nay, cô nàng vẫn luôn là hình tượng hot girl xinh đẹp hàng đầu cõi mạng. Xoài Non và Gil Lê được phát hiện chuyện hẹn hò vào đầu tháng 8 vừa qua. Kể từ đó đến nay, cả hai ngày càng thoải mái hơn trong chuyện công khai tình cảm. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện nhiều hành động, cử chỉ thân mật như nắm tay, bón thức ăn, trao cho nhau những ánh nhìn tình tứ,… Hiện tại cặp đôi vẫn nhận về nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng vì quá đẹp đôi. (Ảnh: FBNV)