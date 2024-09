Netizen bóc giá outfit tiền tỷ của CEO Nguyễn Phương Hằng “ngày trở lại“

Tối 29/9, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi chia sẻ, giao lưu với hàng nghìn khán giả tại trường đua Đại Nam (bên trong Khu du lịch Đại Nam, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Trên sóng trực tiếp, bà Phương Hằng đã rao bán chiếc nhẫn kim cương của mình với giá 1.000 tỷ đồng, nếu ai mua thì bà cũng sẽ dùng hết số tiền bán được ủng hộ bà con vùng bão lũ vừa qua. Trước thông tin đó, nhiều người đã nhanh chóng "check var" giá trị thực của viên kim cương nói trên. Theo nhiều người, viên kim cương 45 carat này có giá trị lớn hơn so với giá bà Phương Hằng rao bán. Không chỉ có vậy, netizen cũng đã "bóc" giá những trang sức của CEO Nguyễn Phương Hằng được đeo trong buổi chia sẻ tại trường đua Đại Nam. Theo đó, chiếc nhân với viên kim cương vàng 35 carat có giá trị không hề nhỏ. Đôi bông tai nhãn hiệu Graff được nhiều người tìm thấy với giá khoảng 37 tỷ đồng. Vòng tay kim cương nhãn hiệu Leman có giá trị rất khủng. Theo một số người chia sẻ, hãng LeMan này nằm trong số những nhãn hiệu xa xỉ kinh doanh rất kín tiếng. Người sở hữu được sản phẩm phải là người có tầm ảnh hưởng nhất định. Nhiều người tìm ra chiếc đồng hồ bà Phương Hằng đeo là mẫu đồng hồ Chopard's whimsical Snail bracelet, nằm trong bộ sưu tập the Animal World của Chopard - nhà sản xuất đồng hồ, trang sức cao cấp đến từ Thụy Sĩ. Mặt đồng hồ hình chú ốc sên được tạo nên từ những viên kim cương đủ màu sắc. Giá của mẫu đồng hồ này dao động khoảng hơn 40 tỷ đồng, theo một số netizen. CEO Nguyễn Phương Hằng livestream trên mạng xã hội, kéo dài xuyên suốt từ tháng 3/2021 tới tháng 3/2022 - thời điểm bà Hằng bị bắt. Những buổi livestream được nữ CEO Nguyễn Phương Hằng phát trực tiếp đồng loạt trên nhiều kênh, từ Facebook tới YouTube thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Việc liên tục nói những thông tin không kiểm chứng, xúc phạm nhiều người, trong đó có giới nghệ sĩ, khiến CEO Nguyễn Phương Hằng vướng vào lao lý vào tháng 4/2022. Ngày 19/9 vừa rồi, bà Phương Hằng được ra tù do được giảm án. Tuy nhiên, những màn bóc giá outfit trên chỉ là nhận định từ phía netizen. (Ảnh: Facebook)

