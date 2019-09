BMW Vision M Next - concept hấp dẫn nhất Frankfurt 2019

Hãng xe sang Đức từng giới thiệu mẫu concept hấp dẫn nhất năm nay của họ - BMW Vision M Next mới tới một số lượng khán giả giới hạn. Được chế tạo trong vai trò một mẫu xe điện dành cho “những tài xế năng động,” nó giờ đây đang thu hút sự chú ý của đám đông từ hội trường Triển lãm Ô tô Frankfurt 2019. Được định vị là một mẫu xe BMW thể thao hybrid hiệu suất cao, Vision M Next lấy nguồn cảm hứng thiết kế từ cả một mẫu xe ra đời cách đây hàng thập kỷ, và từ một mẫu xe đương đại: BMW Turbo 1972 và i8. Một số chi tiết cũng có thể đến từ M1, mẫu xe thể thao chân chính duy nhất của nhà sản xuất. Thậm chí là nhìn từ một số góc độ, Vision M Next còn có một dáng vẻ rất chất “Lamborghini Gallardo.” Phần mũi xe nằm thấp, có trang bị đèn pha Laser Wire, cửa cánh chim, ốp ngưỡng cửa bằng sợi carbon, bộ la-zăng hợp kim với họa tiết chấu hình chữ Y và một lớp sơn vô cùng sống động, kết hợp màu cam Thrilling Orange và kim loại bạc Cast Silver. Ở khía cạnh công nghệ, BMW Vision M Next sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, vậy nên người sử dụng không cần đến chìa khóa thông minh hoặc một chiếc điện thoại thông minh để vào trong. Tổng thể thiết kế nội thất của BMW Vision M Next là rất tối giản, với việc tài xế điều khiển thông qua một vô lăng kiểu phi thuyền không gian và quan sát những thông tin cần thiết trên một màn hình trong suốt. Bên cạnh đó, mẫu xe concept đẹp mắt này cũng có trang bị hệ thống tự lái tân tiến, nhưng nếu muốn tự tay lái, người điều khiển có thể tận hưởng công suất 592 mã lực từ hệ thống động cơ tăng áp 4 xi-lanh hybrid. Người lái sẽ có chế độ BOOST+, cho phép gia tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây và đạt tốc độ tối đa 300 km/h. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy muốn bảo vệ môi trường thì xe cũng có một chế độ không xả khí thải với cự li di chuyển 100 km. Đương nhiên BMW Vision M Next sẽ không được đưa vào sản xuất thương mại mà chỉ mang tính nghiên cứu. Tuy nhiên tại gian hàng của hãng xe sang BMW tại triển lẫm ôtô Frankfurt 2019, nó thật sự toả sáng rực rỡ nhất. Video: BMW Vision M Next - concept hấp dẫn nhất Frankfurt 2019.

