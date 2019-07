BMW 1-Series 2020 trình làng, “đấu” Mercedes-Benz A-Class

Mới đây, hãng xe sang xứ Baravia - BMW vừa trình làng tới công chúng trên toàn thế giới mẫu xe hatchback cỡ nhỏ 1-Series phiên bản 2020 hoàn toàn mới. Ngoài những nâng cấp mạnh mẽ về ngoại hình, BMW 1-Series 2020 mới còn được trang bị tới 5 tuỳ chọn về động cơ với công suất mạnh nhất lên tới 302 mã lực.

Về ngoại hình, BMW 1-Series 2020 sở hữu phong cách thiết kế đột phá hoàn toàn so với "người tiền nhiệm". Các đường nét thiết kế của 1-Series 2020 mang đậm hơi hướng chung của hãng xe xứ Baravia thời gian gần đây, vốn đang được áp dụng một cách triệt để lên các dải sản phẩm mới từ 7-Series, 5-Series, 3-Series cho tới X-Series. Giống như những "người anh em" kể trên, 1-Series 2020 cũng được trang bị cặp lưới tản nhiệt hình "quả thận" đặc trưng to bản sơn đen cùng đường viền kim loại màu xám khá dày, cụm đèn chiếu sáng trung tâm với công nghệ LED thích ứng thông minh cùng thiết kế hiện đại, cản dưới thể thao cùng khe hút gió nam tính... Tất cả hoà quyện và tạo nên một diện mạo đậm chất BMW trên 1-Series 2020. So với thế hệ trước, ADN về form dáng của BMW 1-Series thế hệ mới vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Tuy nhiên, các kỹ sư người Đức đã rất khéo léo khi gia tăng sự mới mẻ trên phần thân xe của phiên bản 2020 bằng những đường thẳng mạnh mẽ và dứt khoát, điều này mang tới cho 1-Series 2020 cái nhìn nam tính và trẻ trung hơn đáng kể. Cũng giống như phần đầu và thân xe, phần đuôi của 1-Series 2020 cũng mang hơi hướng mạnh mẽ, dứt khoát với những đường nét thiết kế mạch lạc và giàu cảm xúc. Cụm đèn hậu LED hình chữ L là điểm nhấn chính trong thiết kế phần đuôi của 1-Series 2020. Ngoài ra, hệ thống ống xả kép hình tròn được đặt cân đối hai bên hông xe, cản dưới sơn đen bóng cùng chi tiết thoát gió giả mang tới sự thể thao nhất định. Không gian nội thất của 1-Series 2020 gần như tương đồng với những "người anh em" BMW khác. Khoang cabin hiện đại, trẻ trung và thể thao là những từ có thể dùng để miêu tả khoang nội thất này. Đặc biệt, trên phiên bản 1-Series 2020 mới, chiều dài của xe đã được nới rộng thêm 33mm giúp khoảng duỗi chân hành khách thoải mái hơn.

Về truyền động, hãng xe sang BMW mang tới cho khách hàng 5 tuỳ chọn động cơ trên 1-Series 2020, bao gồm 2 bản máy xăng và 3 bản máy dầu. Cụ thể, đầu tiên là phiên bản 118i sử dụng động cơ xăng tiêu chuẩn 3 xy-lanh 1.5L cho ra công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Đi kèm với đó là hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là phiên bản mạnh nhất M135i xDrive sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L với công suất tối đa 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 8 cấp. Thời gian tăng tốc của bản M135i xDrive từ 0 - 100 km/h chỉ giới hạn trong 4,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Thứ ba là phiên bản máy dầu 116d tiêu chuẩn với động cơ 3 xy-lanh 1.5L cho ra công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm. Thứ tư là phiên bản 118d với động cơ 4 xy-lanh 2.0L cho ra công suất 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm; Cuối cùng là phiên bản 120d xDrive với động cơ 4 xy-lanh 2.0L giống như bản 118d nhưng lại cho ra công suất tới 187 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Đi kèm với phiên bản 120d xDrive này là hộp số tự động 8 cấp. Hiện tại, hãng xe sang Đức chưa công bố giá bán BMW 1-Series 2020. Dự kiến, xe sẽ chính thức "lên kệ" từ quý III năm nay tại châu Âu. Video: Chi tiết BMW 1-Series 2020 "đối thủ" Mercedes-Benz A-Class.

