Range Rover Sport thế hệ mới sẽ “vay mượn” động cơ từ BMW?

Theo một báo cáo gần đây của Autocar, Range Rover Sport SVR 2022 mới sẽ sử dụng động cơ V8 4.4L tăng áp kép do BMW phát triển, cho công suất 617 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm. Thông số này gần ngang bằng với phiên bản mạnh nhất hiện tại của dòng series X5, BMW X5 M Competition. Dự kiến, mẫu xe SUV Range Rover Sport SVR 2022 có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 4,0 giây trước đi đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Ở thể hệ hiện hành, chiếc SUV sở hữu động cơ V8 5.0L siêu nạp 567 mã lực do Ford cung ứng cho Land Rover. Tuy nhiên, động cơ này không đạt chuẩn Euro 7 nên không thể được thương hiệu ôtô tới từ Anh Quốc tiếp tục sử dụng. So với động cơ nói trên, động cơ V8 do từ BMW tiết kiệm nhiên liệu hơn với số liệu được đưa ra là 17%. Nhìn vào “sức mạnh” 740 mã lực từ động cơ V8 BMW được sử dụng trên chiếc SUV chủ lực của BMW XM mới, có thể thấy khối động cơ này vẫn có tiềm năng để phát triển hơn nữa. Nếu muốn, Land Rover hoàn toàn có khả năng để phát triển một mẫu Range Rover Sport SVR mạnh mẽ hơn nữa, thậm chí có thể là dòng xe mạnh nhất từ trước đến nay của thương hiệu Anh Quốc. Ngoài ra, Range Rover Sport SVR 2022 sẽ được xây dựng trên nền tảng MLA của Land Rover, hiện cũng đang được áp dụng trên Range Rover thường, nhưng sẽ có thiết kế thể thao và nhỏ hơn. Dự kiến vào năm 2024, một phiên bản thuần điện của chiếc SUV này sẽ được vén màn. Video: Chi tiết SUV Range Rover Sport SVR thế hệ mới.

