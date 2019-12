BMW M kích hoạt “bom tấn" M8 Gran Coupe chỉ 8 chiếc

Về bản chất, BMW 8 Series Gran Coupe mới hay 840i vốn đã là một mẫu xe đắt tiền mang thương hiệu BMW với giá bán từ 84.900 USD (1,97 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự xa hoa “tốn kém” này còn lên tới 143.000 USD (3,3 tỷ đồng) khi khách hàng muốn sở hữu biến thể M8 Competition Gran Coupe hiệu suất cao. Chưa hết, những mẫu First Edition dự kiến sẽ còn “móc túi” người mua nhiều tiền hơn với số lượng giới hạn chỉ 400 chiếc trên toàn cầu. Đầu tiên, ngoại thất xe sở hữu những đường nét quen thuộc từng xuất hiện trên mẫu Concept M8 Gran Coupe hồi tháng 3/2018 tại Triển lãm Ô tô Geneva. Mẫu sedan chủ lực của BMW xuất hiện trong lớp áo Xanh Lá Individual Aurora Diamond Metallic độc quyền, nổi bật cùng các điểm nhấn màu vàng đồng và nhiều tấm logo M. Nổi bật nhất trên khuôn mặt của BMW M8 Gran Coupe 2020 phải kể tới là dải LED tạo hình chữ U trên đèn pha, đặc biệt với hiển thị màu vàng như một cách liên tưởng tới những chiếc xe đua mang logo BMW. Bên cạnh đó, phần trụ B được tô điểm với logo “1 of 8” khắc laser một cách cẩn thận. Cuối cùng, điểm nhấn ngoại thất đến từ dòng chữ “BMW Individual Manufaktur” đặt trang trọng tên tấm ngưỡng cửa và huy hiệu “1 of 8” bên cạnh khu vực đèn chiếu hậu. Chưa hết, nhà chế tạo xe hơi sang trọng nước Đức cũng không bỏ qua khoang nội thất trên phiên bản đặc biệt này. Các điểm nhấn chủ đạo phải kể tới như bề mặt da Merino màu Nâu Taruma, các điểm nhấn vàng đồng, một loạt logo thiết kế riêng trên thảm trải sàn, tựa đầu ghế nhằm biểu thị một phiên bản đặc biệt của dòng M8. Trong khi kế hoạch sản xuất của dòng M8 Gran Coupe sẽ bắt đầu từ Tháng 3/2020 với Thế hệ Đầu tiên, 8 chiếc xe này đã được hoàn tất với máy móc và thiết kế tương tự. Trong đó, một chiếc đầu tiên sẽ dành riêng cho thị trường Đức, số còn lại sẽ “cất cánh” tới Mỹ, Thụy Sĩ, Bỉ, Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản và Qatar.Giá bán BMW M8 2020 khoảng 230.000 USD (5,33 tỷ đồng) – gấp hơn 2 lần mức giá của người anh em M5 Competition (110.000 USD – 2,55 tỷ đồng) và ngay lập tức lọt vào danh sách những chiếc BMW đắt đỏ nhất từ trước tới nay. Đồng thời, BMW M8 Gran Coupe First Edition cũng đắt hơn tương đối so với chiếc M760i xDrive sử dụng động cơ V12 – 157.000 USD (3,6 tỷ đồng) và i8 Roadster – 163.300 USD (3,78 tỷ đồng). Video: Chi tiết BMW M8 Gran Coupe First Edition.

