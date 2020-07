BMW R18 First Edition 2020 dự kiến hơn 800 triệu tại Việt Nam

Mẫu R18 của BMW Motorrad sắp chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia vào tháng 10 năm nay. Theo đó, những chiếc BMW R18 đầu tiên được bán ra thị trường đều là bản đặc biệt với tên gọi đầy đủ BMW R18 First Edition mới, thị trường Malaysia sẽ chỉ có 18 chiếc BMW R18 phiên bản đặc biệt này. Mang thiết kế cổ điển thừa hưởng từ mẫu xe đàn anh BMW R5 đời 1936, mẫu cruiser mới nhất của BMW có ngoại hình thiết kế tối giản, kết hợp phong cách cổ điển cùng nhiều đường nét hiện đại. Điều này thể hiện rõ qua các chi tiết như đèn pha tròn, tay lái dạng ống mạ crôm bóng, bình xăng hình giọt nước dung tích 16 lít. Với động cơ lớn và bình xăng dung tích 16 lít, BMW R18 có trọng lượng ướt lên đến 345 kg. Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn đi kèm càng đôi bằng thép phía sau. Dàn chân của xe gồm bộ vành nan kích thước 19 inch, phanh đĩa đôi ở trước và phanh đĩa đơn phía sau. Dù mang thiết kế cổ điển nhưng BMW R18 2020 mới vẫn có một số trang bị hiện đại như đèn pha LED và bảng đồng hồ dạng tròn nhưng tích hợp màn hình kỹ thuật số. Mặc dù mang thiết kế cổ điển nhưng BMW R18 2020 vẫn có một số trang bị hiện đại như đèn pha LED và bảng đồng hồ dạng tròn nhưng tích hợp màn hình kỹ thuật số. BMW R18 sở hữu động cơ Boxer hiện đại nhất của thương hiệu xe Đức. Khối động cơ này mang thiết lập 2 xylanh đối xứng, dung tích 1.802 cc, làm mát bằng dầu và gió, sản sinh công suất 91 mã lực tại tua máy 4.750 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 158 Nm tại tua máy 3.000 vòng/phút. Phụ trách giúp động cơ này vận hành là hệ thống phun xăng điện tử, mỗi xylanh có đến 2 bugi đánh lửa. Để tôn vinh mẫu BMW R5 từ những năm 30 của thế kỷ trước, BMW R18 có trục láp lộ ra ngoài, để người dùng có thể nhìn thấy cơ cấu vận hành của chi tiết cơ học này. Tại Malaysia, BMW R18 First Edition có màu sắc chủ đạo là Đen cổ điển cùng các sọc viền trắng và chi tiết crôm, biểu tượng "First Edition" ở ốp thân xe. Giá xe BMW R18 First Edition tại Malaysia ở mức 156.500 Ringgit, tương đương 803 triệu đồng. Nếu được nhập về phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua BMW Motorrad chính hãng Việt Nam, giá xe BMW R18 dự kiến sẽ tương đương ở mức hơn 800 triệu đồng. Video: BMW R18 First Edition 2020 thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.

Mẫu R18 của BMW Motorrad sắp chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia vào tháng 10 năm nay. Theo đó, những chiếc BMW R18 đầu tiên được bán ra thị trường đều là bản đặc biệt với tên gọi đầy đủ BMW R18 First Edition mới, thị trường Malaysia sẽ chỉ có 18 chiếc BMW R18 phiên bản đặc biệt này. Mang thiết kế cổ điển thừa hưởng từ mẫu xe đàn anh BMW R5 đời 1936, mẫu cruiser mới nhất của BMW có ngoại hình thiết kế tối giản, kết hợp phong cách cổ điển cùng nhiều đường nét hiện đại. Điều này thể hiện rõ qua các chi tiết như đèn pha tròn, tay lái dạng ống mạ crôm bóng, bình xăng hình giọt nước dung tích 16 lít. Với động cơ lớn và bình xăng dung tích 16 lít, BMW R18 có trọng lượng ướt lên đến 345 kg. Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn đi kèm càng đôi bằng thép phía sau. Dàn chân của xe gồm bộ vành nan kích thước 19 inch, phanh đĩa đôi ở trước và phanh đĩa đơn phía sau. Dù mang thiết kế cổ điển nhưng BMW R18 2020 mới vẫn có một số trang bị hiện đại như đèn pha LED và bảng đồng hồ dạng tròn nhưng tích hợp màn hình kỹ thuật số. Mặc dù mang thiết kế cổ điển nhưng BMW R18 2020 vẫn có một số trang bị hiện đại như đèn pha LED và bảng đồng hồ dạng tròn nhưng tích hợp màn hình kỹ thuật số. BMW R18 sở hữu động cơ Boxer hiện đại nhất của thương hiệu xe Đức. Khối động cơ này mang thiết lập 2 xylanh đối xứng, dung tích 1.802 cc, làm mát bằng dầu và gió, sản sinh công suất 91 mã lực tại tua máy 4.750 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 158 Nm tại tua máy 3.000 vòng/phút. Phụ trách giúp động cơ này vận hành là hệ thống phun xăng điện tử, mỗi xylanh có đến 2 bugi đánh lửa. Để tôn vinh mẫu BMW R5 từ những năm 30 của thế kỷ trước, BMW R18 có trục láp lộ ra ngoài, để người dùng có thể nhìn thấy cơ cấu vận hành của chi tiết cơ học này. Tại Malaysia, BMW R18 First Edition có màu sắc chủ đạo là Đen cổ điển cùng các sọc viền trắng và chi tiết crôm, biểu tượng "First Edition" ở ốp thân xe. Giá xe BMW R18 First Edition tại Malaysia ở mức 156.500 Ringgit, tương đương 803 triệu đồng. Nếu được nhập về phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua BMW Motorrad chính hãng Việt Nam, giá xe BMW R18 dự kiến sẽ tương đương ở mức hơn 800 triệu đồng. Video: BMW R18 First Edition 2020 thế hệ mới sắp ra mắt Việt Nam.