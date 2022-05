BMW 7-Series 2023 từ 93.300 USD tại Mỹ, trang bị những gì?

Hôm nay, ngày 20/4/2022, hãng BMW đã chính thức vén màn thế hệ thứ 7 của dòng sedan hạng sang cỡ lớn 7-Series trong sự kiện trực tuyến. Không để người tiêu dùng phải thất vọng, BMW 7-Series 2023 ra mắt với hàng loạt trang bị và công nghệ mới, phả hơi nóng lên 2 đối thủ đồng hương Mercedes-Benz S-Class cũng như Audi A8. Theo hãng BMW, so với thế hệ cũ, mẫu sedan hạng sang BMW 7-Series 2023 có kích thước tăng đến 39%. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài lên đến 5.400 mm (tăng 126 mm) và chiều dài cơ sở 3.200 mm (tăng 5 mm). Nhờ đó, thể tích khoang hành lý của xe tăng từ 515 lít lên 541 lít. Tương tự người anh em X7 nâng cấp, BMW 7-Series hoàn toàn mới cũng được trang bị lưới tản nhiệt quả thận đôi cỡ lớn và hệ thống đèn 2 tầng hiện đang là "mốt" của làng xe thế giới. Nằm bên trên là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế thanh mảnh. Trong khi đó, cụm đèn pha được đặt bên dưới và nằm sâu trong hốc hình chữ nhật. Thiết kế này dự kiến sẽ gây tranh cãi không ít, tương tự khi hãng BMW dùng lưới tản nhiệt quả thận đôi "khổng lồ" mới cho xe của mình. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này còn có khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm khá rộng. Bên sườn, BMW 7-Series 2023 được bổ sung tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và nẹp mạ crôm dày dặn làm điểm nhấn cho cột C. Vòng về đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp đèn hậu LED nằm ngang khá mỏng, 4 đầu ống xả giả hình thang ngược và cản va mới. Nếu như ngoại thất của BMW 7-Series 2023 có thể sẽ trở thành đề tài tranh cãi của người yêu xe trong những ngày tới đây thì nội thất của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này lại khá thú vị. Vì đây là mẫu xe hướng đến các ông chủ nên nội thất cũng được tập trung vào hàng ghế sau. Tại đây, chúng ta sẽ thấy điểm nhấn đập vào mắt chính là màn hình Theater Screen 31 inch trên trần xe. Là trang bị tùy chọn, màn hình này mang đến "rạp hát di động" cho hành khách phía sau. Khi hành khách kích hoạt chế độ Theater, khoang phía sau sẽ lập tức biến thành rạp hát cá nhân. Lúc này, màn hình 4K của xe sẽ hạ xuống, rèm che nắng kéo lên, ghế và hệ thống đèn nội thất được chỉnh để mang đến cảm giác tận hưởng nhất. Ghế sau có thể ngả 42,5 độ để hành khách thấy thoải mái nhất. Trong khi đó, ở khoang lái, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được trang bị màn hình cong nằm độc lập trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng. Chưa hết, trên mặt táp-lô còn xuất hiện dải cảm ứng Interaction Bar, vừa cung cấp đèn viền nội thất vừa hiển thị những nút bấm ảo để chỉnh nhiều tính năng của xe. Tương tự đối thủ Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series thế hệ thứ 7 cũng có hệ thống kết nối 5G để hành khách xem video trên các ứng dụng như YouTube, miễn là xe đang... đứng yên. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe có thêm cần số mới với kích thước nhỏ hơn, tương tự BMW X7 2023. Bên cạnh đó, hãng BMW còn bổ sung màn hình cảm ứng 5,5 inch ở bệ tì tay trên cửa sau để hành khách sử dụng các tính năng của xe như gọi điện thoại. Nằm bên dưới nắp ca-pô của BMW 7-Series 2023 là khá nhiều loại động cơ, tùy vào thị trường. Thứ nhất là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, đi kèm công nghệ mild hybrid 48V, tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm, dành cho bản 740i. So với phiên bản cũ, BMW 740i 2023 mạnh hơn 40 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V8, cũng có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và dành cho bản 760i xDrive. Tại một số thị trường, BMW 7-Series 2023 còn có bản 735i dùng động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L nhưng chỉ mạnh 268 mã lực và 400 Nm. Trong khi đó, tại châu Âu, xe có thêm bản máy dầu 740d xDrive với động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L. Kết hợp với công nghệ mild hybrid, cho công suất tối đa 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Tại thị trường Mỹ, giá xe BMW 7-Series 2023 hiện có mức bán ra khởi điểm từ 93.300 USD cho bản 740i và 113.600 USD cho bản 760i xDrive. Video: Chi tiết BMW 7-Series 2023 thế hệ hoàn toàn mới.

Hôm nay, ngày 20/4/2022, hãng BMW đã chính thức vén màn thế hệ thứ 7 của dòng sedan hạng sang cỡ lớn 7-Series trong sự kiện trực tuyến. Không để người tiêu dùng phải thất vọng, BMW 7-Series 2023 ra mắt với hàng loạt trang bị và công nghệ mới, phả hơi nóng lên 2 đối thủ đồng hương Mercedes-Benz S-Class cũng như Audi A8. Theo hãng BMW, so với thế hệ cũ, mẫu sedan hạng sang BMW 7-Series 2023 có kích thước tăng đến 39%. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài lên đến 5.400 mm (tăng 126 mm) và chiều dài cơ sở 3.200 mm (tăng 5 mm). Nhờ đó, thể tích khoang hành lý của xe tăng từ 515 lít lên 541 lít. Tương tự người anh em X7 nâng cấp, BMW 7-Series hoàn toàn mới cũng được trang bị lưới tản nhiệt quả thận đôi cỡ lớn và hệ thống đèn 2 tầng hiện đang là "mốt" của làng xe thế giới. Nằm bên trên là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế thanh mảnh. Trong khi đó, cụm đèn pha được đặt bên dưới và nằm sâu trong hốc hình chữ nhật. Thiết kế này dự kiến sẽ gây tranh cãi không ít, tương tự khi hãng BMW dùng lưới tản nhiệt quả thận đôi "khổng lồ" mới cho xe của mình. Ngoài ra, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này còn có khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe và hốc gió trung tâm khá rộng. Bên sườn, BMW 7-Series 2023 được bổ sung tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và nẹp mạ crôm dày dặn làm điểm nhấn cho cột C. Vòng về đằng sau, chúng ta sẽ bắt gặp đèn hậu LED nằm ngang khá mỏng, 4 đầu ống xả giả hình thang ngược và cản va mới. Nếu như ngoại thất của BMW 7-Series 2023 có thể sẽ trở thành đề tài tranh cãi của người yêu xe trong những ngày tới đây thì nội thất của mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này lại khá thú vị. Vì đây là mẫu xe hướng đến các ông chủ nên nội thất cũng được tập trung vào hàng ghế sau. Tại đây, chúng ta sẽ thấy điểm nhấn đập vào mắt chính là màn hình Theater Screen 31 inch trên trần xe. Là trang bị tùy chọn, màn hình này mang đến "rạp hát di động" cho hành khách phía sau. Khi hành khách kích hoạt chế độ Theater, khoang phía sau sẽ lập tức biến thành rạp hát cá nhân. Lúc này, màn hình 4K của xe sẽ hạ xuống, rèm che nắng kéo lên, ghế và hệ thống đèn nội thất được chỉnh để mang đến cảm giác tận hưởng nhất. Ghế sau có thể ngả 42,5 độ để hành khách thấy thoải mái nhất. Trong khi đó, ở khoang lái, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được trang bị màn hình cong nằm độc lập trên mặt táp-lô, kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng. Chưa hết, trên mặt táp-lô còn xuất hiện dải cảm ứng Interaction Bar, vừa cung cấp đèn viền nội thất vừa hiển thị những nút bấm ảo để chỉnh nhiều tính năng của xe. Tương tự đối thủ Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series thế hệ thứ 7 cũng có hệ thống kết nối 5G để hành khách xem video trên các ứng dụng như YouTube, miễn là xe đang... đứng yên. Ở cụm điều khiển trung tâm, xe có thêm cần số mới với kích thước nhỏ hơn, tương tự BMW X7 2023. Bên cạnh đó, hãng BMW còn bổ sung màn hình cảm ứng 5,5 inch ở bệ tì tay trên cửa sau để hành khách sử dụng các tính năng của xe như gọi điện thoại. Nằm bên dưới nắp ca-pô của BMW 7-Series 2023 là khá nhiều loại động cơ, tùy vào thị trường. Thứ nhất là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, đi kèm công nghệ mild hybrid 48V, tạo ra công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm, dành cho bản 740i. So với phiên bản cũ, BMW 740i 2023 mạnh hơn 40 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng V8, cũng có sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V, sản sinh công suất tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và dành cho bản 760i xDrive. Tại một số thị trường, BMW 7-Series 2023 còn có bản 735i dùng động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 3.0L nhưng chỉ mạnh 268 mã lực và 400 Nm. Trong khi đó, tại châu Âu, xe có thêm bản máy dầu 740d xDrive với động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L. Kết hợp với công nghệ mild hybrid, cho công suất tối đa 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Tại thị trường Mỹ, giá xe BMW 7-Series 2023 hiện có mức bán ra khởi điểm từ 93.300 USD cho bản 740i và 113.600 USD cho bản 760i xDrive. Video: Chi tiết BMW 7-Series 2023 thế hệ hoàn toàn mới.