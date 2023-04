BMW 3-Series 2023 trang bị "xịn", rẻ hơn Mercedes-Benz C-Class tại Việt Nam

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của BMW 3-Series 2023 mới đã ra mắt thị trường quốc tế từ tháng 5 năm ngoái với một số thay đổi về thiết kế và nâng cấp trang bị. Và mới đây, mẫu xe sedan hạng sang này đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Về Việt Nam, bản BMW 330i M Sport 2023 cao cấp cũng có một số chi tiết mới được bổ sung so với bản cũ. Theo đó, mẫu sedan hạng sang này được trang bị lưới tản nhiệt mới, cụm đèn pha với thiết kế gọn gàng hơn, đi kèm 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" bên trong. Ngoài ra, bộ mâm trên xe cũng có thiết kế mới. Xe được trang bị mâm 18 inch mới có thiết kế 5 chấu kép, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport dạng run-flat cỡ 225/45R18. Xe không còn được trang bị phanh M Sport mà thay vào đó là loại nhỏ hơn, giống trên bản 330i Sportline nhập khẩu với số lượng giới hạn trước đây. Ngoài ra, riêng phiên bản 330i M-Sport cao cấp sẽ có trang bị cửa sổ trời, đây là trang bị chưa từng có trên các phiên bản trước đây. Về nội thất, khoang cabin nổi bật với cặp màn hình cong tương tự mẫu xe “đàn anh” 7-Series, gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí kích thước 14,9 inch. Hệ điều hành BMW Operating System 8 mới nhất được tích hợp trợ lý ảo Al giúp người dùng thực hiện được nhiều thao tác thông qua khẩu lệnh, chẳng hạn đóng mở cửa sổ/cửa sổ trời, hay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Ở phiên bản cao cấp này, xe vẫn sử dụng vật liệu ốp kim loại sáng màu tương tự bản cũ. BMW 320i M Sport được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L. Khối động cơ tạo ra công suất tối đa 258 mã lực và 400 Nm. Cả 3 phiên bản trên đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Hiện Thaco vẫn chưa công bố chính thức về trang bị của cả 3 phiên bản BMW 3-Series 2023. Nhà phân phối này mới chỉ xác nhận giá bán của ba bản 320i Sportline, 320i M Sport và 330i M Sport lần lượt là 1,499 tỷ đồng, 1,699 tỷ đồng và 1,879 tỷ đồng. Như vậy, giá xe BMW 3-Series 2023 tăng nhẹ so với đời cũ. Bản 330i M Sport tăng 160 triệu đồng, bản 320i M Sport tăng 150 triệu đồng, trong khi đó bản tiêu chuẩn bản 320i Sportline tăng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, so với đối thủ trực tiếp là Mercedes-Benz C-Class có giá từ 1,699 - 2,399 tỷ đồng, mức giá bán mới của BMW 3-Series vẫn thấp hơn khá nhiều. Video: Trên tay mẫu xe sedan hạng sang BMW 3 Series G20 LCI 2023.

