BMW 1 Series F40 nhá hàng bản 128ti, "đàn em” M135i xDrive

Về hiệu suất, BMW 128ti thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi-lanh sản sinh công suất 261 mã lực (mô-men xoắn chưa được tiết lộ), xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,1 giây. So sánh với chiếc 1 Series cao cấp nhất, M135i có công suất 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, còn chiếc Golf GTI có 242 mã lực và 370Nm, cả hai chiếc xe này đều sử dụng động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh. Hộp số tự động Steptronic Sport tám cấp và vi sai chống trượt Torsen là các tính năng tiêu chuẩn trên 128ti, tuy nhiên, xe không được cung cấp hệ dẫn động bốn bánh xDrive như trên M135i. Thay vào đó, BMW 128ti thế hệ mới có bố trí dẫn động cầu trước, điều này kết hợp cùng các tinh chỉnh khác đã giúp 128ti nhẹ hơn khoảng 80kg so với M135i. Chiếc xe mới cũng được cải thiện hệ thống lái và hệ thống treo M Sport. Trong đó, hệ thống treo thể thao M Sport có thể giảm 10mm chiều cao gầm xe cũng như sử dụng bộ ổn định và vòng bi ổn định trước áp suất giống trên M135i. Chưa hết, 128ti còn được trang bị bộ phanh M Sport tiêu chuẩn đi kèm lốp thể thao tùy chọn. Về kiểu dáng, BMW 128ti 2021 mới trông khá giống với M135i với các cản trước/sau góc cạnh dù vẫn đang được ngụy trang, viền crôm sáng bóng quanh lưới tản nhiệt và các thanh dọc của tấm lưới giúp diện mạo chiếc xe trở nên hiện đại và cao cấp hơn. Bên cạnh đó, chiếc 128ti thử nghiệm sở hữu bộ kẹp phanh sơn đỏ thay vì màu xanh lam, phía sau có sự xuất hiện của một cánh lướt gió tinh tế hơn so với M135i. Có thể nhiều người không biết, kí hiệu "ti" trong tên 128ti là viết tắt của "Turismo Internazionale", nó đã từng được sử dụng trên các mẫu BMW trước đây như 2002ti. Video: Xem trước BMW 1 Series F40 phiên bản 128ti mới.

Về hiệu suất, BMW 128ti thế hệ mới sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.0L 4 xi-lanh sản sinh công suất 261 mã lực (mô-men xoắn chưa được tiết lộ), xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,1 giây. So sánh với chiếc 1 Series cao cấp nhất, M135i có công suất 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, còn chiếc Golf GTI có 242 mã lực và 370Nm, cả hai chiếc xe này đều sử dụng động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh. Hộp số tự động Steptronic Sport tám cấp và vi sai chống trượt Torsen là các tính năng tiêu chuẩn trên 128ti, tuy nhiên, xe không được cung cấp hệ dẫn động bốn bánh xDrive như trên M135i. Thay vào đó, BMW 128ti thế hệ mới có bố trí dẫn động cầu trước, điều này kết hợp cùng các tinh chỉnh khác đã giúp 128ti nhẹ hơn khoảng 80kg so với M135i. Chiếc xe mới cũng được cải thiện hệ thống lái và hệ thống treo M Sport. Trong đó, hệ thống treo thể thao M Sport có thể giảm 10mm chiều cao gầm xe cũng như sử dụng bộ ổn định và vòng bi ổn định trước áp suất giống trên M135i. Chưa hết, 128ti còn được trang bị bộ phanh M Sport tiêu chuẩn đi kèm lốp thể thao tùy chọn. Về kiểu dáng, BMW 128ti 2021 mới trông khá giống với M135i với các cản trước/sau góc cạnh dù vẫn đang được ngụy trang, viền crôm sáng bóng quanh lưới tản nhiệt và các thanh dọc của tấm lưới giúp diện mạo chiếc xe trở nên hiện đại và cao cấp hơn. Bên cạnh đó, chiếc 128ti thử nghiệm sở hữu bộ kẹp phanh sơn đỏ thay vì màu xanh lam, phía sau có sự xuất hiện của một cánh lướt gió tinh tế hơn so với M135i. Có thể nhiều người không biết, kí hiệu "ti" trong tên 128ti là viết tắt của "Turismo Internazionale", nó đã từng được sử dụng trên các mẫu BMW trước đây như 2002ti. Video: Xem trước BMW 1 Series F40 phiên bản 128ti mới.