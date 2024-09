Quân Ukraine phòng thủ Ugledar: Đầu hàng hay là bị tiêu diệt

Trong những ngày qua, tình hình ở pháo đài Ugledar, nằm ở phía nam tỉnh Donetsk đã lên đến mức căng thẳng chưa từng có. Mặc dù thế giới bên ngoài thường dự đoán rằng, Quân đội Ukraine sớm sẽ rút lui do áp lực mạnh mẽ của Quân đội Nga. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Quân đội Ukraine lại không chọn con đường này. Đồng thời, không có cuộc đầu hàng quy mô lớn, Quân đội Ukraine đã thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường. Hiện tại, tình hình ở pháo đài Ugledar đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ba hướng đã bị quân Nga bao vây, hướng còn lại đang bị hỏa lực pháo binh Nga phong tỏa chặt chẽ. Vị trí địa lý của pháo đài Ugledar khiến nơi đây trở thành một vị trí chiến lược, nhưng cũng trở thành “máy xay quân” đối với Quân đội Ukraine. Hiện tại, chỉ còn hai con đường đất vào thành phố từ hướng bắc, đây dường như là “con đường hy vọng duy nhất” để quân Ukraine rút lui. Tuy nhiên, những con đường đất này đã trở thành những “con đường tử thần”, bị bao phủ bởi hỏa lực pháo binh, UAV FPV và bom chùm của Nga. Trong hoàn cảnh như vậy, quân Ukraine ở khu đô thị Ugledar về cơ bản không có khả năng trốn thoát. Hiện những lực lượng phòng thủ Ukraine đang phải đối mặt với một “quyết định sinh tử” và việc giữ vững vị trí của mình có thể là lựa chọn duy nhất mà họ có thể thực hiện. Quân đội Nga đã thực hiện nhiều biện pháp thuyết phục họ đầu hàng, nhưng Quân đội Ukraine vẫn bất động. Ngày 26/9, Quân đội Nga bao vây Ugledar và bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm thuyết phục họ đầu hàng. Quân Nga truyền tải thông điệp thuyết phục binh lính Ukraine ở Ugledar đầu hàng bằng nhiều phương pháp khác nhau; thậm chí còn thông báo chi tiết cho Quân đội Ukraine về các kênh và tần số vô tuyến có thể được sử dụng để ra hàng. Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 29 thuộc Cụm quân phía Đông của Nga đã nêu rõ trong tuyên bố thuyết phục họ đầu hàng rằng, Ugledar đã bị bao vây, thành phố hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga; hiện mọi con đường dẫn đến Ugledar đã bị cắt đứt, và sự phản kháng của Quân đội Ukraine chỉ dẫn đến họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục đầu hàng của Quân đội Nga, binh lính Ukraine phòng thủ ở Ugledar không có phản ứng nào. Các binh sĩ của Lữ đoàn 72 và 58 của Quân đội Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ Ugledar không chọn đầu hàng, cũng như không cố gắng đột phá vũ trang. Sự kiên trì của họ chắc chắn là một phản ứng thầm lặng trước nỗ lực thuyết phục họ đầu hàng của Quân đội Nga. Vào thời khắc sinh tử then chốt, Quân đội Ukraine đã lựa chọn sống chết với pháo đài này. Đây không chỉ là bài kiểm tra ý chí chiến đấu, mà còn là bài kiểm tra lòng trung thành của họ. Sau khi không thể thuyết phục được họ đầu hàng, Quân đội Nga bắt đầu các cuộc tấn công liên tục ngày đêm vào Ugledar. Như mọi lần, quân Nga sử dụng ưu thế trên không và hỏa lực mặt đất, để bắn phá dữ dội các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Tính đến sáng 28/9, quân Nga đã chiếm vị trí mới ở phía đông thành phố và tiến từ phía đông bắc để đánh chiếm địa điểm mỏ Yuzhnodonbasskaya số 3 ở phía đông bắc thành phố. Diễn biến này chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Đồng thời, bên trong thành phố Ugledar, Quân đội Nga cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Họ chiếm được các tòa nhà mới ở phía nam và đến được Trường học số 2 của thành phố. Các cuộc không kích và tấn công của Nga không mang lại cho lực lượng phòng thủ Ukraine bất kỳ khoảng trống nào, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine gặp nguy hiểm. Tối 25/9, quân đồn trú Ukraine ở Ugledar đã gửi tin nhắn cho biết, bom FAB của Nga đang dội xuống như giông lốc. Đây chắc chắn là một cuộc thử nghiệm tàn khốc đối với tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Điều đặc biệt là trong các cuộc không kích của Nga, việc sử dụng bom cháy nhiệt nhôm chắc chắn là việc đáng chú ý nhất. Đoạn video do binh sĩ Nga công bố trên kênh "Telegram" cho thấy, đêm hôm đó, bom cháy nhiệt do Không quân Nga thả xuống đã rơi xuống như một tấm màn mưa trên bầu trời Ugledar. Loại bom cháy này không sử dụng thuốc nổ, mà sử dụng bột nhôm và oxit sắt, được gọi là nhiệt nhôm (thermite); khi hỗn hợp này cháy, có thể tỏa ra nhiệt độ lên tới 2.200 độ C (4.000 độ F). Với nhiệt độ như vậy, nó có thể nhanh chóng đốt cháy cây cối và thảm thực vật, hay con người hoặc vũ khí trang bị. Việc sử dụng bom cháy nhiệt nhôm chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Nó không chỉ phá hủy hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine, mà còn mang lại áp lực tâm lý và nỗi sợ hãi rất lớn cho binh lính Ukraine. Trong hoàn cảnh đó, binh lính Ukraine phải đứng trước quyết định sinh tử, đầu hàng, hoặc tiếp tục giữ vững vị trí. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Reuters, Topwar).

Trong những ngày qua, tình hình ở pháo đài Ugledar, nằm ở phía nam tỉnh Donetsk đã lên đến mức căng thẳng chưa từng có. Mặc dù thế giới bên ngoài thường dự đoán rằng, Quân đội Ukraine sớm sẽ rút lui do áp lực mạnh mẽ của Quân đội Nga . Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Quân đội Ukraine lại không chọn con đường này. Đồng thời, không có cuộc đầu hàng quy mô lớn, Quân đội Ukraine đã thể hiện ý chí chiến đấu ngoan cường. Hiện tại, tình hình ở pháo đài Ugledar đang bị đe dọa nghiêm trọng. Ba hướng đã bị quân Nga bao vây, hướng còn lại đang bị hỏa lực pháo binh Nga phong tỏa chặt chẽ. Vị trí địa lý của pháo đài Ugledar khiến nơi đây trở thành một vị trí chiến lược, nhưng cũng trở thành “máy xay quân” đối với Quân đội Ukraine. Hiện tại, chỉ còn hai con đường đất vào thành phố từ hướng bắc, đây dường như là “con đường hy vọng duy nhất” để quân Ukraine rút lui. Tuy nhiên, những con đường đất này đã trở thành những “con đường tử thần”, bị bao phủ bởi hỏa lực pháo binh, UAV FPV và bom chùm của Nga. Trong hoàn cảnh như vậy, quân Ukraine ở khu đô thị Ugledar về cơ bản không có khả năng trốn thoát. Hiện những lực lượng phòng thủ Ukraine đang phải đối mặt với một “quyết định sinh tử” và việc giữ vững vị trí của mình có thể là lựa chọn duy nhất mà họ có thể thực hiện. Quân đội Nga đã thực hiện nhiều biện pháp thuyết phục họ đầu hàng, nhưng Quân đội Ukraine vẫn bất động. Ngày 26/9, Quân đội Nga bao vây Ugledar và bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm thuyết phục họ đầu hàng. Quân Nga truyền tải thông điệp thuyết phục binh lính Ukraine ở Ugledar đầu hàng bằng nhiều phương pháp khác nhau; thậm chí còn thông báo chi tiết cho Quân đội Ukraine về các kênh và tần số vô tuyến có thể được sử dụng để ra hàng. Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 29 thuộc Cụm quân phía Đông của Nga đã nêu rõ trong tuyên bố thuyết phục họ đầu hàng rằng, Ugledar đã bị bao vây, thành phố hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga; hiện mọi con đường dẫn đến Ugledar đã bị cắt đứt, và sự phản kháng của Quân đội Ukraine chỉ dẫn đến họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục đầu hàng của Quân đội Nga, binh lính Ukraine phòng thủ ở Ugledar không có phản ứng nào. Các binh sĩ của Lữ đoàn 72 và 58 của Quân đội Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ Ugledar không chọn đầu hàng, cũng như không cố gắng đột phá vũ trang. Sự kiên trì của họ chắc chắn là một phản ứng thầm lặng trước nỗ lực thuyết phục họ đầu hàng của Quân đội Nga. Vào thời khắc sinh tử then chốt, Quân đội Ukraine đã lựa chọn sống chết với pháo đài này. Đây không chỉ là bài kiểm tra ý chí chiến đấu, mà còn là bài kiểm tra lòng trung thành của họ. Sau khi không thể thuyết phục được họ đầu hàng, Quân đội Nga bắt đầu các cuộc tấn công liên tục ngày đêm vào Ugledar. Như mọi lần, quân Nga sử dụng ưu thế trên không và hỏa lực mặt đất, để bắn phá dữ dội các tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Tính đến sáng 28/9, quân Nga đã chiếm vị trí mới ở phía đông thành phố và tiến từ phía đông bắc để đánh chiếm địa điểm mỏ Yuzhnodonbasskaya số 3 ở phía đông bắc thành phố. Diễn biến này chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Đồng thời, bên trong thành phố Ugledar, Quân đội Nga cũng đạt được những bước tiến đáng kể. Họ chiếm được các tòa nhà mới ở phía nam và đến được Trường học số 2 của thành phố. Các cuộc không kích và tấn công của Nga không mang lại cho lực lượng phòng thủ Ukraine bất kỳ khoảng trống nào, khiến tuyến phòng thủ của Ukraine gặp nguy hiểm. Tối 25/9, quân đồn trú Ukraine ở Ugledar đã gửi tin nhắn cho biết, bom FAB của Nga đang dội xuống như giông lốc. Đây chắc chắn là một cuộc thử nghiệm tàn khốc đối với tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Điều đặc biệt là trong các cuộc không kích của Nga, việc sử dụng bom cháy nhiệt nhôm chắc chắn là việc đáng chú ý nhất. Đoạn video do binh sĩ Nga công bố trên kênh "Telegram" cho thấy, đêm hôm đó, bom cháy nhiệt do Không quân Nga thả xuống đã rơi xuống như một tấm màn mưa trên bầu trời Ugledar. Loại bom cháy này không sử dụng thuốc nổ, mà sử dụng bột nhôm và oxit sắt, được gọi là nhiệt nhôm (thermite); khi hỗn hợp này cháy, có thể tỏa ra nhiệt độ lên tới 2.200 độ C (4.000 độ F). Với nhiệt độ như vậy, nó có thể nhanh chóng đốt cháy cây cối và thảm thực vật, hay con người hoặc vũ khí trang bị. Việc sử dụng bom cháy nhiệt nhôm chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine. Nó không chỉ phá hủy hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine, mà còn mang lại áp lực tâm lý và nỗi sợ hãi rất lớn cho binh lính Ukraine. Trong hoàn cảnh đó, binh lính Ukraine phải đứng trước quyết định sinh tử, đầu hàng, hoặc tiếp tục giữ vững vị trí. (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Reuters, Topwar).