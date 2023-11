BMW X5 2024 ra mắt Việt Nam, rẻ hơn Mercedes-Benz GLE nửa tỷ đồng

Nhà phân phối THACO đã chính thức tổ chức sự kiện ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời LCI của dòng SUV hạng sang BMW X5 2024 tại Việt Nam. Tương tự trước đây, mẫu xe này vẫn có 2 phiên bản là xDrive40i M Sport và xDrive40i xLine. Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 3,909 tỷ và 4,159 tỷ đồng. Là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, mẫu xe SUV BMW X5 2024 chỉ thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Cụ thể, mẫu xe này được trang bị đèn pha mới, sắp xếp cân đối với lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng. Đèn pha LED sở hữu đường viền mỏng hơn 35 mm so với trước và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ hình mũi tên hướng ra ngoài. Ngoài ra, đèn pha còn có công nghệ điều khiển ánh sáng thích ứng và tính năng chống chói BMW Selective Beam tiêu chuẩn. Những điểm mới tiếp theo trong ngoại hình của BMW X5 LCI gồm hốc gió thiết kế phẳng, khe gió nằm dọc và ốp trang trí trên cản trước. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED mới với đường viền nổi bật. Đèn hậu LED dạng chữ L của xe được thiết kế nổi 3D và sẽ tạo thành hình chữ X khi ghép lại với nhau. Ở bản xDrive40i M Sport tiêu chuẩn, xe dùng vành hợp kim 20 inch sơn màu xám. Trong khi đó, bản xDrive40i xLine được trang bị vành hợp kim 20 inch phay xước 2 màu. Bên trong xe, BMW X5 2024 sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế thứ 3 của xe khá chật hẹp, chỉ phù hợp với trẻ em hoặc gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý. Tương tự các mẫu xe BMW đời mới như X7, X5 2024 cũng có màn hình cong Curved Display đặt nổi trên mặt táp-lô. Trang bị mới này là sự kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch sau vô lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 14,9 inch. Bên cạnh đó là hệ điều hành BMW 8.0 cùng hệ thống điều khiển iDrive cho phép chủ nhân điều khiển xe trực quan và dễ dàng. Ngoài ra, mẫu SUV hạng sang này còn có ghế Comfort và các chi tiết ốp gỗ tiêu chuẩn, tạo cảm giác sang trọng cho nội thất. Trên mặt táp-lô của xe có thêm hệ thống đèn Light Bar chiếu xung quanh dạng LED đồ hoạ ký tự X5 nổi bật, tương tự BMW X7 mới. Một thay đổi nữa của BMW X5 2024 chính là cần số điện tử nhỏ gọn và được nạm pha lê sang trọng. Sự thay đổi này giúp khu vực cụm điều khiển trung tâm của xe trở nên gọn gàng hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của xe là hệ truyền động mild hybrid mới, bao gồm động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, kết hợp với mô-tơ điện tích hợp vào hộp số Steptronic Sport 8 cấp. Mô-tơ điện tạo ra công suất tối đa 12 mã lực và mô-men xoắn cực đại 200 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm. Ở cả hai phiên bản, BMW X5 2024 đều có hệ dẫn động 4 bánh xDrive. Thêm vào đó là hệ thống treo thích ứng M khiến trải nghiệm mang tính thể thao cao hơn. Người lái cũng có thể tự thiết lập độ cứng/mềm cho hệ thống treo để phù hợp với các chế độ lái Eco Pro, Comfort và Sport. Riêng phiên bản xDrive40i xLine sử dụng hệ thống treo khí nén tối ưu khả năng lái êm ái và thoải mái hơn. Cuối cùng là những tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ đỗ xe và lùi xe với camera 360 độ. Tại Việt Nam, BMW X5 2024 sẽ tiếp tục là đối thủ của Mercedes-Benz GLE và Lexus RX. So với Mercedes-Benz GLE vốn có giá khởi điểm từ 4,509 tỷ đồng, BMW X5 2024 giá rẻ hơn đến cả nửa tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV BMW X5 2024 vừa ra mắt Việt Nam.

