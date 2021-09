BMW 320Li Luxury chỉ 1,69 tỷ đồng tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Dòng xe BMW 3-Series sedan vừa bất ngờ bổ sung một biến thể trục cơ sở dài và bán ra tại thị trường Thái Lan. Cụ thể, BMW 320Li Luxury 2022 mới giờ đây sẽ trở thành phiên bản 3-Series có giá khởi điểm “mềm” nhất, ở mức khoảng 1,67 tỷ đồng tại Thái Lan. So với 3-Series bản tiêu chuẩn, BMW 320Li Luxury giá rẻ có trục cơ sở dài hơn 110 mm. Chính vì vậy, chỗ để chân của hành khách phía sau đã tăng thêm 42 mm. Hơn nữa, khoảng không phía trên đầu người ngồi cũng tăng 6 mm so với phiên bản thường. Mẫu xe sedan BMW 320Li Luxury mới vẫn có la-zăng 18 inch cùng với viền cửa sổ mạ crôm. Bên cạnh đó, thiết kế cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tiêu chuẩn lại trên mẫu xe mới. Thiết kế cản trước/sau được nâng cấp mới, cụm đèn chiếu sáng led được làm lại mảnh hơn với đèn ban ngày. Đèn hậu led phía sau dạng chữ L được tái thiết kế để trông thanh lịch hơn... Bên trong, BMW 320Li Luxury ít trang bị hơn so với phiên bản BMW 330Li ra mắt trước đó. Cụ thể, 320Li thiếu hiển thị HUD, gói hỗ trợ lái xe và hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon. Do chỉ là biến thể kéo dài nên phiên bản BMW 320Li Luxury mới nhất vẫn có vô lăng, bàn đạp và các tấm ốp trang trí gỗ sồi tương tự như biến thể tiêu chuẩn trên thị trường hiện nay. Những tính năng đáng chú ý khác của BMW 320Li Luxury là ghế bọc da Vernasca, bảng điều khiển bọc da Sensatec và hệ thống đèn gầm nội thất cải tiến... Thêm vào đó, xe còn đi kèm điều hòa tự động 3 vùng, cốp sau mở rảnh tay, hệ thống Intelligent Emergency Call và BMW Live Cockpit Professional với màn hình kép độ phân giải cao. Về hệ thống truyền động, BMW 320Li Luxury trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi-lanh với công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Do trọng lượng tăng lên, xe mất tới 8,1 giây để tăng tốc từ 0-100km/h, chậm hơn một giây so với BMW 320i tiêu chuẩn. Với giá xe BMW 320Li Luxury 2022 khởi điểm chỉ 1,69 tỷ đồng tại Thái Lan, mẫu xe này rẻ hơn 15% so với 330Li M Sport. Trong khi đó, tại Malaysia, BMW 330Li M Sport có giá chỉ từ 277.164 RM (1,5 tỷ đồng). Tại thị trường Việt Nam, BMW 3-Series hiện đang được bán ra với 3 phiên bản 320i Sport Line, 320i Sport Line Plus và 330i M Sport kèm giá dao động từ 1,899 - 2,499 tỷ đồng. Video: Xe sedan BMW 320Li Luxury 2022 mới cập bên Thái Lan.

