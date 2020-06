BMW 840i GranCoupe M-Sport 2020 từ 5,2 tỷ đồng tại Malaysia

Mới đây, hãng xe hạng sang nước Đức - BMW vừa ra mắt thêm phiên bản 840i GranCoupe M-Sport 2020 tại đất nước Malaysia. So với các phiên bản còn lại của dòng 8-Series, BMW 840i GranCoupe M-Sport 2020 sở hữu rất nhiều trang bị hiện đại và dễ dàng thuyết phục các khách hàng khó tính nhất nhờ vẻ đẹp khó cưỡng của mình. Bỏ qua các vấn đề về thiết kế, BMW 840i 2020 mới được trang bị rất nhiều tiện ích hiện đại như hệ thống đèn chiếu sáng laser, đèn chào mừng khi mở cửa xe, bệ bước chân màu xanh với logo M-Performance, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất, ốp trang trí cabin bằng gỗ, vô-lăng M thể thao, toàn bộ khoang lái bọc da Merino, hệ thống điều hoà tự động 4 vùng, ghế trước có sưởi/làm mát, rèm che nắng ở hàng ghế thứ 2, cần số pha lê, chìa khoá thông minh tích hợp màn hình... Ngoài ra, BMW 840i GranCoupe M-Sport 2020 được trang bị bộ đôi màn hình LCD cỡ lớn 12.3 inch và 10.25 inch cho tác vụ đồng hồ công-tơ-mét và giải trí, màn hình HUD trên kính lái, hệ thống kết nối điện thoại thông minh, âm thanh vòm hàng hiệu Harman Kardon 16 loa với công suất 464 W. Ở phía bên ngoài, 840i GranCoupe M-Sport 2020 cũng nổi bật hơn nhờ vào trang bị mâm xe 20 inch đa chấu hình chữ Y đẹp mắt, kết hợp lốp với thông số kỹ thuật tương ứng 245/35 cho lốp trước và 275/30 cho lốp sau. Đặc biệt, xe cũng được tích hợp sẵn hệ thống ống xả thể thao cho ra những âm thanh phấn khích hơn. BMW 840i GranCoupe M-Sport 2020 được bán ra tại Malaysia với 6 màu sơn ngoại thất, bao gồm đen carbon, đen sapphire, trắng, cam, xanh Sonic Speed và xanh Barcelona. Đối với nội thất, xe có tổng cộng 5 màu, bao gồm màu xanh đen, nâu đỏ, nâu đe, đỏ Fiona và màu đen. Một số trang bị an toàn trên BMW 840i GranCoupe M-Sport 2020 có thể kể tới như gói Driving Aid Professional, Parking Assistant Plus, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua, hệ thống kiểm soát lực phanh chủ động, ABS hỗ trợ lực phanh, hệ thống chống trượt.. Bên dưới nắp ca-pô, mẫu GranCoupe nhà BMW sở hữu khối động cơ I6 mã B58 3.0L, sản sinh công suất tối đa 335 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh này được truyền xuống hộp số tự động 8 cấp Steptronic Sport và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Từ đó, mẫu xe này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,2 giây trước khi chạm mốc tối đa 250 km/h. Giá xe BMW 840i GranCoupe M-Sport tại thị trường Malaysia niêm yết từ 937.411 RM (tương đương 5,2 tỷ đồng). Video: Chi tiết BMW 840i GranCoupe M-Sport 2020.

