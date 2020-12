Đại gia Minh nhựa "xách" 12 tỷ đi mua BMW X3, X7 và Z4

Sáng nay, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (đại gia siêu xe Minh nhựa) một mình lái xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đến showroom BMW Phú Mỹ Hưng để nhận liền một lúc 3 chiếc xe sang BMW là BMW X7, X3 và mẫu xe thể thao mới vừa đựa ra mắt là BMW Z4. Theo chia sẻ từ đại lý cho biết, Minh nhựa đến showroom chỉ để xem BMW X7 nhưng sau khi dạo một vòng showroom thì anh đã quyết định chọn thêm 2 chiếc X3 và Z4. Ba mẫu xe BMW của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh lần lượt là X3 xDrive30i M Sport giá 2,599 tỷ đồng, X7 xDrive 40i Pure Excellence giá 6,689 tỷ đồng và BMW Z4 sDrive30i M Sport có giá dự kiến từ 3,3 tỷ đồng. Cũng trong ngày nhận xe, đại gia Minh nhựa cũng đã có những chia sẻ về niềm đam mê xe cũng như tại sao anh lại chọn BMW cho lần mua xe này. Anh Minh cho biết, “Mình là một fan cứng của BMW và chiếc xe đầu tiên anh Minh sở hữu là BMW 320 và trước đây từng dùng nickname trên Yahoo Messenger là minhbmw”. Minh nhựa cũng đưa ra lý do tại sao lại chọn BMW X7, X3 và Z4. Trước tiên đối với chiếc BMW X7, giống như tuyên bố trước đây anh sẽ không chơi siêu xe mà sẽ chuyển qua SUV, sau một thời gian tìm hiểu cũng như tham khảo thì anh quyết định tậu thêm một chiếc SUV chính hãng tại Việt Nam là BMW X7 xDrive40i. Với ngoại thất bề thế và những đường nét vuông vắn nó tạo nên sự mạnh mẽ cho chiếc SUV hạng sang BMW X7 này, xe được trang bị full options thì đó cũng là một trong những thứ thuyết phục anh chọn X7. Tuy nhiên, điều quyết định làm anh xuống tiền mua xe đó chính là cần số pha lê được trang bị trên X7 mà khi anh đặt hàng ở nước ngoài họ đều từ chối cung cấp option này. Bên cạnh đó, doanh nhân ngành nhựa này cũng hướng đến mục đích phục vụ gia đình hơn khi lựa chọn cho mình mẫu SUV BMW X3 2020 mới (hiện có giá từ 2,2 tỷ đồng). Khi được hỏi vì sao không phải X5 hay X6 rộng rãi hơn mà là X3, anh trả lời: “Vì vợ mình cũng đã hàng 3x tuổi rồi nên mình nghĩ chọn X3 sẽ hợp lý hơn.” Minh nhựa là vậy, anh luôn có những câu chuyện và ý nghĩa đằng sau những chiếc xe mà anh tậu. BMW Z4 sDrive30i M Sport (hiện có giá 3,329 tỷ đồng) cũng vậy - đây là mẫu xe mui xếp mềm mới vừa ra mắt gần đây tại thị trường Việt Nam. Theo chia sẻ của anh, đây cũng chính là chiếc anh thích nhất trong số 3 chiếc BMW vừa tậu. Anh cũng cho biết, mình đến với BMW Z4 mui trần cũng rất tình cờ trong chính lần đặt mua X7. Anh bị thu hút bởi ngoại thất trắng và nội thất đỏ cam của chiếc mui trần. Ngoài ra, cái tên Z4 cũng rất phù hợp với anh khi doanh nhân này sắp bước sang tuổi “tứ tuần”. Mẫu xe thể thao BMW Z4 2020 mới mang thiết kế đậm chất thể thao. Phần đầu xe vẫn có lưới tản nhiệt "quả thận" đặc trưng, nằm ngang thay vì dọc như trên một số mẫu BMW mới, với viền crom và họa tiết dạng điểm. Trong khi đó, đuôi xe được tạo hình nổi khối, đi kèm ống xả kép. Được trang bị gói M-Sport, BMW Z4 sDrive30i M-Sport không khác biệt nhiều phiên bản M40i về ngoại hình, với các khe hút gió trước mở rộng hơn và bộ mâm M-Sport 19 inch 5 chấu kép sơn đen bóng. Xe cũng sử dụng mui mềm, điều khiển điện thay cho kiểu mui cứng của thế hệ trước. BMW Z4 sDrive30i M-Sport được trang bị ghế bọc da Vernasca, chỉnh điện và có đệm đỡ đùi, vô-lăng M-Sport tích hợp lẫy chuyển số, nhiều nút bấm điều khiển và bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số Live Cockpit Professional. Một số trang bị tiện nghi và an toàn của BMW Z4 sDrive30i M-Sport gồm có sạc điện thoại không dây, đóng/mở mui bằng nút bấm, camera lùi, cảm biến trước/sau, 3 chế độ lái, kiểm soát hành trình thích ứng và tính năng Launch Control. BMW Z4 sDrive30i M-Sport được trang bị động cơ tăng áp cuộn kép 2.0L, công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Mức giá xe BMW Z4 sDrive30i M Sport chính hãng dự kiến từ 3,3 tỷ đồng. Có thể thấy việc mua 3 chiếc BMW với giá trị hơn 12 tỷ đồng cho thấy độ chịu chơi của Minh nhựa, tuy nhiên nó vẫn là quá ít so với bộ sưu tập xe khủng mà anh từng sở hữu như: Bugatti Veyron, Mc Laren 650s, Lamborghi Avetador, Pagani huayra,…. Minh nhựa cũng nhắn gửi đến BMW Phú Mỹ Hưng nếu có những mẫu xe như BMW M8 hay M6 về nước theo dạng chính hãng thì gọi cho anh, anh sẽ tậu ngay lập tức. Video: Minh Nhựa lái siêu xe 80 tỷ vào lễ đường đám cưới của con gái.

Sáng nay, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (đại gia siêu xe Minh nhựa) một mình lái xe siêu sang Rolls-Royce Ghost đến showroom BMW Phú Mỹ Hưng để nhận liền một lúc 3 chiếc xe sang BMW là BMW X7, X3 và mẫu xe thể thao mới vừa đựa ra mắt là BMW Z4. Theo chia sẻ từ đại lý cho biết, Minh nhựa đến showroom chỉ để xem BMW X7 nhưng sau khi dạo một vòng showroom thì anh đã quyết định chọn thêm 2 chiếc X3 và Z4. Ba mẫu xe BMW của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh lần lượt là X3 xDrive30i M Sport giá 2,599 tỷ đồng, X7 xDrive 40i Pure Excellence giá 6,689 tỷ đồng và BMW Z4 sDrive30i M Sport có giá dự kiến từ 3,3 tỷ đồng. Cũng trong ngày nhận xe, đại gia Minh nhựa cũng đã có những chia sẻ về niềm đam mê xe cũng như tại sao anh lại chọn BMW cho lần mua xe này. Anh Minh cho biết, “Mình là một fan cứng của BMW và chiếc xe đầu tiên anh Minh sở hữu là BMW 320 và trước đây từng dùng nickname trên Yahoo Messenger là minhbmw”. Minh nhựa cũng đưa ra lý do tại sao lại chọn BMW X7, X3 và Z4. Trước tiên đối với chiếc BMW X7, giống như tuyên bố trước đây anh sẽ không chơi siêu xe mà sẽ chuyển qua SUV, sau một thời gian tìm hiểu cũng như tham khảo thì anh quyết định tậu thêm một chiếc SUV chính hãng tại Việt Nam là BMW X7 xDrive40i. Với ngoại thất bề thế và những đường nét vuông vắn nó tạo nên sự mạnh mẽ cho chiếc SUV hạng sang BMW X7 này, xe được trang bị full options thì đó cũng là một trong những thứ thuyết phục anh chọn X7. Tuy nhiên, điều quyết định làm anh xuống tiền mua xe đó chính là cần số pha lê được trang bị trên X7 mà khi anh đặt hàng ở nước ngoài họ đều từ chối cung cấp option này. Bên cạnh đó, doanh nhân ngành nhựa này cũng hướng đến mục đích phục vụ gia đình hơn khi lựa chọn cho mình mẫu SUV BMW X3 2020 mới (hiện có giá từ 2,2 tỷ đồng). Khi được hỏi vì sao không phải X5 hay X6 rộng rãi hơn mà là X3, anh trả lời: “Vì vợ mình cũng đã hàng 3x tuổi rồi nên mình nghĩ chọn X3 sẽ hợp lý hơn.” Minh nhựa là vậy, anh luôn có những câu chuyện và ý nghĩa đằng sau những chiếc xe mà anh tậu. BMW Z4 sDrive30i M Sport (hiện có giá 3,329 tỷ đồng) cũng vậy - đây là mẫu xe mui xếp mềm mới vừa ra mắt gần đây tại thị trường Việt Nam. Theo chia sẻ của anh, đây cũng chính là chiếc anh thích nhất trong số 3 chiếc BMW vừa tậu. Anh cũng cho biết, mình đến với BMW Z4 mui trần cũng rất tình cờ trong chính lần đặt mua X7. Anh bị thu hút bởi ngoại thất trắng và nội thất đỏ cam của chiếc mui trần. Ngoài ra, cái tên Z4 cũng rất phù hợp với anh khi doanh nhân này sắp bước sang tuổi “tứ tuần”. Mẫu xe thể thao BMW Z4 2020 mới mang thiết kế đậm chất thể thao. Phần đầu xe vẫn có lưới tản nhiệt "quả thận" đặc trưng, nằm ngang thay vì dọc như trên một số mẫu BMW mới, với viền crom và họa tiết dạng điểm. Trong khi đó, đuôi xe được tạo hình nổi khối, đi kèm ống xả kép. Được trang bị gói M-Sport, BMW Z4 sDrive30i M-Sport không khác biệt nhiều phiên bản M40i về ngoại hình, với các khe hút gió trước mở rộng hơn và bộ mâm M-Sport 19 inch 5 chấu kép sơn đen bóng. Xe cũng sử dụng mui mềm, điều khiển điện thay cho kiểu mui cứng của thế hệ trước. BMW Z4 sDrive30i M-Sport được trang bị ghế bọc da Vernasca, chỉnh điện và có đệm đỡ đùi, vô-lăng M-Sport tích hợp lẫy chuyển số, nhiều nút bấm điều khiển và bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số Live Cockpit Professional. Một số trang bị tiện nghi và an toàn của BMW Z4 sDrive30i M-Sport gồm có sạc điện thoại không dây, đóng/mở mui bằng nút bấm, camera lùi, cảm biến trước/sau, 3 chế độ lái, kiểm soát hành trình thích ứng và tính năng Launch Control. BMW Z4 sDrive30i M-Sport được trang bị động cơ tăng áp cuộn kép 2.0L, công suất 255 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Mức giá xe BMW Z4 sDrive30i M Sport chính hãng dự kiến từ 3,3 tỷ đồng. Có thể thấy việc mua 3 chiếc BMW với giá trị hơn 12 tỷ đồng cho thấy độ chịu chơi của Minh nhựa, tuy nhiên nó vẫn là quá ít so với bộ sưu tập xe khủng mà anh từng sở hữu như: Bugatti Veyron, Mc Laren 650s, Lamborghi Avetador, Pagani huayra,…. Minh nhựa cũng nhắn gửi đến BMW Phú Mỹ Hưng nếu có những mẫu xe như BMW M8 hay M6 về nước theo dạng chính hãng thì gọi cho anh, anh sẽ tậu ngay lập tức. Video: Minh Nhựa lái siêu xe 80 tỷ vào lễ đường đám cưới của con gái.